Порошенко ожидает поставок оборонительного вооружения
Согласно информации РИА Новости , президент Украины Петр Порошенко заявил об ожидании поставок Киеву оборонительного вооружения. Об отгрузке летального оружия в настоящее время речь не идет.
— пояснил Порошенко.
С его слов, он надеется на посещение Украины главой Пентагона в ближайшие два-три месяца.
Напомним, что одобренный в США проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года предполагает финансовую помощь Украине в сумме не менее 410 млн. долл., в том числе предназначенных для оказания военной поддержки.
Позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года.
— пояснил Порошенко.
С его слов, он надеется на посещение Украины главой Пентагона в ближайшие два-три месяца.
Напомним, что одобренный в США проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года предполагает финансовую помощь Украине в сумме не менее 410 млн. долл., в том числе предназначенных для оказания военной поддержки.
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