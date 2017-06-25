Российские дипломаты сочли решение Осло по морпехам США угрозой для отношений с Москвой

Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время,

Решение норвежского правительства продлить сроки нахождения на территории королевства американских морпехов негативно скажется на отношениях с Россией, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».Ранее в Осло заявили, что 330 морпехов США останутся в стране до конца 2018 года.приводит агентство заявление посольства РФ в Норвегии.Этот шаг «делает Норвегию не вполне предсказуемым партнером, может также усилить напряженность и привести к дестабилизации ситуации в северном регионе», отметили в дипмиссии.Издание напоминает, что около 300 морских пехотинцев прибыли из США в январе текущего года для участия в программе обучения норвежских военнослужащих, рассчитанной на полгода. Они размещены в королевстве в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере военных учений и подготовки. Соответствующее решение было принято а Осло в октябре 2016-го.Американцы находятся в Норвегии на ротационной основе и размещены на базе Вернес около Тронхейма.