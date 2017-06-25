16:48 25 июня

Киев: Донбассу грозит техногенная катастрофа

Городу Торецк Донецкой области (территория, подконтрольная Киеву) грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт, передает РИА Новости сообщение украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).



Из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей,
приводит сообщение СЦКК пресс-центр командования так называемой АТО.


Сообщается, что вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода «Горловка-Торецк». По подсчетам коммунальных служб Торецка, «на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды».

Как заявил мэр Торецка Юрий Евсиков, в городе «в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний». При этом, по его словам, «обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня», но ополченцы «не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта».

Кроме того, техногенная катастрофа грозит поселку Новгородскому, расположенному поблизости Торецка.

На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия,
говорится в релизе.

По данным специалистов, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.

Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области,
добавили в СЦКК.

Использованы фотографии: https://donpress.com
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Комментарии 31

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  1. Partyzan Сегодня, 13:30
    поднимается газ метан,
    его давлением выдавливает, но он тяжелее воздуха, и без запаха, все готово для бабахов negative
    Partyzan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:36
      Донбасс, не входит в СХУ ..Так что там сами разберемся и не переживайте..Вот не обстреливали бы и на том спасибо ..! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Shurik70 Сегодня, 13:38
        Там и одной зажигательной пули хватит, если правда газ скопится.
        Shurik70
      2. Partyzan Сегодня, 13:41
        Городу Торецк Донецкой области (территория, подконтрольная Киеву)
        ОТДЕЛ, читай внимательно, в мелочах кроется истина, бабахнут они - а отдуваться придется ДНР hi
        Partyzan
      3. Чёрный Сегодня, 13:42
        На Донбассе уже три года как катастрофа из-за агрессии нацистской укрохунты
        Чёрный
      4. сибиралт Сегодня, 13:49
        К большому сожалению обстрелы не прекратятся, пока Россия не проявит политической воли.
        сибиралт
        1. ЛукичЪ Сегодня, 14:51
          Цитата: сибиралт
          пока Россия не проявит политической воли

          какой воли???? их уже хозяева бросили. только параша не поймёт. они сами себя в угол загоняют. просто этот хохлобред уже не разрулить.
          ЛукичЪ
        2. Владимир 38 Сегодня, 16:02
          Цитата: сибиралт
          К большому сожалению обстрелы не прекратятся, пока Россия не проявит политической воли.

          Абсолютно согласен.. Более того, ситуация будет осложняться.
          Владимир 38
    2. Проксима Сегодня, 13:47
      Самый лучший способ выжить предприятию - это перебазироваться на территорию России, как например это сделали на бывшем Луганском электромашиностроительном заводе (новое название «Каменский завод транспортного машиностроения — КЗТМ»), эвакуированном из-под бомбежек украинской армии.
      Инициатором масштабного переезда выступил нынешний директор завода Владимир Чурин. Как и многие другие сотрудники предприятия, он является коренным жителем Донбасса, покинувшим малую родину из-за начавшейся войны. Как вспоминает Владимир, переезжать приходилось уже под снарядами. Эвакуация заняла 4 месяца, два из которых потребовались на демонтаж и разборку немецкого оборудования. Остальное время ушло на перевозку станков, вес которых превышал 20 тонн. Для этой операции потребовалось свыше 30 грузовиков.

      Не обошлось и без происшествий: во время прохождения таможни в пропускном пункте Изварино началась бомбежка. В итоге, два станка попали под мощный обстрел, а один осколок повредил контейнер с дополнительным оборудованием. «Легко отделались», — говорит директор завода, добавляя, что все поломки удалось ликвидировать.

      По словам Чурина, эвакуация завода не стала для него большой неожиданностью: в 2012 году руководство поставило цель расширения производственных мощностей в России, а в 2013 году началось строительство первого объекта для новой площадки машиностроительной фабрики.
      Проксима
      1. Проксима Сегодня, 13:51
        В этом году завод планирует нарастить объем производства до 600 миллионов рублей, а уже в 2019-м выйти на миллиард рублей в год. Заказы, необходимые для железнодорожного машиностроения, идут со всей России. Не остается в стороне и Луганск. Там, несмотря на перебои с электроэнергией и периодическими обстрелами работа «отцовского» завода не прекращается. Он получает заказы из Каменск-Шахтинского, обеспечивая нужды народных республик.

