20:12 24 июня

Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии

Коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии в последние двое суток, свидетельствуют сводки коалиции.
После того, как Минобороны России 19 июня заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, коалиция заявила о "передислокации" своих самолетов, хотя отказалась сообщить, каким образом изменятся их маршруты.

Согласно сводкам коалиции, 20-21 июня удары наносились только в районе Ракки — самопровозглашенной столицы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Однако уже 22 июня география полетов расширилась, в сводку вернулись такие районы, как Абу-Камаль на востоке Сирии и Дейр-эз-Зор на северо-востоке, а также Пальмира. Кроме того, число вылетов увеличилось примерно вдвое — до более чем 30.

Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии



Эту тенденцию подтвердила сводка за 23 июня, опубликованная в субботу. География ударов коалиции вновь расширилась в пятницу и включала Абу-Камаль, Дейр-эз-Зор, Ракку, а также районы Эш-Шаддада и Эль-Хасаки в провинции Эль-Хасака на севере-востоке страны.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, заявив, что этот самолет сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также заявило о прекращении с 19 июня взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России.


Использованы фотографии: http://mogol.info/
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Комментарии 61

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:17
    Видемо, это был не полный запрет действия меморандума, будет еще один, углубленный, потом очень сильный запрет, и так до всплытия Атлантиды. А действий конкретных можно не ждать "партнеров "опасно обижать, у них наше бабло лежит. ....
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:25
      Конечно, я тут два дня назад помнится с иноком спорил, он все утверждал, что нас сша ой как боится. Где он, посмотреть бы что за комментарии будут. До тех пор, пока наши деньги работают на экономику врага, не стоит ждать от нашего правительства решительных действий.. Так ради позерства.. Вот с Крымом меня сильно Путин удивил.. Видно, что то продал за такое решение своим олигархам, а мож в историю лузером не захотел входить..
      Владимир 38
      1. Макаров Сегодня, 18:36
        тогда так сложились для него удачно обстоятельства...так сказать расстановка сил позволила
        Макаров
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:39
          Видимо да, но настоящей мотивации мы вряд ли узнаем, можно только гадать.. Моё мнение, что это решение принимал лично он. Думаю, что в последствии, пришлось умасливать олигархов, что сейчас и наблюдается..
          Владимир 38
          1. seal78 Сегодня, 18:56
            Ничего. Путин не любит резких движений, и мне это тоже не нравится. Но, думаю, мы ещё увидим, как "олигархам" масло (раскаленное) заливать будут прямо в задницы )
            seal78
            1. Владимир 38 Сегодня, 18:57
              Цитата: seal78
              Ничего. Путин не любит резких движений, и мне это тоже не нравится. Но, думаю, мы ещё увидим, как "олигархам" масло (раскаленное) заливать будут прямо в задницы )

              Ну это вы очень наивно полагаете..
              Владимир 38
    2. Глядя Петрович Сегодня, 18:27
      Да, бабки и детки там.
      а также Пальмира.

      А кого бомбят в Пальмире интересно? От туда же, якобы, ИГИЛ выгнали давно?
      Глядя Петрович
    3. karish Сегодня, 18:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Видемо, это был не полный запрет действия меморандума, будет еще один, углубленный, потом очень сильный запрет

      (После́днее) кита́йское предупрежде́ние — шутливое выражение в русском языке, означающее бесплодные предупреждения «на словах», при этом заведомо известно, что никаких действий не последует.

      Выражение возникло в связи с обострением американо-китайских отношений в 1950—1960-х годах, касающихся так называемого тайваньского вопроса. США, не признавая коммунистическую власть в КНР (но признавая режим Чан Кайши), осуществляли разведполёты над территориальными водами Китая. Китай фиксировал все нарушения своего воздушного и водного пространства со стороны США. На каждое такое нарушение правительство Китая по дипломатическим каналам посылало так называемое «предупреждение» американской стороне, однако никаких действий не предпринимало. Все эти предупреждения нумеровались. Поскольку в те годы нарушения со стороны США китайского воздушного и водного пространства, особенно в районе Тайваньского пролива, были нередки, то и нумерация нарушений зашкаливала за многие сотни. Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900
      karish
    4. maiman61 Сегодня, 18:35
      Молодцы! Кто будет обращать внимание на миллион первое грозное предупреждение? Таких глупых нет!
      maiman61
      1. Partyzan Сегодня, 18:44
        Никак Романов клонировался laughing
        Partyzan
    5. Pirogov Сегодня, 18:40
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Видемо, это был не полный запрет действия меморандума, будет еще один, углубленный, потом очень сильный запрет, и так до всплытия Атлантиды. А действий конкретных можно не ждать "партнеров "опасно обижать, у них наше бабло лежит. ..

