20:12 24 июня

Что станет с захоронением "кричащих" русских солдат в Польше?

На неделе в Польше было обнаружено массовое захоронение русских солдат. Речь идёт о военнослужащих, которые были убиты поляками во время восстания 1863 года. Захоронение получило название «могила кричащих русских».

Что станет с захоронением "кричащих" русских солдат в Польше?


Слово «кричащие» появилось из-за того, что большинство истлевших за это время тел находились в земле с открытыми ртами. Одни специалисты считают, что в этом нет ничего странного – следствие мышечной реакции после смерти, оставившей застывшей нижнюю челюсть черепа так, что рот оказывается открытым. Другие полагают, что (раненых) солдат из конвоя русского обоза, на которых напали поляки, хоронили заживо.


Польский портал Onel.pl приводит заявление пресс-секретаря люблинского управления национальных дорог Кшиштофа Налевайко:
Мы обнаружили множество снарядов, пушки, пуговицы мундиров и значки. Также обнаружено ограждение и элементы памятника, поставленного ещё в 1888 году. Найдено множество человеческих останков, скелеты лошадей.


Из истории известно о том, что обоз, сопровождаемый примерно 500 русскими солдатами, двигался в Люблин из Ивангорода. По дороге, в местечке Жижин (Люблинское воеводство), из засады было осуществлено нападение примерно тремя тысячами польских повстанцев. У русских солдат в связи с многократным перевесом сил противника и внезапностью нападения не было никаких шансов. Бой продолжался около трёх часов. Русский конвой потерял 79 человек убитыми и свыше 150 ранеными. В результате пришлось бросить обоз и оружие, что уцелевшим позволило пробиться к Жижину.

Командовавший польским налётом человек с далеко не польской фамилией Михал (Михель) Гайденрайх отчитался о завладении 400 винтовками и 150 тыс. рублей. После налёта Гайденрайха произвели в генералы.

Теперь польские власти принимают решение о перезахоронении обнаруженных останков. В условиях тотальной борьбы польских властей с российскими/советскими памятниками, вопрос о выборе места перезахоронения может стоять весьма остро.

Использованы фотографии: http://lublin.onet.pl
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Комментарии 24

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  1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:51
    Да, поляки, они добрые... Белые и пушистые... И солдат русских они не убивали... Они их просто закопали, а те почему-то сами умерли...
    Это же не Катынь, вот там немцы поляков действительно убили, а российская дума списала все на Сталина, т.е. на Россию и нас с вами...
    Капитан Пушкин
    1. Zibelew Сегодня, 17:55
      Если бы поляки не нашли замшелые захоронения, Россия про этих солдат и не вспомнила бы. А французы свое воинское кладбище в Севастополе посещают.
      Zibelew
      1. Василенко Владимир Сегодня, 18:09
        Цитата: Zibelew
        А французы свое воинское кладбище в Севастополе посещают.

        то есть м это кладбище не разрушили
        Василенко Владимир
        1. Shurik70 Сегодня, 18:29
          Цитата: Василенко Владимир

          то есть м это кладбище не разрушили

          Ну что вы, Севастополь, очень гостепреимный русский город.
          В нем есть английское, немецкое, турецкое, французское кладбища.
          И время от времени они растут.
          Очень хочется, что бы американского не появилось. Места мало.
          Shurik70
      2. Alexej Сегодня, 18:31
        Что значит Россия? Историки помнят. Простой обыватель не способен запомнить все сражения и возможные места захоронения. Беда в том, что историки наши разделились на достоверных и тех кто обслуживает интересы буржуазии, и они бьются между собой, вместо того чтобы заниматься историей.
        Alexej
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 19:14
        Цитата: Zibelew
        Zibelew Сегодня, 17:55 ↑ Новый
        Если бы поляки не нашли замшелые захоронения, Россия про этих солдат и не вспомнила бы. А французы свое воинское кладбище в Севастополе посещают.