        На сегодняшний день на предприятии работает около 150 человек, многие из которых переехавшие украинцы. Сообщается, что по завершении инвестиционного проекта будет создано еще порядка 200 новых рабочих мест. К слову, зарплата платится с первого месяца и довольно приличная. Объем инвестиций растет вслед за расширением производства, которое уже второй год демонстрирует активный рост. Кстати, среди вкладчиков есть и украинская фирма. Напряженность в отношениях между странами не смогла разрушить человеческие связи, поэтому все экономические договоренности, заключенные в мирное время сохранились.

        Таким образом, благодаря самоотверженности украинских беженцев и поддержке российских властей Луганский электромашиностроительный завод сумел выжить. Его удивительная история началась с чистого листа и отныне будет развиваться без войн, кризисов и лишений.
        Проксима
    3. Владимирец Сегодня, 13:48
      Цитата: Partyzan
      его давлением выдавливает, но он тяжелее воздуха, и без запаха, все готово для бабахов

      Маловероятный сценарий. При нормальной работе шахт по системе вентиляции метан просто выбрасывается в атмосферу и ничего не происходит. На поверхности взрывоопасную концентрацию метана создать практически невозможно.
      Владимирец
      1. Partyzan Сегодня, 13:54
        А когда шахта не работает? зимой никогда не сливал из баллона? когда машина на ремонт?
        Partyzan
        1. Владимирец Сегодня, 13:59
          Цитата: Partyzan
          А когда шахта не работает?

          В шахте ограниченное пространство, где МОЖЕТ быть достигнута взрывоопасная концентрация, что происходит и при несправляющейся системе вентиляции.
          Цитата: Partyzan
          зимой никогда не сливал из баллона?

          А причем здесь баллон из машины?
          Владимирец
          1. Partyzan Сегодня, 14:35
            при том он при морозе жидкость, ну или почти жидкость, но бабахнет - мама не норюй
            Partyzan
            1. Владимирец Сегодня, 15:02
              Цитата: Partyzan
              он при морозе жидкость, ну или почти жидкость

              Вы знаете какая температура нужна при обычном атмосферном давлении, чтобы метан перешел в жидкое состояние? wink Около -160 С, это Вам не пропан или бутан. А то, что Вы из машины сливали, это газовый конденсат и вода. Да и не ездят, вроде, автомобили на метане. what
              Владимирец
              1. Partyzan Сегодня, 15:10
                Да и не ездят, вроде, автомобили на метане
                о как, вы в этом уверены?
                Partyzan
                1. Владимирец Сегодня, 15:16
                  Цитата: Partyzan
                  вы в этом уверены?

                  По крайней мере, на АГЗС заправляют, в основном, пропан-бутановой смесью в разных пропорциях. Хотя не буду спорить, специально не интересовался, сам на бензине езжу.
                  Владимирец
                  1. Partyzan Сегодня, 15:21
                    Компримированный природный газ – экологически чистый вид моторного топлива, основным компонентом которого является метан. Для использования в качестве автомобильного топлива природный газ не требует никакой химической переработки и готов к применению в том виде, в котором существует в природе.

                    тогда зачем спорить? recourse
                    Partyzan
                    1. Владимирец Сегодня, 15:28
                      Цитата: Partyzan
                      тогда зачем спорить?