      Не добавить не убавить ,всё в точку.
      Pirogov
      1. фигвам Сегодня, 19:15
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Видемо, это был не полный запрет действия меморандума, будет еще один, углубленный, потом очень сильный запрет, и так до всплытия Атлантиды. А действий конкретных можно не ждать "партнеров "опасно обижать, у них наше бабло лежит. ..

        Не добавить не убавить ,всё в точку.

        Ну видимо чтобы не нарушать устав. Сначала - стой кто идёт! потом - стой стрелять буду! Потом патрон в патронник и предупредительный. Ну и в конце огонь на поражение. А потом когда будет трибунал, мы легко докажем, что не мы развязали эту войну и всеми силами хотели её предотвратить.
        фигвам
    6. Partyzan Сегодня, 18:43
      После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также заявило о прекращении с 19 июня взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
      так хотелось бы услышать "последнее китайское предупреждение", или опять юла-бла?
      Partyzan
    7. Маз Сегодня, 19:52
      ходят слухи что в средиземке хряпнулся EQ-4, самый большой беспитлотник США, а именно скоростной ретранслятор для связи наземных групп и авиационных( соображаете почему затихли атаки бородатых) цена вопроса 133 лимона баксов. Наши говорят, шо сам упал... однако вчера или ночью с Тартуса жахнули в сторону Средиземки из с-300, и возможно не одной ракетой. Вполне вероятно, что напрямую не сбивали, просто рванули в радиусе небольшую электронномагнитную начинку с двух сторон от Глобал хавка, ну он и захавал. Короче , официально - Сам упал
      Маз
  2. МПК105 Сегодня, 18:18
    Сначала испугались мало-мало,потом глядь-а,собственно,бояться-то как нечего было,так и нет.Чё это мы...Айда дальше бомбить... laughing
    МПК105
    1. Partyzan Сегодня, 18:46
      Вы в самую точку Алексей, или валить матрасов, или не надувать щёки, смешно же, и не только нам
      Partyzan
  3. лаврентий павлович Сегодня, 18:19
    И сколько Кремль будет еще утираться от наглости полосатых? Будем или не будем сбивать? Если нет то пора домой возвращаться и не позориться на весь мир.
    лаврентий павлович
    1. art030765 Сегодня, 18:39
      мы воюем с террористами а не сша
      art030765
      1. Olegater Сегодня, 18:42
        США = ТЕРРОРИЗМ (а как Вам такое правдивое высказывание)
        Olegater
      2. лаврентий павлович Сегодня, 18:47
        Цитата: art030765
        мы воюем с террористами а не сша

        Только полосатые воюют и помогают террористам, следовательно воюют против нас. Если мы пришли по приглашению Асада помочь Сирии, то нужно помогать, а не давать "китайские предупреждения". Сколько раз еще наши должны убедиться в том, что если кто то тебя провоцирует на войну, то как бы ты не сдерживался и не утирался война все равно начнется. Для мира нужно желание всех сторон.
        лаврентий павлович
    2. Вал31rus Сегодня, 19:37
      В кремле выработана определенная стратегия, мы еще не готовы, время тянут. Ответка будет в 18 году перед выборами.
      Вал31rus
      1. Olegater Сегодня, 19:50
        В кремле выработана определенная стратегия, мы еще не готовы, время тянут. Ответка будет в 18 году перед выборами.

