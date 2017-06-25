16:49 25 июня

В ЛНР заявили, что СБУ выдает украинских курсантов за пленных ополченцев

СБУ выдают курсантов Харьковского национального университета внутренних дел за пленных ополченцев, записывая на видео их «признательные» показания, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Ранее в Луганске опровергли информации украинских СМИ о задержании диверсионной группы Народной милиции у линии соприкосновения в районе Желобка.


Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД (Харьковский национальный университет ВД) за военнослужащих народных республик, попавших в плен, которые впоследствии дают признательные показания на видеокамеру с заранее подготовленным текстом, при скрытых лицах и с изменением голоса,
сказал Марочко журналистам.

По его мнению, такими акциями «СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух украинских военнослужащих на передовой, а также скрыть случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях».

Агентство напоминает, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несколько раз заключались соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

Использованы фотографии: https://www.novorosinform.org
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Комментарии 14

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  1. Владимирец Сегодня, 15:32
    "с заранее подготовленным текстом, при скрытых лицах и с изменением голоса"

    При таких условиях, за ополченцев даже обезьян из местного зоопарка можно выдать. yes
    Владимирец
    1. Partyzan Сегодня, 15:53
      Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД
      учат - как правильно показания на протокол делать laughing
      Partyzan
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:35
    Ещё бы опознали кого нибудь из "пленных", вообще красота была бы...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 15:38
      Ну и чё, там вон кучка гномиков радужных себя за власть украиныы выдаёт ... wassat ...а тут какой то гитлерюнгер киноху снимает.... laughing
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 15:54
        Цитата: Чёрный
        Ну и чё, там вон кучка гномиков радужных себя за власть украиныы выдаёт ... wassat ...а тут какой то гитлерюнгер киноху снимает.... laughing

        Их изображение в Израиле:
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 15:59
          Извините за нескромный вопрос, Вы жена?
          Partyzan
        2. Владимир 38 Сегодня, 16:04
          Евреи с чувством юмора, молодцы..
          Владимир 38
          1. Partyzan Сегодня, 16:09
            Чувство юмора у евреев, ого го, я как то с одним посидел, так анекдотов про евреев больше лучше не слышал hi
            Partyzan
            1. Владимир 38 Сегодня, 16:28
              Цитата: Partyzan
              Чувство юмора у евреев, ого го, я как то с одним посидел, так анекдотов про евреев больше лучше не слышал

              Серьезно.. импонирует.. гнут свою линию, которая у них четкая и понятная и не отступают не смотря ни на какое давление. Да, достаточно много знакомых и все умны..
              Владимир 38
              1. Partyzan Сегодня, 16:30
                вот этого у них не отнять hi
                Partyzan
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:36
    Может просто перестрелять их всех.Напрягает это .Такую страну угробили.
    ВЕРЕСК
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:06
      Цитата: ВЕРЕСК
      Может просто перестрелять их всех.Напрягает это .Такую страну угробили.

      Их бы в плен, да мосты возводить, шахты, рудники, у нас такие просторы, зачем убивать, это не гуманно) ведь пользу могут принести..
      Владимир 38
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:14
        Владимир 38 hi С их мозгами?Не уверен.По крайней мере-мне они здесь и задаром не нужны.
        ВЕРЕСК
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:10
    Во мозг извращенный, гадости и подлости у них в крови, а на что то путное ума не хватает fool
    Изгоняющий либероидов
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