16:48 25 июня

Российские законодатели прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

Если возможный выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет использоваться Америкой для наращивания вооружений или для размещения ракет в Европе, Россия сквозь пальцы смотреть на это не будет и примет ответные меры, передает РИА Новости заявление главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Озерова.

Баллистическая ракета средней дальности MGM-31B "Pershing-2"

Недавно издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает предложение о выходе страны из ДРСМД.


Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в Конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры,
сказал Озеров.

По его словам, у Вашингтона нет никаких оснований обвинять Москву в невыполнении Договора.

Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США,
добавил сенатор.

Он полагает, что предложение конгресса можно рассматривать лишь как «попытку продолжения антироссийской истерии».

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил следующее:

Конечно, мы не сторонники гонки вооружений, безусловно, но это может сподвигнуть (к ней). В любом случае, мы не будем смотреть на то, как нарушаются, как не соблюдаются (договоры), как оснащаются наступательные вооружения… Мы не будем сторонним наблюдателем в этом вопросе, будут тоже приняты соответствующие меры.


Соединенные Штаты стремятся разрушить все то, что позволило преодолеть холодную войну, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

В конгрессе США обуяны демоном разрушения – стремятся разрушить все то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД,
написал Пушков в своем «Твиттере».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». Министр отметил, что «США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию». Он также подчеркнул, что у России «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами».

Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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Комментарии 35

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  1. Монос Сегодня, 14:59
    Амеров., похоже, наши "Калибры" напугали. Рек у нас много, баржи можем наклепать сколько угодно - вот и нет ДРСМД.
    Монос
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:01
      Я думаю просто, что для нападения на нас им одних дальнобойных будет не достаточно, а так базы вокруг нас есть, соответственно есть где размещать.
      DIVAN SOLDIER
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:05
      И,пока не существующие "Цирконы".Хотя-они панику пытаются раздуть среди обычного "быдла".Хотя сами всё знают и понимают.Рубят мозги тупого народа.Своего.
      ВЕРЕСК
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 15:08
      Как тут один "товарищ" из Израиля грозил нам всякими санкциями , падение экономики, гонкой вооружений и.д....И 90-ми опять..))) Этот договор нам очень руки связывал..! Если так пойдет , это будет очень серьезный аргумент России! К Америке пойдем из Каспия и т.д...)))))

      Ну пусть Россию возьмут .. wassat
      ОТДЕЛ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:33
        Михан! hi Ты такой-же старый пень как и я.Да и некоторые парни на сайте.Чего-то у тебя паника видится в коменте.товарищ" из Израиля грозил нам всякими санкциями.Не узнаю тебя!Они нам что-гравий поставлять перестанут?Или воздух испортят?Во первых-сомнительно.Во-вторых.Исходя из ситуации на БВ - израилю лучше поддерживать ХОРОШИЕ отношения с Россией.Кто знает,чего будущее принесёт.Надеюсь(увы)-мозги у многих на место встанут.Хотя-единственная страна,которую я действительно малость,но уважаю-это Израиль.Только за их способность к выживанию.А в остальном-сутки назад я высказал своё мнение.
        ВЕРЕСК
        1. bulvas Сегодня, 16:40
          Интересно, уже отдали команду к Искандерам дополнительную ступень выпускать?

          Шутка, конечно, но интересно другое:

          Как на это отреагируют европейцы?

          Им это зачем надо?

          Где, интересно собираются ставить?
          Германия , Турция скорее всего пошлет американцев, останется Польша и Румыния?
          Польша так решила покончить со своей исторической проблемой - разделением страны?

          Или они надеются, что у них будет еще что делить?

          Или.... что, неужели Украина feel
          bulvas
    4. Partyzan Сегодня, 15:13
      и нет ДРСМД
      вот тут вы правы, уже все порезали, благодаря горбатому и ебну, теперь можно и отменить negative
      Partyzan
      1. Pirogov Сегодня, 15:32
        Цитата: Partyzan
        вот тут вы правы, уже все порезали, благодаря горбатому и ебну, теперь можно и отменить

        Да цель поставленная матрасами достигнута . Самое плохое то что АПЛ лишились своих стратегических ракет . Есть Булава но на неё надежды мало,потому как много неудачных пусков у этой ракеты.
        Pirogov
        1. Partyzan Сегодня, 15:35
          Да цель поставленная матрасами достигнута
          вот и приходится сейчас из пятой точки вылазить negative
          Partyzan
  2. Zibelew Сегодня, 14:59
    Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США,

    куда спешили?
    Zibelew
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:04
      Ну у Борьки тогда "между первой и второй промежуток не большой", надо же было как то перед американцами выслужиться, вот и распилили больше.
      DIVAN SOLDIER
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:05
      Тагерьян hi тогда сша Россией командовали как хотели, вот по приказу оттуда и резали, так сказать в темпе вальса. ...
      Изгоняющий либероидов
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:02
    Российские законодатели прокомментировали возможный выход США из ДРСМД
    А ,я всех опередил по этому поводу. feel Вот цитата из моего комментария сегодня .И время там сайтом проставлено laughing
    Сегодня, 12:43
    У "Искандер" дальность за гланды всю Европу простреливает и из наших территорий.Тем более американцы судя по даже сегодняшним новостям из договора по ракетам средней и малой дальности выходить собрались.Так "Искандер" после этого шага американцев летать в разы дальше на второй день будет.К бабке не ходи.