        Французы у Бородино ни наших солдат ни своих ни поляков с прочими попутчиками хоронить не стали. Некогда было, нужно было успеть обчистить все московские особняки.
        Тут наши им подыграли - французско-польские кости только в 1912 году, к столетию, закопали.
        И никаких французов и их многочисленных европейских соратников это не волновало. Чихать они на эти кости хотели.
        Капитан Пушкин
      4. Монархист Сегодня, 19:14
        Камрад Zibelew,а Вы внимательно читали:"..... Были убиты поляками во время восстания 1863" ,а при советской власти этот период вообще как бы зачеркнули( много знаете публикаций при Союзе на эту тем?).
        При императоре Александре3 был установлен памятник,а после 1917 Польша оказалась отдельным государством. Две мировых войны и естественно,что памятник не сохранился и как бы мы могли знать об этом захоронение?
        Т.н"иностранные" кладбища у Севастополя: в 30 годах,а потом в начале 60 было желание их убрать ( ещё в школе нам директор рассказывал на уроке истории)
        Монархист
    2. Чёрный Сегодня, 17:57
      Что станет с захоронением "кричащих" русских солдат в Польше?

      Да ничего хорошего...А поэтому останки нужно вывезти в Россию и захоронить по-человечески.
      Чёрный
      1. Pirogov Сегодня, 18:36
        Цитата: Чёрный
        Да ничего хорошего...А поэтому останки нужно вывезти в Россию и захоронить по-человечески.

        Полностью с Вами согласен ,пора уже начать себя уважать и не надеяться на восстановления хороших отношений с польшей им и хозяин этого не позволит ,да они и сами всю жизнь на Россию обиженны ,а останки наших солдат ,будут использованы для того ,чтобы лишний раз плюнуть в сторону России.
        Pirogov
        1. Альф Сегодня, 19:44
          Цитата: Pirogov
          Полностью с Вами согласен ,пора уже начать себя уважать

          Кто это будет делать ? Тот, кто покаялся за Катынь ? Фамилию и место работы назвать ? Могу подсказать. Место-Кремль, фамилию подставьте сами.
          Альф
    3. Василенко Владимир Сегодня, 18:08
      Цитата: Капитан Пушкин
      Да, поляки, они добрые... Белые и пушистые...

      русское крепостничество по сравнению с польским холопством это пионерский лагерь
      Василенко Владимир
    4. Partyzan Сегодня, 18:57
      Другие полагают, что (раненых) солдат из конвоя русского обоза, на которых напали поляки, хоронили заживо.
      рот у человека открывается когда ему надо дышать - сначала попытка носом, если не хватает кислорода рот автоматически открывается, сволочи - хоронили заживо, а это страшнее чем пуля negative
      Partyzan
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:55
    Странная история. которые были убиты поляками во время восстания 1863 года. И мы эту шваль в 44-м пожалели? Видать мы точно Богоизбранные.А всякая шваль -текст статьи.
    ВЕРЕСК
  3. moskowit Сегодня, 18:03
    А что будет с захоронениями русских военнопленных Советско-польской войны... Там так же огромные тысячи....И есть ли на них памятники, или всё уже быльём поросло...
    "...До сих пор нет точных данных о судьбе польских и советских военнопленных. Согласно российским источникам, от 28 до 80 тысяч красноармейцев из 130 тысяч, попавших в польский плен, погибли от крайне тяжёлых условий содержания — голода, эпидемических болезней и зимнего холода при отсутствии надлежащего обогрева помещений и одежды.

    Польские источники называют цифры в 80 тысяч пленных, из которых умерло (в основном во время двух зим) около 15 тысяч и не отрицают, что условия жизни в польских лагерях были крайне тяжелы. Пленных содержали в лагерях, оставшихся после Первой мировой войны — Стшалкове (самый крупный), Домбе, Пикулице, Вадовице и Тухольском концентрационном лагере. По соглашению 1921 года об обмене пленными (дополнение к Рижскому мирному договору) 65 тысяч пленных бойцов РККА вернулись в Россию. Польские и российские профессиональные историки спорят и о числе военнопленных, и о числе погибших, но при этом их оценки сходятся в одном — в польских лагерях погиб каждый шестой советский военнопленный.

    Смертность в польских лагерях доходила до 18 % от числа узников, в основном, причиной смерти были эпидемии, которые в условиях скудного питания, скученности, отсутствия медицинской помощи и переохлаждения быстро распространялись и имели большую летальность. Вот так описывал член Международного комитета Красного Креста лагерь в Бресте