        Ну это понятно там всякие выборы и т.д а что если они не будут ждать? и сделают (развяжут агрессию) первыми и неожиданно как в 41 и предлог для нападения как всегда будет провокация - какая я не знаю это пусть думают "дядьки" или "тётки" с большими лампасами и большими зарплатами
        Olegater
  4. Stoler Сегодня, 18:20
    УТРЕМСЯ!!!
    Stoler
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:25
      Цитата: Stoler
      УТРЕМСЯ!!!

      Так точно!
      Владимир 38
    2. А Нас Рать Сегодня, 18:37
      Цитата: Stoler
      УТРЕМСЯ!!!

      Что вы из крайности в крайность все бросаетесь? Отставить эмоции, это серьезные геополитические шахматы.
      ВКС РФ бомбила всех подряд (кто против Асада) называя всех "ИГ" и особо не разбираясь кто есть кто (как многие говорили тут на ресурсе - "в сортах дерьма"). Так почему вас удивляет что штатовцы используют те же приемчики? request
      На прямую конфронтацию штаты не пойдут (как и РФ), это никому не выгодно, идет безконтактное "вытеснение", как во времена "еще той" холодной войны. В конце концов цель РФ и США, не конфликт ради конфликта, а вполне определенная:

      Как и в шахматах, сначала одни ходят, потом другие, в итоге кому то поставят мат, игроки пожмут руки и разойдутся до следующей "партии"... а шахматная доска "Сирия" останется догорать. request
      А Нас Рать
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 18:43
        Цитата: А Нас Рать
        Цитата: Stoler
        УТРЕМСЯ!!!

        Что вы из крайности в крайность все бросаетесь? Отставить эмоции, это серьезные геополитические шахматы.
        ВКС РФ бомбила всех подряд (кто против Асада) называя всех "ИГ" и особо не разбираясь кто есть кто (как многие говорили тут на ресурсе - "в сортах дерьма"). Так почему вас удивляет что штатовцы используют те же приемчики? request
        На прямую конфронтацию штаты не пойдут (как и РФ), это никому не выгодно, идет безконтактное "вытеснение", как во времена "еще той" холодной войны. В конце концов цель РФ и США, не конфликт ради конфликта, а вполне определенная:

        Как и в шахматах, сначала одни ходят, потом другие, в итоге кому то поставят мат, игроки пожмут руки и разойдутся до следующей "партии"... а шахматная доска "Сирия" останется догорать. request

        Согласен.
        Виктор Дубовицкий
      2. Владимир 38 Сегодня, 18:54
        Цитата: А Нас Рать
        Как и в шахматах, сначала одни ходят, потом другие, в итоге кому то поставят мат, игроки пожмут руки и разойдутся до следующей "партии"... а шахматная доска "Сирия" останется догорать.

        Да это так и согласен с вами. Думаю это все понимают, просто возмущаются от грозных заявлений, которые мы регулярно озвучиваем и потом тихо утираемся.. Похоже на шпану во дворе, которая на понт берет, от того думаю люди и возмущены..
        Владимир 38
        1. А Нас Рать Сегодня, 20:01
          Цитата: Владимир 38
          Похоже на шпану во дворе, которая на понт берет, от того думаю люди и возмущены..

          Потому что другого способа ни у вас, ни у штатов нет. request Прямое столкновение - это конец игры для вас обоих (выжившего доест Китай). request Ядерное равновесие в действии - остается только понт, блеф и чужие руки для каштанов.
          Пы.Сы. - мое личное мнение - Супердержавы это абсолютное зло, они меряются пипирками - а страдают и умирают в основном все остальные. recourse
          А Нас Рать
          1. Владимир 38 Сегодня, 20:07
            Цитата: А Нас Рать
            Пы.Сы. - мое личное мнение - Супердержавы это абсолютное зло, они меряются пипирками - а страдают и умирают в основном все остальные.

