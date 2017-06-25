13:08 25 июня

Американские СМИ: Пентагон тратит деньги на небоеспособное вооружение

Минобороны США вводит вооружение и технику в эксплуатацию с опозданием и перерасходом бюджетных средств на миллиарды долларов, при этом новая военная техника порой оказывается неготовой к боевым действиям, пишет Business Insider (BI).

Американские СМИ: Пентагон тратит деньги на небоеспособное вооружение


«Американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью 12,9 миллиарда долларов будет наконец-то сдан в эксплуатацию 22 июля – вполне ожидаемо, с опозданием и превышением запланированных расходов. Однако он все еще не будет боеспособен. Флот может ускорить ввод корабля в строй, отказавшись от испытаний на воздействие подводного взрыва», – приводит статью РИА Новости .


Из-за этой поспешности «налогоплательщикам в конечном итоге, возможно, придется раскошелиться еще больше – когда недостатки корабля "всплывут" уже в ходе эксплуатации», полагает BI.

В отчете Главного бюджетно-контрольного управления США указывается, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил $ 2,4 млрд. Ведомство считает, что строящийся крупный атомный авианосец John F. Kennedy тоже может оказаться значительно дороже, чем ожидалось.

По сути, управление не раз критиковало военных за попытки отбросить меры предосторожности в сторону и как можно скорее наклепать оружие,
пишет издание.

Автор приводит несколько примеров. Так, вышеупомянутый Gerald R. Ford стал разочарованием из-за роста затрат, задержек с испытаниями и более низкой, чем планировалось, боеспособности. В отчете за 2015 год управление сообщило, что «тестирование ключевых для проекта технологий отложили на несколько лет, однако строительство корабля все равно продолжалось».

В сущности, мы получили меньше, чем ожидали, а заплатили больше, чем рассчитывали,
говорится в докладе.

Это не единственный случай. В апреле управление порекомендовало повременить с финансированием строительства 12-ти фрегатов стоимостью $9 млрд., которые должны были прийти на смену проблемным кораблям прибрежной зоны (Littoral combat ship). В ведомстве выразили мнение, что этот вопрос нужно отложить до тех пор, пока не будет хотя бы сведений о стоимости, конструкции и боеспособности новых фрегатов.

Эксперты управления отметили также, что «ВМС требуют у Конгресса денег на постройку кораблей, которые практически не будут отличаться от своих неудачных предшественников». Кроме того, верфей для строительства фрегатов может не хватить.

Однако такие предостережения попросту игнорируются – военные стремятся увеличить количество боевых кораблей с 275 до 350, хотя в бюджете 2018 года на это нет средств, пишет издание.

Другой пример – F-35. Американские СМИ уже окрестили этот истребитель «ошибкой за триллион долларов». Минобороны приняло на вооружение множество таких самолетов, «несмотря на то, что производитель даже не закончил вносить изменения в их конструкцию и устранять многочисленные недостатки», отмечается в публикации.

«Проблемы у F-35 находят и по сей день», несмотря на то, что истребитель делали на 7 лет дольше запланированного срока, пишет автор. При этом его итоговая стоимость оказалась выше на 38 процентов.

Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru
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Комментарии 35

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  1. svp67 Сегодня, 10:01
    Минобороны США вводит вооружение и технику в эксплуатацию с опозданием и перерасходом бюджетных средств на миллиарды долларов, при этом новая военная техника порой оказывается неготовой к боевым действиям
    Как будто про наш стадион для "Зенита" прочел...
    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 10:09
      В сущности, мы получили меньше, чем ожидали, а заплатили больше, чем рассчитывали,
      а как же без распила? это что же все по по правилам?
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 11:42
        У них все с масштабами , присущими только "исключительным" lol
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 11:44
          но какие маштабы - даже завидно laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 11:48
            Пусть "кушают" на здоровье...
            cniza
    2. сибиралт Сегодня, 10:15
      Пройдет ЧМ по футболу. Даже нашим в начале побегать дадут, а что потом? Денежки то тю-тю. bully Их бы хватило на сотню новых заводов и сотни тысяч рабочих мест. hi
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 11:57
        Цитата: сибиралт
        Пройдет ЧМ по футболу. Даже нашим в начале побегать дадут, а что потом? Денежки то тю-тю. bully Их бы хватило на сотню новых заводов и сотни тысяч рабочих мест.