    От караульных помещений, так же как и от бывших конюшен, в которых размещены военнопленные, исходит тошнотворный запах. Пленные зябко жмутся вокруг импровизированной печки, где горят несколько поленьев, — единственный способ обогрева. Ночью, укрываясь от первых холодов, они тесными рядами укладываются группами по 300 человек в плохо освещенных и плохо проветриваемых бараках, на досках, без матрасов и одеял. Пленные большей частью одеты в лохмотья… из-за скученности помещений, не пригодных для жилья; совместного тесного проживания здоровых военнопленных и заразных больных, многие из которых тут же и умирали; недостаточности питания, о чём свидетельствуют многочисленные случаи истощения; отеков, голода в течение трех месяцев пребывания в Бресте, — лагерь в Брест-Литовске представлял собой настоящий некрополь...."(Википедия)
    moskowit
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:19
      Цитата: moskowit
      До сих пор нет точных данных о судьбе польских и советских военнопленных. Согласно российским источникам, от 28 до 80 тысяч красноармейцев из 130 тысяч, попавших в польский плен, погибли от крайне тяжёлых условий содержания — голода, эпидемических болезней и зимнего холода при отсутствии надлежащего обогрева помещений и одежды.

      А ещё нет данных о белогвардейцах с гражданскими обозами, вытесненными на польскую территорию. Их тоже отправили в лагеря с теми же условиями содержания, что и красноармейцев
      Капитан Пушкин
    2. Монархист Сегодня, 19:24
      Москвит, а после ВОВ нам пропагандисты триндели про нерушимую дружбу и прочее,если в Кремле сделали вид,что всё"пучком",а они погибли по приказу Ленина и Троицкого,что спрашивать с поляков?
      Монархист
      1. moskowit Сегодня, 20:08
        Есть такое выражение. Надеюсь оно Вам знакомо... "Мёртвые сраму не имут". И к Вашему сведению это была освободительная война с иностранным агрессором. Или Вы, любезный, не в курсе, что армия Пилсудского напала на нашу страну. Вам, надеюсь известен такой факт, что тысячи офицеров, не принимающих участия в гражданской войне, шли добровольцами в Красную Армию....
        moskowit
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:12
    Нужно их похоронить на нашей земле -хоть спокойно жить будем зная что не будет никакого дешевого шантажа с со стороны поляков.
    Изгоняющий либероидов
  5. Altona Сегодня, 18:46
    Цитата: moskowit
    Смертность в польских лагерях доходила до 18 % от числа узников, в основном, причиной смерти были эпидемии, которые в условиях скудного питания, скученности, отсутствия медицинской помощи и переохлаждения быстро распространялись и имели большую летальность. Вот так описывал член Международного комитета Красного Креста лагерь в Бресте

    ------------------------
    За то от нас требуют чуть ли не гостиницы в 3 "звезды".Мы должны были им обеспечить. Мы к тому же полностью одели и вооружили армию Андерса.
    Altona
    1. moskowit Сегодня, 19:17
      По поводу армии Андерса.... Все нынешние наслоения по этой теме имеют, мягко говоря, малокомпетентное толкование или предвзятой компиляцией из различных источников. Я может быть уже становлюсь весьма назойливым с представлением статей из Военно исторического журнала, но они привлекают своей объективностью и документальностью....
      Вот и статья В.И.Прибылова "Почему ушла армия Андерса" и сопутствующий ей материал С.Н.Осипова "Осень 1939 года: к вопросу о польских военнопленных" очень интересны и наполнены документальными ссылками, что вызывает абсолютное доверие. В статьях нет, как сейчас повсеместно, выражения собственной, часто проплаченной кем то деньгами, позиции, а спокойный исследовательский, подкреплённый историческими документами взгляд на описываемый исторический факт...
      Прочесть статьи можно на сайте "Военная литература", открыв ВИЖ №3 за 1990 год....
      moskowit
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 19:21
      Цитата: Altona
      Мы к тому же полностью одели и вооружили армию Андерса.

      Причем армия Адерса отказалась воевать против Германии на территории Советского Союза и отправилась на Ближний Восток к англичанам.
      Капитан Пушкин
  6. лысова Сегодня, 18:51
    Подобное встречается не только в Польше. Обсуждения не раз были в ВО. Останки перевести на родину и перезахоронить - по людски, это наши солдаты, может и в истории меньше белых пятен будет.
    лысова
  7. Авиатор_ Сегодня, 19:07
    Резать обозников - на это у шляхты смелости хватает.
    Авиатор_
    1. Нормаль ок Сегодня, 19:43
      Цитата: Авиатор_
      Резать обозников - на это у шляхты смелости хватает.

      "Резать обозы", - это классика повстанческих, т.е. партизанских, действий.
      Нормаль ок
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