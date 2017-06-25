13:09 25 июня

В Беларусь для участия в параде ко Дню независимости прибыли российские вертолеты

В Беларусь прибыли российские вертолеты Ка-52, которые примут участие в параде, посвященном Дню независимости республики, передает Интерфакс-АВН .



Продолжается подготовка к параду войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Беларуси (Дня Республики)... Авиационная техника, участвующая в параде, перебазирована на аэродром Мачулищи. Также сегодня (24 июня) на аэродром Мачулищи приземлились вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил РФ,
говорится в релизе белорусского военного ведомства.


Сообщается, что в преддверии парада будет проведено «несколько тренировок, в ходе которых пилоты отработают вопросы взаимодействия в составе воздушного эшелона».

Парад состоится 3 июля, в нем примут участие более 4 тыс. военнослужащих и около 220 единиц техники, в том числе «системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы "С-300ПС", "Оса-АКМ", "Бук" и "Тор-М2", а также ракетный комплекс "Точка"».

По данным пресс-службы, из новинок на параде будут показаны «боевые бронированные машины "Кайман" и "V1" МЗКТ-49100, радиорелейные станции, мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 "Зенит", спасательная и медицинская техника».

Использованы фотографии: https://fotki.yandex.ru. MaxSafaniuk
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Комментарии 31

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  1. Вас Влад Сегодня, 11:57
    Да уж это праздник!Мне вот в день независимости России напиться хочется с горя!
    Вас Влад
    1. Pirogov Сегодня, 12:01
      Цитата: Вас Влад
      Да уж это праздник!Мне вот в день независимости России напиться хочется с горя!

      Согласен . Эти все независимости ,незалежности ит.д. говорят только об одном ,что от народа проживающего в наших странах уже точно нечего не зависит.
      Pirogov
    2. Зяблицев Сегодня, 12:10
      А ведь братья белорусы празднуют праздник "освобождение"от нас, от России....Лукаво прикрывая его победной операцией "Багратион", только простой люд не особо догадывается или не задумывается над этим!
      Зяблицев
      1. Partyzan Сегодня, 12:14
        Ладно, нас можно прикалывать, а вы то от кого перестали быть зависимыми feel
        Partyzan
        1. Зяблицев Сегодня, 12:15
          От самих себя в первую очередь...
          Зяблицев
          1. Partyzan Сегодня, 12:16
            а это как в астрал вышли? recourse
            Partyzan
            1. Зяблицев Сегодня, 12:24
              От самих себя, своих корней, памяти предков...Продались за красивую обертку западных либеральных ценностей, продав душу за потреблятсво! Вот и живем теперь независимо от совести, от разума, от чести - пыжимся чего то! Вот Вы пыжитесь, украинцы, казахи, даже туркмены пыжатся..., что стали жить лучше, чем когда были вместе? Вряд ли! Так чего, всегда задаюсь вопросом, друг перед другом кичится кто на стенку выше писает - детство и глупость!Все в угоду англосаксов сделано - сейчас они там сидят и радостно потирают руки, что славяне друг дружку за печеньки режут, как свиней...Зато независимые...,бл...!
              Зяблицев
              1. Partyzan Сегодня, 12:33
                Да, все верно, только вернуть взад, уде ничего нельзя hi
                Partyzan
                1. Зяблицев Сегодня, 12:36
                  Вернуть нельзя, так хоть ума набраться не усугублять... hi
                  Зяблицев
                  1. Partyzan Сегодня, 12:46
                    мы то набираемся, а на верху? бабло, палки друг другу, а, чего говорить сами же все видите hi
                    Partyzan
        2. Вас Влад Сегодня, 12:26
          Цитата: Partyzan
          Ладно, нас можно прикалывать, а вы то от кого перестали быть зависимыми

          От СССР все стали независимы,от своей Родины!
          Вас Влад
      2. alexleony Сегодня, 12:21
        Да у вас батенька мозг выдуло,наверное когда в дургшлаге прыгал.
        alexleony
      3. гурт Сегодня, 12:38
        Цитата: Зяблицев
        А ведь братья белорусы празднуют праздник "освобождение"от нас, от России...

        эт у всех пост советских клише такое до тех пор пока не начнётся разрыв шаблонов
        гурт
    3. Partyzan Сегодня, 12:13
      в день независимости России напиться хочется с горя!
      дЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ - А НЕ ЗАВИСИМИ ОТ КОГО СТАЛИ? fool
      Partyzan
    4. сибиралт Сегодня, 12:13
      Независимости от кого? От немцев отбились еще в 1944. Неужто от Лукашенко? belay
      сибиралт
    5. гурт Сегодня, 12:36
      Цитата: Вас Влад
      Да уж это праздник!Мне вот в день независимости России напиться хочется с горя!

      а вот это зря,уж кто может праздновать независимость так это только РОССИЯ;-прибалты-нахлебники,средняя азия-приживалы,кавказ и закавказье-дармоеды....жили искаючительно засчет доходов России,Белоруссии,Украины
      гурт
      1. Басарев Сегодня, 12:41
        Жили за счёт доходов Украины? Вы это серьёзно? Да Украина была главным славянским нахлебником Союза.
        Басарев
  2. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:58
    Насколько я знаю,День Независимости в РБ празднуется в день,когда погнали немцев
    Сухой_Т-50
    1. Zibelew Сегодня, 12:00
      Приурочен он ко дню освобождения столицы республики от от немецких войск в ходе Белорусской операции. Она проходила в 1944 году, под кодовым названием "Багратион". Кстати на территории Белоруссии кроме немцев были еще бандеровцы.
      Zibelew
    2. сибиралт Сегодня, 12:21
      Таки, в бывшем СССР такие дни независимости могут отмечать каждая деревня и каждый город побывавшие в оккупации. Но причем тут независимость? Или в Белоруссии после освобождения от немцев советская власть прекратилась? Вот это и есть настоящий националистический сепаратизм. А кому это надо, кроме власти?
      сибиралт
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:58
    Белорусов с праздником, хотя, по моему мнению, вам место едином с нами государстве drinks soldier good
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 12:25
      Кстати, белорусы голосовали против выхода из СССР, а четыре человека, которых бы расстрелял, и рука не дрогнула:
      Горбачев
      Ельцин
      Шушкевич,
      Кравчук
      soldier
      pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 12:43
      А кто бы возражал, если бы Белоруссия праздновала День освобождение Белорусской Советской Социалистической республики от фашистской оккупации?
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 12:54
        Так этот день этим и есть, освободили Минск, не веришь - по гугли hi
        pjastolov
  4. soroKING Сегодня, 11:58
    прилетят и останутся? laughing
    soroKING
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:59
    Щас взвоет запад -"началась оккупация Белоруссии " fool
    Изгоняющий либероидов
    1. кг пв Сегодня, 12:09
      Скорее что это подготовка к захвату проебалтики.
      кг пв
  6. Центр Сегодня, 12:26
    А я был на 9 мая в Беларуси.
    Центр
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 12:45
    Никогда не понимал парадов ( тем более НЕЗАВИСИМОСТИ), когда по твоим улицам или в твоем небе находятся вооруженные силы другого (пусть даже и братского) народа! В чем тогда проявление независимости? В европах натовские батальоны промаршируют - мы стебаемся над их независимостью, а сами?
    Вождь краснокожих
    1. Центр Сегодня, 12:55
      В ваших словах есть правда.
      Центр
  8. Paranoid50 Сегодня, 13:02
    Подготовка идёт полным ходом: С наступающим,Беларусь!
    Paranoid50
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