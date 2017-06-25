В ЛНР заявили, что СБУ выдает украинских курсантов за пленных ополченцев
СБУ выдают курсантов Харьковского национального университета внутренних дел за пленных ополченцев, записывая на видео их «признательные» показания, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Ранее в Луганске опровергли информации украинских СМИ о задержании диверсионной группы Народной милиции у линии соприкосновения в районе Желобка.
По его мнению, такими акциями «СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух украинских военнослужащих на передовой, а также скрыть случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях».
Агентство напоминает, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несколько раз заключались соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.
Ранее в Луганске опровергли информации украинских СМИ о задержании диверсионной группы Народной милиции у линии соприкосновения в районе Желобка.
Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД (Харьковский национальный университет ВД) за военнослужащих народных республик, попавших в плен, которые впоследствии дают признательные показания на видеокамеру с заранее подготовленным текстом, при скрытых лицах и с изменением голоса,сказал Марочко журналистам.
По его мнению, такими акциями «СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух украинских военнослужащих на передовой, а также скрыть случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях».
Агентство напоминает, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несколько раз заключались соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.
Использованы фотографии: https://www.novorosinform.org
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