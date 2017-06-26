11:55 26 июня

Депутаты предложили ввести понятие «неимущественная взятка»

В Госдуме предложили увеличить наказание за получение и дачу взятки, а также ввести в Уголовный кодекс понятие «неимущественная взятка», передает РИА Новости сообщение газеты «Известия».

Депутаты предложили ввести понятие «неимущественная взятка»


Поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы


«Предлагается ужесточить наказание за дачу и получение взятки. Сейчас максимальное наказание по этим преступлениям – два и три года лишения свободы соответственно. Согласно законопроекту, этот срок увеличивается до четырех лет, таким образом эти преступления переводятся в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличивается с двух до шести лет», – пишет газета.

В нынешней редакции УК взяткой считаются только деньги и имущество, а также услуги, стоимость которых можно оценить. Депутаты планируют расширить кодекс, добавив в него такие понятия, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

Это могут быть взаимовыгодные услуги – например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности,
пояснил зампредседателя комитета Анатолий Выборный.

По мнению опрошенный газетой экспертов, доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Кроме того, существует опасность, что правоохранители будут слишком вольно толковать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами.

Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.


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Комментарии 25

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  1. Комментарий был удален.
  2. Вадим237 Сегодня, 09:01
    Интересно, а сколько взяточников и лоббистов, а так же их родственников, работает непосредственно в Госдуме.
    Вадим237
    1. 210окв Сегодня, 09:08
      Этот закон-чушь собачья..Волки разрабатывают правила для пастухов стада..Тут надо более десятки давать и конфискацию имущества ближайших родственников..Возможно задумаются-а стоит ли..
      210окв
      1. moskowit Сегодня, 09:47
        "...Заседая в Сенате, Петр I всегда горячо возмущался обилием дел о хищениях. Однажды, когда дел было особенно много, разгневанный император обратился к генерал-прокурору Павлу Ягужинскому: «Пиши указ! Ежели кто-нибудь украдет денег столько, что можно будет купить добрую пеньковую веревку, то его на оной веревке и повесить без сожаления!». Ягужинский замешкался: «Государь, последствия будут ужасными». «Пиши! Или я уже не император», - заорал Петр Алексеевич. На что Ягужинский откровенно ответил: «Вы - император, всемилостивейший государь, - но рискуете после такого указа остаться императором без подданных. Все мы воруем, кто больше, кто меньше». По воспоминаниям самого генерал-прокурора, после этого Петр остыл. Грустно усмехнувшись, лишь махнул рукой: «Пес с вами… Воруйте и дальше».

        Обвинения в коррумпированности часто делаются эффективным оружием во внутриполитической борьбе и в интригах между многочисленными дворцовыми группировками и кланами. А в антикоррупционных кампаниях, периодически запускаемых в России, прослеживался двойной стандарт: одним прощали то, за что безжалостно карали других. Существовала огромная «каста неприкасаемых», которые воровали много и с большим наслаждением. Самым жадным и привилегированным из вельмож считался Меньшиков, который, по подсчетам самого императора, своровал у казны более 2 миллионов рублей золотом и набрал взяток еще на 1,5 миллиона – в совокупности, эта сумма составляла более 130% всего государственного бюджета!

        Несмотря на грозную риторику и показательные процессы, коррупция достигла таких размеров, что один иностранец, посетивший тогда Россию, оставил такую запись о царивших в ней нравах: «На чиновников здесь смотрят как на хищных птиц. Они думают, что со вступлением их на должность им предоставлено право высасывать народ до костей». .."
        Выписка взята с сайта...http://expert.ru/2013/11/12/nepobedimoe-z
        lo/
        moskowit
        1. dik-nsk Сегодня, 09:59
          например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации

