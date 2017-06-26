В КНР спущено на воду судно-катамаран морской разведки и наблюдения
Как сообщает блог dambiev , в Китае спущено на воду судно-катамаран морской разведки и наблюдения.
Согласно неофициальным оценкам, оно предназначено для обеспечения подводной гидроакустической разведки в интересах задач противолодочной обороны ВМС НОАК.
Водоизмещение составляет 5000 тонн. Судно, представляющее собой катамаран с малой площадью действующей ватерлинии SWATH , буксирует антенную решетку подводных шумопеленгаторных устройств для сбора первичной акустической информации, осуществляет ее первичную обработку и передает полученные данные через спутник береговым станциям для дальнейшей обработки и оценки. Конструкция судна способствует уменьшению качки на малых ходах при сложных метеоусловиях.
Согласно неофициальным оценкам, оно предназначено для обеспечения подводной гидроакустической разведки в интересах задач противолодочной обороны ВМС НОАК.
Водоизмещение составляет 5000 тонн. Судно, представляющее собой катамаран с малой площадью действующей ватерлинии SWATH , буксирует антенную решетку подводных шумопеленгаторных устройств для сбора первичной акустической информации, осуществляет ее первичную обработку и передает полученные данные через спутник береговым станциям для дальнейшей обработки и оценки. Конструкция судна способствует уменьшению качки на малых ходах при сложных метеоусловиях.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/879336.html
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