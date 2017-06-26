СМИ США: Проигиловские хакеры взломали сайты американских госорганов
Американское издание The New York Post пишет о том, что хакерской атаке подверглись сайты американских органов государственной власти. При этом хакеры сообщили, какую конкретно группировку они представляют. Это некая Team System Dz, которая сумела осуществить доступ, например, к сайту губернатора штата Огайо Джона Кейсика. На сайтах, к которым был получен доступ, появились заявления о том, что президент США и представители чиновничьего корпуса США, а также «весь американский народ» ответят за кровопролитие в мусульманских странах.
Такого рода публикации весьма похожи на очередную провокацию. Дело в том, что сайтах государственных органов, подвергшихся хакерской атаке, были размещены и лозунги в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*, запрещено в России).
В американских СМИ заявлено, что взлом осуществила «проигиловская группировка антиамериканского и антиизраильского толка». Удивляет в этих материалах только одно: как до сих пор в средствах массовой информации не нашлось «эксперта», который бы и в этом взломе правительственных сайтов США обвинил Российскую Федерацию и «вездесущих» русских хакеров?..
Ранее власти Ирана анонсировали скорую публикацию данных, которые являются доказательством того, что основным спонсором ИГИЛ (*) являются именно Соединённые Штаты Америки.
Такого рода публикации весьма похожи на очередную провокацию. Дело в том, что сайтах государственных органов, подвергшихся хакерской атаке, были размещены и лозунги в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*, запрещено в России).
В американских СМИ заявлено, что взлом осуществила «проигиловская группировка антиамериканского и антиизраильского толка». Удивляет в этих материалах только одно: как до сих пор в средствах массовой информации не нашлось «эксперта», который бы и в этом взломе правительственных сайтов США обвинил Российскую Федерацию и «вездесущих» русских хакеров?..
Ранее власти Ирана анонсировали скорую публикацию данных, которые являются доказательством того, что основным спонсором ИГИЛ (*) являются именно Соединённые Штаты Америки.
Использованы фотографии: Shutterstock
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