            Согласен. Я тоже за мир во всем мире) Но так устроен этот мир и не думаю, что кто то, его может изменить. Россия уже н относится к супердержавам, на мой взгляд. По этому все беды от США.
            Владимир 38
    3. seal78 Сегодня, 18:59
      А на войне паникёров расстреливают...
      seal78
  5. Olegater Сегодня, 18:22
    Ну правильно "расширили" и значит уверены в том, что "ответки" со стороны России не будет. А дальше я Вам скажу уважаемые "господа, баре, товарищи" следующим шагом будет якобы ошибка удара по подразделениям ссо России в Сирии или немного "пощипать" группировку там. Цель - узнать какая реакция будет со стороны правительства и министерства обороны России.
    Olegater
    1. воттак Сегодня, 18:29
      а какая реакция может быть? воевать там нам НЕЧЕМ.сейчас со снабжением ни очень, а если собьем турки проливы для военных грузов закроют "шобы типа не нагнетать и тд" и на этом все
      воттак
      1. Olegater Сегодня, 18:36
        Да турки нам проливы закроют, а мы, мы - перекроем торговлю помидорами - они помидорами не отделаются!!!!!!!!!!!!!!!!!! wassat

        Один ФАРС и ПОСМЕШИЩЕ давно известно, что никакие правила поведения в мире не работают и скажите СПАСИБО за это нашим "партнерам" Да к стати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        А ЧТО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВА НАШЕГО ПОСЛА А.КАРЛЛОВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Olegater
      2. Partyzan Сегодня, 18:48
        есть и другие пути, авиацией
        Partyzan
        1. воттак Сегодня, 18:51
          не получится, карту посмотрите.
          воттак
          1. Partyzan Сегодня, 18:59
            карту смотрел скажите кто может помешать?
            Partyzan
            1. воттак Сегодня, 19:04
              тажа турция, ирак, с балканами давно все понятно
              воттак
              1. Partyzan Сегодня, 19:12
                Турция - понятно, через кусочек Ирака, кто остановит если его взять под контроль нашими ПВО и Ракетными комплексами?
                Partyzan
                1. воттак Сегодня, 19:20
                  вы забываете 2 важных аспекта: мы типа соблюдаем международное право и главное -кусочек ирака под пендами
                  воттак
                  1. Partyzan Сегодня, 19:41
                    А вот тут и можно будет, на кусочке применить тактику матрасов - нам угрожают и мочить все подряд, прямой конфронтации нет
                    Partyzan
                    1. воттак Сегодня, 19:53
                      проблема в том и заключается , что нету ЧЕМ МОЧИТЬ. скоко у нас в сирии бортов способных вести воздушный бой? десяток? а у пендов с арабами? вообще я все это пишу не потому что, что считаю типа слили. НЕЕЕ. просто реально нечем там воевать. да и задачи походу такой не стоит перед нашими ВС.
                      воттак
                      1. Partyzan Сегодня, 19:58
                        Зачем Сирия - Азербайджан, Каспий - все в пределах досегаемости
                        Partyzan
                2. Großer Feldherr Сегодня, 19:22
                  Те же американцы под видом иракцев и остановят. Собьют нарушителя на своей территории и будут правы.
                  Großer Feldherr
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 18:25
    Нам в харю плюют,и мы утираемся.Жаль что нет жесткой ответки.
    ВЕРЕСК
    1. ser-pov Сегодня, 18:34
      Статья идиотская... Комменты такие же... Ответим на удары... Конечно ответим... Окопы копайте у дивана...
      ser-pov
      1. ser-pov Сегодня, 18:37
        Турки закроют? Будут два пролива..(Громыко)
        ser-pov
        1. Partyzan Сегодня, 18:53
          Будет один сухопутный путь, придем и щит Вещего Олега вернем
          Partyzan
  7. Runoway Сегодня, 18:31
    Да ладно вам! Да,стукнуть ботинком по столу,как раньше не могем, НО тихим сапом:
    -бармалеев почти изгнали
    -Асада не свергли(более того западные СМИ перестали трубить о том, что для мира в САР эта одна из необходимостей)
    Всё- таки гнем свою линию! Конечно хочется прямолинейно с грохотом и до конца, но увы приходиться шахматным путём (с паузами, уступками и думками) ! Лишь бы всё не встало на полпути как в ЛДНР (нам причин не говорят и не скажут) ! Не люблю я наше правительство, но остаётся лишь надеяться ,что хитрый лис ВВП опять всех перехитрит как с Крымом
    Runoway
    1. ser-pov Сегодня, 19:19
      Надеюсь, что так и будет..
      ser-pov
  8. Olegater Сегодня, 18:34
    Хочу добавить - что удары п.е.й.с.а.т.ы.х. по территории Сирийской Арабской Республики и расширение действий третьего рейха во главе с сша это ведь спланированное и скоординированное военное преступление против независимой и самостоятельной страны. И творят эти преступники 21 века, что хотят - а кремль как всегда что-то вырабатывает, озабачивается и выражает беспокойство так и хочется спросить и как долго там будет БАРДАК?
    Olegater
    1. ser-pov Сегодня, 19:24
      Никто не хочет 3 мировой, а конфенциальной мы просто не готовы, как в 41-м. Время мы тянем... Война все равно будет... Эти надеяться отсидется в бункерах, Бильдерберский клуб имею ввиду...
      ser-pov
      1. Partyzan Сегодня, 20:03
        Все правильно сказано, и если они не начинают, значит не готовы, значит надо нам начинать их тролить и загонять в угол, не успеем, упустим, и туда загонят нас
        Partyzan
  9. Горный стрелок Сегодня, 18:46
    Ну кто из нас знает, что там происходит на самом деле. Куда достаёт наш С-400 из Хмеймима. Истребителями с воздуха мы точно всю Сирию не прикроем. Взял циркуль, посмотрел по карте. Все эти районы, в которых начала летать коалиция, С-400 не перекрывает. У них встают тоже циркули есть laughing Так что, упражнение на тему просралиполимеры предлагаю считать законченным.
    Горный стрелок
    1. shans2 Сегодня, 19:25
      от Латакии до Дейр-зора как раз 400 км, конечно не достает фактически) Но при желании из С-300 можно выстрелить и из других баз и городов, что поближе.
      shans2
  10. максим1987 Сегодня, 18:55
    Цитата: Владимир 38
    Конечно, я тут два дня назад помнится с иноком спорил, он все утверждал, что нас сша ой как боится. Где он, посмотреть бы что за комментарии будут. До тех пор, пока наши деньги работают на экономику врага, не стоит ждать от нашего правительства решительных действий.. Так ради позерства.. Вот с Крымом меня сильно Путин удивил.. Видно, что то продал за такое решение своим олигархам, а мож в историю лузером не захотел входить..


