Что станет с захоронением "кричащих" русских солдат в Польше?

Мы обнаружили множество снарядов, пушки, пуговицы мундиров и значки. Также обнаружено ограждение и элементы памятника, поставленного ещё в 1888 году. Найдено множество человеческих останков, скелеты лошадей.

На неделе в Польше было обнаружено массовое захоронение русских солдат. Речь идёт о военнослужащих, которые были убиты поляками во время восстания 1863 года. Захоронение получило название «могила кричащих русских».Слово «кричащие» появилось из-за того, что большинство истлевших за это время тел находились в земле с открытыми ртами. Одни специалисты считают, что в этом нет ничего странного – следствие мышечной реакции после смерти, оставившей застывшей нижнюю челюсть черепа так, что рот оказывается открытым. Другие полагают, что (раненых) солдат из конвоя русского обоза, на которых напали поляки, хоронили заживо.Польский портал Onel.pl приводит заявление пресс-секретаря люблинского управления национальных дорог Кшиштофа Налевайко:Из истории известно о том, что обоз, сопровождаемый примерно 500 русскими солдатами, двигался в Люблин из Ивангорода. По дороге, в местечке Жижин (Люблинское воеводство), из засады было осуществлено нападение примерно тремя тысячами польских повстанцев. У русских солдат в связи с многократным перевесом сил противника и внезапностью нападения не было никаких шансов. Бой продолжался около трёх часов. Русский конвой потерял 79 человек убитыми и свыше 150 ранеными. В результате пришлось бросить обоз и оружие, что уцелевшим позволило пробиться к Жижину.Командовавший польским налётом человек с далеко не польской фамилией Михал (Михель) Гайденрайх отчитался о завладении 400 винтовками и 150 тыс. рублей. После налёта Гайденрайха произвели в генералы.Теперь польские власти принимают решение о перезахоронении обнаруженных останков. В условиях тотальной борьбы польских властей с российскими/советскими памятниками, вопрос о выборе места перезахоронения может стоять весьма остро.