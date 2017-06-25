В Беларусь для участия в параде ко Дню независимости прибыли российские вертолеты

Продолжается подготовка к параду войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Беларуси (Дня Республики)... Авиационная техника, участвующая в параде, перебазирована на аэродром Мачулищи. Также сегодня (24 июня) на аэродром Мачулищи приземлились вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил РФ,

В Беларусь прибыли российские вертолеты Ка-52, которые примут участие в параде, посвященном Дню независимости республики, передает Интерфакс-АВН говорится в релизе белорусского военного ведомства.Сообщается, что в преддверии парада будет проведено «несколько тренировок, в ходе которых пилоты отработают вопросы взаимодействия в составе воздушного эшелона».Парад состоится 3 июля, в нем примут участие более 4 тыс. военнослужащих и около 220 единиц техники, в том числе «системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы "С-300ПС", "Оса-АКМ", "Бук" и "Тор-М2", а также ракетный комплекс "Точка"».По данным пресс-службы, из новинок на параде будут показаны «боевые бронированные машины "Кайман" и "V1" МЗКТ-49100, радиорелейные станции, мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 "Зенит", спасательная и медицинская техника».