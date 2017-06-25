В ЛНР заявили, что СБУ выдает украинских курсантов за пленных ополченцев

Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД (Харьковский национальный университет ВД) за военнослужащих народных республик, попавших в плен, которые впоследствии дают признательные показания на видеокамеру с заранее подготовленным текстом, при скрытых лицах и с изменением голоса,

СБУ выдают курсантов Харьковского национального университета внутренних дел за пленных ополченцев, записывая на видео их «признательные» показания, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.Ранее в Луганске опровергли информации украинских СМИ о задержании диверсионной группы Народной милиции у линии соприкосновения в районе Желобка.сказал Марочко журналистам.По его мнению, такими акциями «СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух украинских военнослужащих на передовой, а также скрыть случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях».Агентство напоминает, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несколько раз заключались соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.