          из Статьи РБК:
          "Старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» (был назначен в сентябре 2016 года). До этого, в 2013 году Владимир Кириенко совместно с Александром Айвазовым открыли венчурную компанию с начальным капиталом $47,8 млн"
          "Во время форума в Сочи, 27 февраля 2017 года, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что новым руководителем алмазодобывающей компании АЛРОСА станет сын специального представителя президента РФ, экс-главы президентской администрации Сергея Иванова, Сергей Иванов — младший"
          "Занимает должность председателя правления Россельхозбанка с мая 2010 года. В январе 2016 года Ассоциация российских банков признала его банкиром года. В октябре 2016-го президент Путин наградил Дмитрия Патрушева орденом Почета
          "Андрей Патрушев занимает пост председателя совета директоров компании «ЦентрКаспнефтегаз», совместного предприятия «Газпрома» и ЛУКОЙЛа"
          Сергей Матвиенко начал свою карьеру в банке «Санкт-Петербург» в 2001 году как советник председателя правления по IT. Уже через два года он занял должность вице-президента банка. В 2005 году был назначен старшим вице-президентом ВТБ, а в 2006 году — гендиректором компании «ВТБ-Девелопмент», занимающегося развитием девелоперских проектов"
          Подробнее на РБК:
          http://www.rbc.ru/photoreport/27/02/2017/58b41660
          9a7947e593629ec0
          Начнем применение новой статьи УК?))
          dik-nsk
        2. 210окв Сегодня, 10:40
          Кстати,император Николай 1 признал себя и своего сына Александра единственными не ворующими в империи...Осмотрев башню крепостной стены в Смоленске,"отремонтированной"..,он с горечью сказал.."Знаешь Саша,похоже в империи не воруем только ты да я..."
          210окв
    2. Самаритянин Сегодня, 09:17
      В Питере прижали всех, министры боятся не в ту сторону посмотреть, ГАСН и Мин.культ всех под гребёнку вычистили... Ввели должность советник, чаще всего ФСБшник в отставке, сделали прозрачными тендеры и принятие решений, но пришли новые люди и опять 25, нашу "смекалку" не чем не победить... Такие схемы проворачивают , Бендер в гробу улыбается...
      Самаритянин
    3. сибиралт Сегодня, 09:25
      А что, у нас в уголовном праве понятие "корысть" уже отсутствует? belay Как раз в него и вкладывались все преференции при взятничестве, как корыстного преступления. Когда начинается детализация (дробление) понятия, то, как ни странно, появляются "дыры" и "лазейки" в законе. Похоже, взяточникам (они же коррупционеры) нынче стало тяжко, оттого и потребовалось изменить общее понятие корысти, чтобы в суде была возможность мозгоблудить по каждой отдельной части бывшего единого монолитного понятия. А, по сути - избегать наказания.
      сибиралт
      1. dik-nsk Сегодня, 09:55
        вы теплое с мягким путаете. корысть - это мотив, "неимущественная" - характеристика взятки
        dik-nsk
    4. Goodmen Сегодня, 09:36
      Цитата: Вадим237
      Интересно, а сколько взяточников и лоббистов, а так же их родственников, работает непосредственно в Госдуме.


      "Ниодного! Зуб даю!"
      ...это, если руководство вышестоящее послушать))
      Goodmen
  3. DEZINTO Сегодня, 09:01
    Запрет VPN быстро подмахнули! А тут надо подумать....

    Подумать а потом передумать
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 09:05
      По мнению опрошенный газетой экспертов, доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Кроме того, существует опасность, что правоохранители будут слишком вольно толковать эту норму,
      ...в этом то и дело...именно так и будет...впрочем и сейчас примерно так и используется статья ДАЧА ВЗЯТКИ....когда каког-нибудь бедолагу, прижатого в угол фактически вынуждают эт взятку дать, а потом его же и хлопают., что позволяет чиновнику показать какой он типо честный и неподкупный, а потом с ореолам неподкупного героя хапать в два рыла...
      Чёрный
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:09
      Кроме того, существует опасность, что правоохранители будут слишком вольно толковать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами.

      В опасные игры стали играть депутаты...слишком легко такой закон можно использовать против неугодных лиц...например подбросив компромат своему соседу,сослуживцу,начальнику...как говорят закон что дышло куда повернул туда и вышло.
      В погоне в борьбе с коррупцией явно намечаются перегибы.
      Существующих законов достаточно чтобы привлечь ответственных к ответу...работать просто надо как следует и не мешать спецам копать под взяточников.
      Тот же ЛЕХА
      1. Bulrumeb Сегодня, 10:31
        почему же перегибы только наметились? Все уже давно перегнули, разве не наказывают в зависимости от размера взятки и т.п., причем чем больше взятка тем мягче наказание?
        Bulrumeb
  4. Orionvit Сегодня, 09:02
    Депутаты предложили ввести понятие «неимущественная взятка»
    Я чёт не понял, это они под себя копают?
    Orionvit
    1. DEZINTO Сегодня, 09:03
      это они под себя копают?


      пфф чё сами себе враги что-ли? Это мулька для СМИ.
      DEZINTO
    2. Uncle Lee Сегодня, 09:04
      Унтер-офицерская вдова сама себя высекла !
      Uncle Lee
  5. svp67 Сегодня, 09:03
    Депутаты предложили ввести понятие «неимущественная взятка»
    Звучит как , "пчелы против меда"
    svp67
  6. Копчёный Сегодня, 09:04
    Лучше бы ввели наказание депутатов за "недоработанный закон", но чтобы не рублём, а розгами бл розгами.
    Задолбали уже свои популизмом с идиотизмом.
    Копчёный
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:05
    существует опасность, что правоохранители будут слишком вольно толковать эту норму

    Об этом всегда начинают говорить в первую очередь те кому такие законы. как серпом по одному месту, т.е взяточники и мздоимцы. Потом начинается разноголосье "правозащитников".
    rotmistr60
  8. iliitchitch Сегодня, 09:29
    Не прочитав комменты , скажу - депутаты и взятка - это как партия и Ленин , близнецы-братья , точно вам говорю . Закон ? Да , закон будет неплох . Для депутатов . Теперь начну комменты читать .
    iliitchitch
  9. Goodmen Сегодня, 09:31
    А про конфискацию опять молчок?) А суперпупер талантливые жёны и дети?
    До 4-х лет...даа, вот это реальное наказание)))
    Курам на смех! Очередной выс.ер на потребу электорату.
    Ну, что "не имущественные преимущества" приплели, хорошо, только следаки устанут доказывать этот факт.
    Goodmen
  10. Ихрек Сегодня, 09:37
    Чё т не верится , что слуги народа о народе задумались. А может они просто решили снизить градус напряжённости у народа к ним.
    Ихрек
  11. Rostislav Сегодня, 09:37
    Очередная имитация, опять борьба "нанайских мальчиков". Ну вот в упор не видят родные депутаты самого простого решения - конфискация "нажитого непосильным трудом". И у "героя", и у родственников, если не смогут доказать, что имущество за свои приобрели. Тут же калькулятора достаточно, - заработок (с которого налоги родственниками уплачены) - расходы = стоимость элитного коттеджа + пару иномарок + коллекция часов и антиквариата. Математика для 4-го класса.
    Или все депутаты от сохи и таких расчетов никак не осилят?
    Rostislav
  12. mayday Сегодня, 10:14
    Цитата: 210окв
    Этот закон-чушь собачья..Волки разрабатывают правила для пастухов стада..Тут надо более десятки давать и конфискацию имущества ближайших родственников..Возможно задумаются-а стоит ли..


    Полностью Вас поддерживаю, товарищ! Маленькая юр. справочка:
    Статья 79 УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
    3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
    а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести

    ..получается 1/3 от 4-х лет...ну сами понимаете, поэтому срок надо увеличивать 10+ и переводить в категорию "тяжких" или "особо тяжких", чтобы по УДО не могли вылезать, упыри..)
    mayday
  13. Altona Сегодня, 11:11
    Цитата: 210окв
    Этот закон-чушь собачья..Волки разрабатывают правила для пастухов стада..Тут надо более десятки давать и конфискацию имущества ближайших родственников..Возможно задумаются-а стоит ли..

    ------------------------
    Так Дима Рогозин и сын евонный коррупционерами по этому закону будут считаться?
    Altona
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