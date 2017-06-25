Киев: Донбассу грозит техногенная катастрофа

Из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей,

На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия,

Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области,