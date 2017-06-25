Американские СМИ: Пентагон тратит деньги на небоеспособное вооружение
Минобороны США вводит вооружение и технику в эксплуатацию с опозданием и перерасходом бюджетных средств на миллиарды долларов, при этом новая военная техника порой оказывается неготовой к боевым действиям, пишет Business Insider (BI).
«Американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью 12,9 миллиарда долларов будет наконец-то сдан в эксплуатацию 22 июля – вполне ожидаемо, с опозданием и превышением запланированных расходов. Однако он все еще не будет боеспособен. Флот может ускорить ввод корабля в строй, отказавшись от испытаний на воздействие подводного взрыва», – приводит статью РИА Новости .
Из-за этой поспешности «налогоплательщикам в конечном итоге, возможно, придется раскошелиться еще больше – когда недостатки корабля "всплывут" уже в ходе эксплуатации», полагает BI.
В отчете Главного бюджетно-контрольного управления США указывается, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил $ 2,4 млрд. Ведомство считает, что строящийся крупный атомный авианосец John F. Kennedy тоже может оказаться значительно дороже, чем ожидалось.
Автор приводит несколько примеров. Так, вышеупомянутый Gerald R. Ford стал разочарованием из-за роста затрат, задержек с испытаниями и более низкой, чем планировалось, боеспособности. В отчете за 2015 год управление сообщило, что «тестирование ключевых для проекта технологий отложили на несколько лет, однако строительство корабля все равно продолжалось».
Это не единственный случай. В апреле управление порекомендовало повременить с финансированием строительства 12-ти фрегатов стоимостью $9 млрд., которые должны были прийти на смену проблемным кораблям прибрежной зоны (Littoral combat ship). В ведомстве выразили мнение, что этот вопрос нужно отложить до тех пор, пока не будет хотя бы сведений о стоимости, конструкции и боеспособности новых фрегатов.
Эксперты управления отметили также, что «ВМС требуют у Конгресса денег на постройку кораблей, которые практически не будут отличаться от своих неудачных предшественников». Кроме того, верфей для строительства фрегатов может не хватить.
Однако такие предостережения попросту игнорируются – военные стремятся увеличить количество боевых кораблей с 275 до 350, хотя в бюджете 2018 года на это нет средств, пишет издание.
Другой пример – F-35. Американские СМИ уже окрестили этот истребитель «ошибкой за триллион долларов». Минобороны приняло на вооружение множество таких самолетов, «несмотря на то, что производитель даже не закончил вносить изменения в их конструкцию и устранять многочисленные недостатки», отмечается в публикации.
«Проблемы у F-35 находят и по сей день», несмотря на то, что истребитель делали на 7 лет дольше запланированного срока, пишет автор. При этом его итоговая стоимость оказалась выше на 38 процентов.
«Американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью 12,9 миллиарда долларов будет наконец-то сдан в эксплуатацию 22 июля – вполне ожидаемо, с опозданием и превышением запланированных расходов. Однако он все еще не будет боеспособен. Флот может ускорить ввод корабля в строй, отказавшись от испытаний на воздействие подводного взрыва», – приводит статью РИА Новости .
Из-за этой поспешности «налогоплательщикам в конечном итоге, возможно, придется раскошелиться еще больше – когда недостатки корабля "всплывут" уже в ходе эксплуатации», полагает BI.
В отчете Главного бюджетно-контрольного управления США указывается, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил $ 2,4 млрд. Ведомство считает, что строящийся крупный атомный авианосец John F. Kennedy тоже может оказаться значительно дороже, чем ожидалось.
По сути, управление не раз критиковало военных за попытки отбросить меры предосторожности в сторону и как можно скорее наклепать оружие,пишет издание.
Автор приводит несколько примеров. Так, вышеупомянутый Gerald R. Ford стал разочарованием из-за роста затрат, задержек с испытаниями и более низкой, чем планировалось, боеспособности. В отчете за 2015 год управление сообщило, что «тестирование ключевых для проекта технологий отложили на несколько лет, однако строительство корабля все равно продолжалось».
В сущности, мы получили меньше, чем ожидали, а заплатили больше, чем рассчитывали,говорится в докладе.
Это не единственный случай. В апреле управление порекомендовало повременить с финансированием строительства 12-ти фрегатов стоимостью $9 млрд., которые должны были прийти на смену проблемным кораблям прибрежной зоны (Littoral combat ship). В ведомстве выразили мнение, что этот вопрос нужно отложить до тех пор, пока не будет хотя бы сведений о стоимости, конструкции и боеспособности новых фрегатов.
Эксперты управления отметили также, что «ВМС требуют у Конгресса денег на постройку кораблей, которые практически не будут отличаться от своих неудачных предшественников». Кроме того, верфей для строительства фрегатов может не хватить.
Однако такие предостережения попросту игнорируются – военные стремятся увеличить количество боевых кораблей с 275 до 350, хотя в бюджете 2018 года на это нет средств, пишет издание.
Другой пример – F-35. Американские СМИ уже окрестили этот истребитель «ошибкой за триллион долларов». Минобороны приняло на вооружение множество таких самолетов, «несмотря на то, что производитель даже не закончил вносить изменения в их конструкцию и устранять многочисленные недостатки», отмечается в публикации.
«Проблемы у F-35 находят и по сей день», несмотря на то, что истребитель делали на 7 лет дольше запланированного срока, пишет автор. При этом его итоговая стоимость оказалась выше на 38 процентов.
Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru
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