        Такой стране как Россия без больших турниров проводимых в стране тоже нельзя ,инфраструктура улучшается ,престиж те же рабочие места и т.д. .Другой вопрос ,что воруют много так везде воруют ,может не в таком количестве . Вот с воровством бороться надо.
        Pirogov
        1. Монос Сегодня, 12:25
          Цитата: Pirogov
          Такой стране как Россия без больших турниров проводимых в стране тоже нельзя

          Возможно. Но тратить деньги на кривоногих дегенератов, которые ничего, кроме пинания мяча, не умеют не правильно. Их конвульсии ничего не дают ни уму, ни сердцу..
          Монос
    3. сибиралт Сегодня, 10:39
      Даже, если Пентагон будет трать 90% своего бюджета на старье, то остальные 10, не меньше нашего на "новье". Но так ли это на самом деле? winked
      сибиралт
  2. BillGejtz Сегодня, 10:02
    нормальный демократичный попил бабла
    BillGejtz
    1. Tusv Сегодня, 10:38
      Цитата: BillGejtz
      нормальный демократичный попил бабла

      Попил бабла это как? Этож надо бабло привести в жидкое состояние wassat У них это называется развитием межкорпоративных отношений
      Tusv
  3. gabonskijfront Сегодня, 10:07
    не могу пройти мимо тезиса в диалоге двух украинских журналистов,обсуждающих визит Порошенко к Трампу в овальный кабинет,"Порошенко — как Левински, только быстрее",По моему это уровень Жванецкого.
    gabonskijfront
  4. Koteg Сегодня, 10:08
    они лохи_значит победа будет за нами?
    Koteg
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:11
    Можно сказать коротко - допечатают. Когда у тебя печатный станок, а обеспечение этой резаной бумаги может быть получено только ПОДЧИНЕНИЕМ всего мира - затратят ЛЮБЫЕ деньги на ЛЮБОЕ оружие. Даже не очень эффективное.
    Горный стрелок
  6. gla172 Сегодня, 10:16
    ....читая берёт гордость за наш ВПК СССР....всё делали с запасом с тройной надёжностью и чёткой перспективой....
    gla172
    1. voyaka uh Сегодня, 10:59
      "всё делали с запасом с тройной надёжностью "///

      Несколько лет назад, когда была пара аварий российских военных самолетов
      с коротким интервалом, взяли интервью у бывшего командующего ВВС СССР.
      Спросили: "Сейчас, наверно, упало качество. А вот как было в советское время?"
      Генерал: "Ничего особенного. В год "уходил" по причине аварий примерно авиаполк."
      Журналист (ошалело): "Как так?"
      Генерал: "Просто самолетов было так много, что незаметно"
      voyaka uh
      1. gla172 Сегодня, 11:17
        ....по себе знаю....что качество было на высоте....как электрик могу сказать что те же розетки и выключатель (и многое если не всё) в разы качественней произведённого сейчас Российской промышленностью....и сталкиваясь с техникой за частую приходится искать старые ЗЧ так как новые
        просто уже не хватает злости покупать и менять..примеров море...
        gla172
        1. cyberhanter Сегодня, 12:17
          Простите, вы только что сравнили розетку с авианосцем?
          cyberhanter
      2. истопник Сегодня, 11:28
        Цитата: voyaka uh
        "всё делали с запасом с тройной надёжностью "///
        Несколько лет назад, когда была пара аварий российских военных самолетов
        с коротким интервалом, взяли интервью у бывшего командующего ВВС СССР.
        Спросили: "Сейчас, наверно, упало качество. А вот как было в советское время?"
        Генерал: "Ничего особенного. В год "уходил" по причине аварий примерно авиаполк."
        Журналист (ошалело): "Как так?"
        Генерал: "Просто самолетов было так много, что незаметно"

        И можете сказать, кто этот человек, и кто брал интервью?
        истопник
        1. gla172 Сегодня, 11:59
          ....Для людей с программированной психикой пиши не пиши - всё едино: такие ничего не способны понять, тем более что-то, не входящее в рамки их представлений, осознать и принять. Единственное, что зомбированные люди умеют, так это спорить. Отстаивать с пеной у рта вложенные в них программы.....
          gla172
  7. Васян1971 Сегодня, 10:23
    " Другой пример – F-35. Американские СМИ уже окрестили этот истребитель «ошибкой за триллион долларов». Минобороны приняло на вооружение множество таких самолетов, «несмотря на то, что производитель даже не закончил вносить изменения в их конструкцию и устранять многочисленные недостатки», отмечается в публикации.
    «Проблемы у F-35 находят и по сей день», несмотря на то, что истребитель делали на 7 лет дольше запланированного срока, пишет автор. При этом его итоговая стоимость оказалась выше на 38 процентов."
    Ну вот. А потом набегут разные аароны и ух какие вояки и будут говорить, что это мы гадости про Фэ-35 придумываем.
    А насчёт " В отчете Главного бюджетно-контрольного управления США указывается, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил $ 2,4 млрд. Ведомство считает, что строящийся крупный атомный авианосец John F. Kennedy тоже может оказаться значительно дороже, чем ожидалось." выход простой - запустить серию из 200 штук и продавать сателлитам. Цена обязательно снизится.
    Васян1971
    1. voyaka uh Сегодня, 10:47
      "«Проблемы у F-35 находят и по сей день», "////

      И будут находить. Ну и что? Так с любой передовой разработкой.

      Су-30 - это клубок проблем. Причем, базовых, неисправимых. Но летает, воюет.
      voyaka uh
      1. Tusv Сегодня, 10:54
        Цитата: voyaka uh
        Су-30 - это клубок проблем. Причем, базовых, неисправимых. Но летает, воюет.