    В нашем диванно-экспертном сообществе.Самое главное скромность bully
    Наблюдатель2014
    1. Partyzan Сегодня, 16:06
      Самое главное скромность
      вот тебе
      Partyzan
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:20
        Partyzan
        вот тебе
        А,стакан то прикольный ! Если есть возможность, приму в дар это произведение искусства. lol Какой глубокий, скрытый смысл.Лично мне нравится.
        Наблюдатель2014
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:05
    Не вышла у России с западом любви... Уж как ни старались. Спираль противостояния пошла на новый виток.
    Горный стрелок
    1. Владимирец Сегодня, 15:10
      Цитата: Горный стрелок
      Не вышла у России с западом любви... Уж как ни старались.

      "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань..."(с)
      Владимирец
  5. Центр Сегодня, 15:13
    НАТО подходит и вооружается. Уже сколько лет "принимают меры" .
    Защитить национальные интересы власть похоже не может. Трамп на танке уже сидит.
    Центр
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:19
      Центр У меня у одного такое впечатление что с Рабинович и Рабинович 007говорить буду ? feel
      Так вот.
      НАТО подходит и вооружается. Уже сколько лет "принимают меры"
      . Что думаете пора лупануть по ним? Прям по Брюсселю.
      Наблюдатель2014
      1. Центр Сегодня, 15:22
        Цитата: Наблюдатель2014
        думаете пора лупануть по ним

        Думаю не надо. пока
        Центр
        1. Partyzan Сегодня, 15:24
          Думаю не надо. пока
          Рабинович - это и правда Вы?
          Partyzan
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:24
          Центр
          Думаю не надо. пока
          Я,вижу уговорил вас повременить с лупануть пока.Видео впечатляет однако.
          Наблюдатель2014
          1. Центр Сегодня, 15:26
            лучше по ирану
            Цитата: Partyzan
            это и правда Вы

            Не знаю
            Центр
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:28
              Центр
              лучше по ирану
              laughing good drinks Точно! Он! laughing drinks
              Наблюдатель2014
            2. Вас Влад Сегодня, 16:08
              Цитата: Центр
              лучше по ирану

              Цитата: Наблюдатель2014
              Что думаете пора лупануть по ним? Прям по Брюсселю.
              laughing Что то мне это напоминает lol

              Остыньте,горячие парни lol
              Вас Влад
            3. Partyzan Сегодня, 16:24
              Приезжайте обратно к нам в беларусь drinks
              Partyzan
              1. Центр Сегодня, 16:46
                Приеду, но не знаю когда sad
                Центр
        3. viktor. Сегодня, 16:38
          Хорошая думаю в самый раз bully
          viktor.
  6. Radomir Сегодня, 15:18
    Мы на этой планете как пауки в банке. Так и норовим сожрать друг друга. Жаль что не делаем договора про совместное глобальное развитие как вида. А только регулируем количество и качество дубинок чтоб мозги друг другу вынести.
    Radomir
  7. Виктор-М Сегодня, 15:26
    Если возможный выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет использоваться Америкой для наращивания вооружений или для размещения ракет в Европе, Россия сквозь пальцы смотреть на это не будет и примет ответные меры,

    Вот именно, пусть об этом думают европейские вашингтонские марионетки, это уже будет их головная боль, потому как основная часть американских ракет с различной начинкой приземлиться именно на их территории, на стадии разгона.
    Виктор-М
  8. Malkavianin Сегодня, 15:29
    Договор то больше нам был нужен, чем им. Вообщем хотят они нас додавить и в самое ближайшее время.
    Malkavianin
  9. Altona Сегодня, 15:33
    Цитата: Центр
    НАТО подходит и вооружается. Уже сколько лет "принимают меры" .
    Защитить национальные интересы власть похоже не может. Трамп на танке уже сидит.

    -------------------------
    Рабинович, ты картоплю окучивай, урожай собирай, сало засоли покошрнее. Не лезь в геополитику. Белоруссию в обиду не дадим, у меня там дед под Могилевом лежит, всё никак не наведаюсь.
    Altona
  10. Altona Сегодня, 15:34
    Цитата: Горный стрелок
    Не вышла у России с западом любви..

    -----------------
    Какая такая любовь через задний проход?
    Altona
  11. Керенский Сегодня, 16:02
    Да поздно уже. Что такое сейчас ракеты малой дальности? А средней?
    Я думаю, что это больше повод для очередных разборок в Вашингтоне, чем реальная угроза России. Кто конкретно хочет денонсировать данный договор? Как это будет происходить на законодательном уровне? И ещё сто вопросов, но в Вашингтоне.
    Керенский
    1. donavi49 Сегодня, 16:32
      Наиболее эффектные средства с подлетным временем в минуты. Причем с Польши, Прибалтики, Румынии (Украины/Грузии в перспективе) - накрывается вся европейская часть.

      1) Пока Конгресс. Но если он примет - то дальше уже пути назад не будет. Просто потому, как в обратку не откатить, только договор новый подписывать.
      2) Проталкивание через Трампа (он может не подписать - но в Конгрессе есть возможность протолкнуть и без Трампа), потом процедура выхода как из ПРО.

      Тут интересно другое. Считать американцев идиотами - в высшей мере глупо. Особенно в таких фундаментальных вопросах. У них точно есть козырь, раз они последний год яро проталкивают выход из договора. Какой? Отработанная технология возведения баз на основе МК41 и стандартных топоров? Возможно, но не факт. Новая ракета на 499 км - которая уже перешла в практическую фазу на 19 год испытания. Тоже слабовато. Скорей всего у них уже идут работы над БРСД или как минимум защищен проект. И фактическая реализация приводит к политическим последствиям. Примерно как с ПРО. В рамках договора они провели огромную работу над ПРО - и практические результаты, позволили развернуть систему.
      donavi49
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