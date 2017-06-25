08:55 25 июня

Российские дипломаты сочли решение Осло по морпехам США угрозой для отношений с Москвой

Решение норвежского правительства продлить сроки нахождения на территории королевства американских морпехов негативно скажется на отношениях с Россией, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».



Ранее в Осло заявили, что 330 морпехов США останутся в стране до конца 2018 года.


Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время,
приводит агентство заявление посольства РФ в Норвегии.

Этот шаг «делает Норвегию не вполне предсказуемым партнером, может также усилить напряженность и привести к дестабилизации ситуации в северном регионе», отметили в дипмиссии.

Издание напоминает, что около 300 морских пехотинцев прибыли из США в январе текущего года для участия в программе обучения норвежских военнослужащих, рассчитанной на полгода. Они размещены в королевстве в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере военных учений и подготовки. Соответствующее решение было принято а Осло в октябре 2016-го.

Американцы находятся в Норвегии на ротационной основе и размещены на базе Вернес около Тронхейма.

Использованы фотографии: Flickr / Marines
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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 08:12
    В Норвегии не все однозначно...
    На Шпицбергене морские котики насилуют пингвинов. Куда смотрит ООН? Так скоро дело и до американских морпехов дойдет
    Норвежские моржи уже давно хотят провести референдум и присоединиться к российским. smile
    Тралл
    1. МПК105 Сегодня, 08:18
      Нда?А тогда почему его жёлтой,Норвежской краской на картах наших красят,а не красной РФ? recourse
      МПК105
    2. сибиралт Сегодня, 08:32
      Сказали, что нам это не нравиться. Или этого не достаточно?
      сибиралт
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:42
        Вон оно, как, мужики ,получается :страна может подарить Миру героев-мореплавателей: Руаль Амудсен, Тур Хейердал , а может Йенса Столтенберга.
        Соломон Кейн
        1. Pirogov Сегодня, 08:51
          Цитата: Соломон Кейн
          Вон оно, как, мужики ,получается :страна может подарить Миру героев-мореплавателей: Руаль Амудсен, Тур Хейердал , а может Йенса Столтенберга.

          Ага и непобедимых викингов ,только если проследить за выступлением норвежских спортсменов в боевых дисциплинах то напрашивается вывод : какие то не доделанные викинги выходят ,бойцы из них нулевые .можно подумать ,что переродились ,а можно подумать ,что эта вся эпопея с викингами ,просто лож норманнских историков .
          Pirogov
  2. iliitchitch Сегодня, 08:18
    Шляпами кидаться не хочу , но , по-моему , подсчитывать все эти контингенты бестолково - да не кинутся они на нас никогда . Щёки надувают и квакают только , как жабы в вонючем болоте , а на сушу хрен выгонишь . Развелось тех морпехов , что таджиков на стройке . И толку от них столько же .
    iliitchitch
    1. Ихрек Сегодня, 08:33
      Конечно на военное нападение на Россию они не пойдут. Просто им надо осваивать военный бюджет, и заодно и для политического давления на Россию. А вообще в войне с этой армадой мы не выиграем, поэтому надо быть готовыми к тактике взаимного уничтожения, что мы в силах сделать. Или надо обьединяться в военный блок с Китаем, Индией и Ираном, плюс более мелкие страны недовольные агрессивной политикой империи лжи.
      Ихрек
  3. Баракуда Сегодня, 08:19
    Да пусть себе сидят там. В случае чего закинем в тыл пару прапорщиков. на подводной лодке. 300 "спартанцев" америкосовских явно ахренеют. winked
    На крайняк "слезу с дивана" ,сам приеду посмотреть как в плен будут сдаваться ( возьму с собой контейнер "шапок" ).
    Баракуда
  4. Вздринчер Сегодня, 08:20
    Реальной то угрозы они не представляют
    Вздринчер
    1. Баракуда Сегодня, 08:26
      Укровояк точно ничему особо не научили - разве что раненных спасать..
      Баракуда
    2. svp67 Сегодня, 08:27
      Цитата: Вздринчер
      Реальной то угрозы они не представляют

      Еще КАК представляют...где появилось три сотни американских морпехов, там очень быстро их может оказаться и значительно больше.
      svp67
  5. Koteg Сегодня, 08:25
    дипломаты испугались 330 англосаксонских морпехов?
    Koteg
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:31
    Янки на норвегов надавят -там не 300, а 30000 американцев будут находится, и при том на постоянной основе.
    Изгоняющий либероидов
  7. лысова Сегодня, 08:46
    Вообще то это их выбор и какие могут быть заявление посольства РФ в Норвегии. Идёт освоение Севера и штаты не упустят этот момент. Другое дело адекватка, молча и без объяснений.
    лысова
  8. asiat_61 Сегодня, 08:48
    Там кажется англичане замёрзли, -20 ВСЕГО БЫЛО.Пусть эти жопы поморозят.
    asiat_61
  9. nebche Сегодня, 08:52
    Просто, ган до ны.
    nebche
  10. Центр Сегодня, 08:52
    Как это угрожает России, не понимаю.
    Центр
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