                      Вопрос в том, что в любой мороз при естественной возможной земной температуре (Вы же не станете утверждать, что на Земле возможна температура -160 С) метан находится в газообразном состоянии и для его сжижения необходимо большое давление. И если Вы чего то там сливаете из баллона, то это не метан. Собственно и в шахтах он не бывает в жидком состоянии. Кроме того, природный газ, львиную долю в котором занимает метан, легче воздуха почти в два раза, соответственно он не может скапливаться на поверхности земли.
                      Цитата: Partyzan
                      он тяжелее воздуха
                      Владимирец
                      1. Partyzan Сегодня, 15:33
                        Так он и не в жидеом, когда его сливаешь, по ТБ, он сразу по земле расползается, а слив положен по тому, что если где то утечка - соберется он в яме, и чем больше его в балоне, тем больше вероятность, что находясь в яме вы крякнете hi
                        Partyzan
            2. Сергей-8848 Сегодня, 15:36
              Ув. Partyzan, надо уметь не только писать что ни попадя, но и читать! Чтение и усвоение прочитанного - вот что главное для разума, а не умение стучать по клавиатуре с дикими ошибками и ляпами.
              Сергей-8848
              1. Partyzan Сегодня, 15:39
                Ув. Сергей-8848, пожалуйста обоснуйте, у вас нет ошибок при печати, или что то другое вы имели ввиду?
                Partyzan
                1. Сергей-8848 Сегодня, 16:42
                  Вы просто неграмотны, и это стыдно для взрослого человека:
                  1. Метан - легче воздуха!
                  2. Замерзает он при температуре гораздо низшей, чем возможная в естественных условиях!
                  3. Ошибки, опечатки и очепятки вполне простительны, но не вопиющее невежество.
                  P.S. Есть подозрение, которое Вас извиняет, - очевидно Вы всё время имеете в виду пропан или пропан-бутановую смесь, которая значительно отличается по физико-химическим свойствам от метана, но тем не менее очень часто, по-простому именуется "природным газом". Смею Вас уверить, что совсем уж "природным" он не является, и руки рабочих к нему в процессе - прилагаются.
                  Сергей-8848
                  1. Владимирец Сегодня, 16:47
                    Цитата: Сергей-8848
                    очевидно Вы всё время имеете в виду пропан или пропан-бутановую смесь, которая значительно отличается по физико-химическим свойствам от метана, но

                    Я человеку несколько раз намекал.
                    Цитата: Владимирец
                    это Вам не пропан или бутан.

                    Цитата: Владимирец
                    пропан-бутановой смесью

                    Цитата: Владимирец
                    И если Вы чего то там сливаете из баллона, то это не метан.

                    request Нет, говорит, метан и люминь. yes
                    Владимирец
    4. Зяблицев Сегодня, 13:54
      То ли денег просят, то ли какую то подлянку заворачивают...
      Зяблицев
    5. Сергей-8848 Сегодня, 14:20
      Формула метана СН4, т.е его молекулярная масса =16, в то время как средняя молекулярная масса воздуха считается равной 29. Подумайте сами, прежде чем писать, вспомните то, что вы прогуляли в школе. Другое дело, что горный газ неоднородный, но всё же он большей частью состоит из простейшего метана.
      Сергей-8848
    6. Винни76 Сегодня, 14:48
      Цитата: Partyzan
      поднимается газ метан,
      его давлением выдавливает, но он тяжелее воздуха, и без запаха, все готово для бабахов

      Шоооо? Метан? Тяжелее воздуха?
      Винни76
  2. kefan Сегодня, 13:42
    Да, бедные люди, сколько они уже вытерпели и предстоит им еще терпеть, но у нас же нет альтернативных вариантов минским соглашениям, которые не выполнялись и выполняться никогда не будут.
    kefan
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:11
    Метан ЛЕГЧЕ воздуха, и в вентилируемых помещениях - не накапливается. Фигня какая то намечается. Готовят подлянку, пока не понятно, какую.
    Горный стрелок
  4. Антон Болдаков Сегодня, 14:13
    Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области, - вот собственно главное в этой новости - мол скоро может быть "случайно" отравлена питьевая вода в Луганске...
    Антон Болдаков
  5. Бензорез Сегодня, 15:46
    К сожалению, я никак не могу отсюда повлиять на действия Украинской администрации. Поэтому, я- выражаю озабоченность и умываю руки...
    Бензорез
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