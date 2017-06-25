Российские законодатели прокомментировали возможный выход США из ДРСМД
Если возможный выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет использоваться Америкой для наращивания вооружений или для размещения ракет в Европе, Россия сквозь пальцы смотреть на это не будет и примет ответные меры, передает РИА Новости заявление главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Озерова.
Недавно издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает предложение о выходе страны из ДРСМД.
По его словам, у Вашингтона нет никаких оснований обвинять Москву в невыполнении Договора.
Он полагает, что предложение конгресса можно рассматривать лишь как «попытку продолжения антироссийской истерии».
В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил следующее:
Соединенные Штаты стремятся разрушить все то, что позволило преодолеть холодную войну, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». Министр отметил, что «США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию». Он также подчеркнул, что у России «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами».
Недавно издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает предложение о выходе страны из ДРСМД.
Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в Конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры,сказал Озеров.
По его словам, у Вашингтона нет никаких оснований обвинять Москву в невыполнении Договора.
Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США,добавил сенатор.
Он полагает, что предложение конгресса можно рассматривать лишь как «попытку продолжения антироссийской истерии».
В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил следующее:
Конечно, мы не сторонники гонки вооружений, безусловно, но это может сподвигнуть (к ней). В любом случае, мы не будем смотреть на то, как нарушаются, как не соблюдаются (договоры), как оснащаются наступательные вооружения… Мы не будем сторонним наблюдателем в этом вопросе, будут тоже приняты соответствующие меры.
Соединенные Штаты стремятся разрушить все то, что позволило преодолеть холодную войну, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
В конгрессе США обуяны демоном разрушения – стремятся разрушить все то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД,написал Пушков в своем «Твиттере».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». Министр отметил, что «США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию». Он также подчеркнул, что у России «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами».
Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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