08:53 26 июня

Порошенко ожидает поставок оборонительного вооружения

Согласно информации РИА Новости , президент Украины Петр Порошенко заявил об ожидании поставок Киеву оборонительного вооружения. Об отгрузке летального оружия в настоящее время речь не идет.

Позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года.

— пояснил Порошенко.




С его слов, он надеется на посещение Украины главой Пентагона в ближайшие два-три месяца.

Напомним, что одобренный в США проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года предполагает финансовую помощь Украине в сумме не менее 410 млн. долл., в том числе предназначенных для оказания военной поддержки.


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Комментарии 18

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  1. soroKING Сегодня, 06:39
    фотка старая, сейчас он закабанел negative
    soroKING
    1. Зяблицев Сегодня, 06:42
      Петр Алексеевич все время, видимо, почему то думая, что "его" народ тупое, молчаливое стадо (хотя иной раз и складывается такое впечатление) все время выдает желаемое за действительное! Впрочем я его понимаю - нужно всем группировкам, которые сейчас претендуют на власть: от националистов до гомосексуалистов выдать свою порцию вранья, что бы не бузили сильно... laughing
      Зяблицев
    2. Александр романов Сегодня, 06:46
      Цитата: soroKING
      сейчас он закабанел

      В смысле.у свиньи мозг совсем жиром заплыл.Он вчера столько наговорил,что самые упоротые ,под стол скатывались laughing
      Порошенко: Северный поток-2 − месть Украине
      Порошенко передал Трампу шевроны российских солдат
      И пустую бутылку из ,под Водки Кремлевская.
      Александр романов
    3. Uncle Lee Сегодня, 06:46
      Цитата: soroKING
      фотка старая

      На ней четко видно, с какого Пеця бодуна и угар не проходит
      Uncle Lee
  2. Yak28 Сегодня, 06:39
    Дали бы им танки абрамсы,а то я в Кубинке был там их пока нет
    Yak28
    1. svp67 Сегодня, 06:51
      Цитата: Yak28
      Дали бы им танки абрамсы,а то я в Кубинке был там их пока нет

      Вас просто не во все боксы пустили... Есть там то, чего быть не должно, как бы...
      svp67
  3. Александр 3 Сегодня, 06:41
    Пентагону надо прислать Киеву лопаты пусть мусор закапывают ,А то от Украины запашок плохой исходит.
    Александр 3
  4. ИмПерц Сегодня, 06:46
    Мы гордая и независимая страна с мощным экономическим потенциалом и развитой промышленностью, поэтому ждём поставок...
    Ну как-то так...
    ИмПерц
    1. роман66 Сегодня, 08:21
      не поставок, а подарков
      роман66
  5. samarin1969 Сегодня, 06:53
    С 1991 года Украина строит всю свою стратегию на попрошайничестве (газ, кредиты, рабочие места в других странах...теперь - оружие)...
    samarin1969
  6. svp67 Сегодня, 06:53
    Что "штаты" дадут оружие, даже не сомневаюсь. Не смогут это сделать открыто, по каким то причинам, сделают это через Канаду. Благо, та уже подписала соответствующее соглашение. Другой вопрос, что это будет за оружие? Не думаю, что Порошенко стоит рассчитывать, на что то супер-пупер. Поставки будут осуществляться из запасов "списанного"
    svp67
  7. Бензорез Сегодня, 06:56
    Ему наступательное по идее нужно. Обороняться-то от кого?
    Бензорез
    1. роман66 Сегодня, 08:22
      в том то все и дело - опой чувствует, оборонительное скоро в самый раз будет. стратег!
      роман66
  8. ded100 Сегодня, 07:00


    Сбываются мечты то!!
    ded100
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    У Порошенко на повестке дня оружие, безвиз (как "победа"), мечта о Пентагоне (послужить), вступление в НАТО и конечно деньги, деньги и еще раз деньги. Как говорят - "Д.урак думкой богатеет".
    rotmistr60
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:27
    Пришлют ему гранаты с шоколадной начинкою fool
    Изгоняющий либероидов
  11. Orionvit Сегодня, 07:55
    Порошенко ожидает поставок оборонительного вооружения
    Мешки с песком пришлют, что ли?
    Orionvit
  12. iliitchitch Сегодня, 08:19
    410млн...
    Петрухан съездил на шопинг в америгу и европу . В качестве товара . Тухлую петрусину никто хавать не захотел почему-то . Осетрина бывает только 1-й свежести .
    Но вот уж йуля всё наладит . Ништяк рядом . Украине жизненно необходима женщина с косой , вот чтобы нафиг этот геморрой вместе с задницей , косой ... и йулей . Проклятье какое-то , эта укропия .
    Вот не понимаю - кролик яйценюхий чего , всерьёз думает , что отскочил ??? нагадить и жизнь свою на корыто со жратвой на 3-5 лет променять ? Сдохнет ведь скоро "случайно" . И остальные туда же "активисты". Не , ну бараны , на Россию тявкнули . Историю не читали . А , у них же своя , про динозавров . Вы дЫбилы , что ли ? Ответ - да , дЫбилы . Да , блин , есть же у вас там норм. мужики , ну хоть 1 ПИНОЧЕТ на 35млн. у вас найдётся , а , всего 1 ? (Да , вероятность 1\35млн.)... Если нема - так ждите скоро наступления Новороссии . Не для вас Потёмкин по приказу Екатерины города строил , вас там и рядом не валялось . украинцы вообще с Марса прилетели . А я-то всё думал - чего Марс в таком печальном состоянии , даже атмосферы не осталось . А , опять хохлы . Даже атмосферу Марса продали , потом срочно к Земле присосались . И тут наххадили . Как вам такая История , типа братья ?
    iliitchitch
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