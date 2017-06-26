08:53 26 июня

СМИ США: Проигиловские хакеры взломали сайты американских госорганов

Американское издание The New York Post пишет о том, что хакерской атаке подверглись сайты американских органов государственной власти. При этом хакеры сообщили, какую конкретно группировку они представляют. Это некая Team System Dz, которая сумела осуществить доступ, например, к сайту губернатора штата Огайо Джона Кейсика. На сайтах, к которым был получен доступ, появились заявления о том, что президент США и представители чиновничьего корпуса США, а также «весь американский народ» ответят за кровопролитие в мусульманских странах.

СМИ США: Проигиловские хакеры взломали сайты американских госорганов


Такого рода публикации весьма похожи на очередную провокацию. Дело в том, что сайтах государственных органов, подвергшихся хакерской атаке, были размещены и лозунги в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*, запрещено в России).


В американских СМИ заявлено, что взлом осуществила «проигиловская группировка антиамериканского и антиизраильского толка». Удивляет в этих материалах только одно: как до сих пор в средствах массовой информации не нашлось «эксперта», который бы и в этом взломе правительственных сайтов США обвинил Российскую Федерацию и «вездесущих» русских хакеров?..

Ранее власти Ирана анонсировали скорую публикацию данных, которые являются доказательством того, что основным спонсором ИГИЛ (*) являются именно Соединённые Штаты Америки.

Использованы фотографии: Shutterstock
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 06:14
    Один хрен Россию обвинят.Стопудово..Еще не вечер.
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 06:18
      Для закручивания гаек в странах победивший демократии,нужен повод,вот он и появился.Придумать можно что угодно,хоть послания с Марса.
      Teberii
    2. сибиралт Сегодня, 06:18
      В чем обвинят Россию, в том что США бомбят террористов в Сирии? belay
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:19
        В этом уже обвинили...Два года назад..
        Цитата: сибиралт
        В чем обвинят Россию, в том что США бомбят террористов в Сирии? belay
        210окв
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 06:20
      Уф , ну хоть русские хакеры передохнут от обвинений...
      «проигиловская группировка антиамериканского и антиизраильского толка»

      Хотя вот это выражение очень настораживает и вызывает недоумение.. laughing
      ОТДЕЛ
    4. Зяблицев Сегодня, 06:38
      Может, конечно и игиловские хакеры,может русские, может инопланетные....,но скорее всего свои же из АНБ, дабы напомнить всем, что есть в США спецслужбы, которые их смогут защитить или...не смогут - все зависит от "правильной" жизненной позиции того же губернатора штата Огайо! laughing
      Зяблицев
  2. Бензорез Сегодня, 06:17
    "Ранее власти Ирана анонсировали скорую публикацию данных, которые являются доказательством того, что основным спонсором ИГИЛ (*) являются именно Соединённые Штаты Америки."
    Это они у губернатора штата Огайо вычитали?
    Бензорез
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:21
    Игиловцы сейчас это такая суперпугалка, как в старину бесы, только вот бесов в средние века никто не финансировал, котлы, смолу, дрова им никто не закупал массово!
    Изгоняющий либероидов
    1. iliitchitch Сегодня, 06:45
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Игиловцы сейчас это такая суперпугалка, как в старину бесы, только вот бесов в средние века никто не финансировал, котлы, смолу, дрова им никто не закупал массово!


      Когда детям головы отрезают в прямом эфире - куда уж непонятнее ... И их много весьма , таких "героев"-отрезальщиков . Или убить их нахрен , или жертвенным бараном станешь , чего непонятно -то . Мочить в сортирах , да чего-то не очень получается ... Сопротивление из-за вонючей полосатой лужи изрядное . Опять отсидеться хотят ... Блажен , кто верует . Проклятье Планеты какое-то , эти вонючки полосатые .
      iliitchitch
  4. iliitchitch Сегодня, 06:21
    У Русских хакеров появились конкуренты ? Да ладно , не смешите . Э-ээ , вы чего , про русских хакеров забыть задумали ? Даже не думайте . Спи , америга , спи , я рузский кахер , спи , даю установку , Я Кашпировгски ... И пАльцами впридачу ...
    Чего , не проняло ? Тогда причём тут наши хакеры ?
    iliitchitch
  5. Баракуда Сегодня, 06:22
    Ранее власти Ирана анонсировали скорую публикацию данных, которые являются доказательством того, что основным спонсором ИГИЛ (*) являются именно Соединённые Штаты Америки.

    Типа это большой секрет.
    Даже Вовка Путин прямым текстом по телеку и не только говорил. А Владимир - это серьезно. hi
    Баракуда
    1. iliitchitch Сегодня, 07:00
      Цитата: Баракуда
      Даже Вовка Путин


      Коллега , вы уж не фамильярничайте так . "вовка" - это не комильфо . Вовка - это пацан , кот. в песочнице совочек у девочки отобрал . А у нас - Темнейший . И сюрприз он готовит вашему флагу ... Ну , на то он и Темнейший . Умеет ждать человек .
      iliitchitch
      1. Баракуда Сегодня, 07:40
        И сюрприз он готовит вашему флагу

        А Вы думаете Зачем я сдесь ? Жду Сюрприза.С тыла добавлю с корешами навстречу ..Главное начало. smile хотя я вполне серьезно.
        Баракуда
  6. brasist Сегодня, 07:02
    Вот же блин перехватили пальму первенства crying
    brasist
  7. Туз Бубен Сегодня, 07:05
    Ну все...
    Ждём выступления Маккейна с потрясанием дискетой...
    Ну а если и вправду ИГовцы сотворили, то...Боже, храни Америку...
    У этих безбашенных от слов к делу недалеко.
    Конечно руководство не будет кусать кормящую руку, а вот основная масса придурков...
    Туз Бубен
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Да этих взломов будет еще немерено. И очередность обвинений известна: Россия, КНДР, теперь и ИГИЛ. Возможно Китай поставят в очередь. Поэтому Маккейну с компанией до самой смерти хватит крикливых выступлений.
    rotmistr60
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