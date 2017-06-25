Киев: Донбассу грозит техногенная катастрофа
Городу Торецк Донецкой области (территория, подконтрольная Киеву) грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт, передает РИА Новости сообщение украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода «Горловка-Торецк». По подсчетам коммунальных служб Торецка, «на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды».
Как заявил мэр Торецка Юрий Евсиков, в городе «в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний». При этом, по его словам, «обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня», но ополченцы «не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта».
Кроме того, техногенная катастрофа грозит поселку Новгородскому, расположенному поблизости Торецка.
По данным специалистов, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.
Из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей,приводит сообщение СЦКК пресс-центр командования так называемой АТО.
Сообщается, что вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода «Горловка-Торецк». По подсчетам коммунальных служб Торецка, «на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды».
Как заявил мэр Торецка Юрий Евсиков, в городе «в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний». При этом, по его словам, «обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня», но ополченцы «не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта».
Кроме того, техногенная катастрофа грозит поселку Новгородскому, расположенному поблизости Торецка.
На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия,говорится в релизе.
По данным специалистов, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.
Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области,добавили в СЦКК.
Использованы фотографии: https://donpress.com
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