    Да причем тут Путин. Да, оперативно отработанно было классно, авралить мы умеем. Но вы же не хотите сказать что этому предшествовало многолетняя работа. Щелкнули один раз США по носу и тут же профукали Новороссию и постоянно нас ни во что не ставят в Сирии, ну и про "помидоры" промолчу request
    максим1987
    1. Vita VKO Сегодня, 20:03
      Цитата: максим1987
      профукали Новороссию

      Благодаря "самоотверженным" действиям Стрелкова, который решил что он самый умный.
      Цитата: максим1987
      ни во что не ставят в Сирии

      Но пока из наших войск ни кто не пострадал от ударов коалиции США или Израиля. Сбитый Су-24 и убийство посла Карпова это исключение, которое только подтверждает наличие сил желающих нарушить этот статус-кво.
      Vita VKO
  11. Ural50 Сегодня, 19:14
    Кого они там бомбят?
    Ural50
  12. kefan Сегодня, 19:36
    Да матрасники уже поняли, что наши просто сопли жуют и никаких конкретных действий делать не будут, вот этим и пользуются.
    kefan
  13. sauvage Сегодня, 19:45
    Походу Путин сдает позиции по всем фронтам. Внутри России бардак, коррупция, зато во внешней политике все на высоте говорили, теперь и там сдают позиции. Как ответят если опять собьют сирийский самолет? Вон израильская авиация бомбила сирийские войска зато что залетело несколько снарядов на Голланы. они плевать хотели на 100500 предупреждений.
    sauvage
  14. behemot Сегодня, 19:45
    США главный террорист на планете. В очередной раз в этом убедитесь, да что толку.
    behemot
  15. donavi49 Сегодня, 19:48
    На границе - Израиль нанес удары по армейцам. Несколько танков (бронемашин?) уничтожено 2 погибших.
    Israeli jets targeted Syrian tanks following spillover from rebel attack targeting Madinat al-Baath near the border Syria
    donavi49
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