08:52 26 июня

В КНР спущено на воду судно-катамаран морской разведки и наблюдения

Как сообщает блог dambiev , в Китае спущено на воду судно-катамаран морской разведки и наблюдения.

Согласно неофициальным оценкам, оно предназначено для обеспечения подводной гидроакустической разведки в интересах задач противолодочной обороны ВМС НОАК.

В КНР спущено на воду судно-катамаран морской разведки и наблюдения



Водоизмещение составляет 5000 тонн. Судно, представляющее собой катамаран с малой площадью действующей ватерлинии SWATH , буксирует антенную решетку подводных шумопеленгаторных устройств для сбора первичной акустической информации, осуществляет ее первичную обработку и передает полученные данные через спутник береговым станциям для дальнейшей обработки и оценки. Конструкция судна способствует уменьшению качки на малых ходах при сложных метеоусловиях.

Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/879336.html
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 08:45
    Ай да китайцы - МОЛОДЦЫ. Остается только завидовать.
    svp67
Картина дня