        Про базовые не исправимые поподробнее пожалуйста
        Tusv
        1. voyaka uh Сегодня, 11:07
          Пожалуйста.
          На учениях Ред Флэг в США американцы подметили, что
          индийские Су-30 взлетают не подряд один за другим по взлетной
          полосе, а ждут каждый раз приличный интервал времени.
          Спросили, почему?
          Индусы честно сказали: "если взлетать подряд, то пыль от взлета
          предыдущего засасывается в движки следующего и быстро выводят
          их из строя".
          Американцы офигели: их Ф-15 взлетают хвост в хвост и никаких проблем
          с движками потом не возникают.
          Во время боевых действий Су- тоже будут терпеливо ждать, пока пыль осядет
          или "рискнет движками"?
          voyaka uh
          1. Tusv Сегодня, 11:23
            Цитата: voyaka uh
            Американцы офигели: их Ф-15 взлетают хвост в хвост и никаких проблем

            Так и знал, что про Индусов. Этот баг для всех реактивных.Или у американцев реактивная струя струйнее?
            Нет. Нормальные люди за ВП следят. hi
            Tusv
            1. voyaka uh Сегодня, 11:29
              Может фильтры какие ставят?
              А индусы просто честно рассказывают то, что русские тщательно скрывают.
              Могу добавить, что предосторожность не помогла: после трех-дневных интенсивных учебных боев (американцы специально Су-шки гоняли на пределе, "жертвуя" своими Ф-15, вырабатывая тактику для себя)
              с форсажами, сверхманевренностью с закрылками ВСЕ Су-30 оказались с движками "на капитальный ремонт".
              voyaka uh
              1. sabakina Сегодня, 11:55
                Даёте индусам на испытание Ф-15 и посмотрим, как они взлетят друг за другом.
                Если гонять движок 3 дня на пределе-гарантированно выйдет из строя. Даже комментировать глупо.
                sabakina
              2. Tusv Сегодня, 11:58
                Цитата: voyaka uh
                Может фильтры какие ставят?

                Фильтры от головотяпства это хороший пинок, чтобы на взлет пошел laughing
                ВСЕ Су-30 оказались с движками "на капитальный ремонт".

                А чё им делать то. Вот. Русские не работают. Чините пажалуста
                Tusv
              3. Tusv Сегодня, 12:08
                Цитата: voyaka uh
                А индусы просто честно рассказывают то, что русские тщательно скрывают.

                Почему скрываем? Честна выдаем инструкцию в трех конвертах. Пока вскрыли первый пакет. Прочитали и валят.
                Ну в общем выяснили, что главным конструктивным дефектом являются индусы
                Tusv
          2. истопник Сегодня, 11:31
            Цитата: voyaka uh
            Пожалуйста.
            На учениях Ред Флэг в США американцы подметили, что
            индийские Су-30 взлетают не подряд один за другим по взлетной
            полосе, а ждут каждый раз приличный интервал времени.
            Спросили, почему?
            Индусы честно сказали: "если взлетать подряд, то пыль от взлета
            предыдущего засасывается в движки следующего и быстро выводят
            их из строя".
            Американцы офигели: их Ф-15 взлетают хвост в хвост и никаких проблем
            с движками потом не возникают.
            Во время боевых действий Су- тоже будут терпеливо ждать, пока пыль осядет
            или "рискнет движками"?


            Тот же вопрос: "Кто, где, когда?"
            истопник
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:30
    Значит, корабли сразу же нужно строить из чистого золота, тогда они выйдут дешевле, чем обычные, но с вагоном всяких "болезней "? sad
    Изгоняющий либероидов
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    перерасходом бюджетных средств на миллиарды долларов, при этом новая военная техника порой оказывается неготовой к боевым действиям

    Этой статьей да по башке обожателям Сша и их вооруженных сил. Но обидно, что не поможет.т.к. у них американский нимб затмил все небо.
    rotmistr60
  10. Koteg Сегодня, 11:03
    продолжаем наш репортаж с матча по распилу США-РОССИЯ_после красивого гола Роберта Шпеера сборная США сравнивает счет_еще есть время до конца матча_что делать США перехватывают инициативу_но вот главный тренер нашей сборной готовит замену_ с поля уходит сердюков анатолий эдуардович прекрасно проведший значительную часть матча_на место центрального опорного защитника выходит дмитрий олегович рогозин
    Koteg
  11. ibn.shamai Сегодня, 11:07
    Очухались самые-самые! Россия вам показала как делать оружее! Без всяких биотуалетов и бизе в танках. Дёшево но сердито!!!
    ibn.shamai
  12. Zomanus Сегодня, 12:53
    Ну просто есть деньги, так почему бы и не поворовать.
    У нас тоже регулярно такое случается.
    После испытания техники Сирией думаю что тоже дофига вопросов к оружейникам появилось.
    Zomanus
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