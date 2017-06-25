Российские законодатели прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в Конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры,

Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США,

Конечно, мы не сторонники гонки вооружений, безусловно, но это может сподвигнуть (к ней). В любом случае, мы не будем смотреть на то, как нарушаются, как не соблюдаются (договоры), как оснащаются наступательные вооружения… Мы не будем сторонним наблюдателем в этом вопросе, будут тоже приняты соответствующие меры.

В конгрессе США обуяны демоном разрушения – стремятся разрушить все то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД,