Депутаты предложили ввести понятие «неимущественная взятка»

Это могут быть взаимовыгодные услуги – например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности,

В Госдуме предложили увеличить наказание за получение и дачу взятки, а также ввести в Уголовный кодекс понятие «неимущественная взятка», передает РИА Новости сообщение газеты «Известия».Поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы«Предлагается ужесточить наказание за дачу и получение взятки. Сейчас максимальное наказание по этим преступлениям – два и три года лишения свободы соответственно. Согласно законопроекту, этот срок увеличивается до четырех лет, таким образом эти преступления переводятся в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличивается с двух до шести лет», – пишет газета.В нынешней редакции УК взяткой считаются только деньги и имущество, а также услуги, стоимость которых можно оценить. Депутаты планируют расширить кодекс, добавив в него такие понятия, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».пояснил зампредседателя комитета Анатолий Выборный.По мнению опрошенный газетой экспертов, доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Кроме того, существует опасность, что правоохранители будут слишком вольно толковать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами.Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.