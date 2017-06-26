Минск рассмотрит возможность приобретения ракетных комплексов "Искандер"

По зенитно-ракетным комплексам, как отмечали в СМИ представители нашего оборонного ведомства, основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси

Как заявил в интервью посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко, Белоруссия может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер", передает РИА Новости — сказал Петришенко.На прошлой неделе в минобороны Белоруссии сообщили, что республика закупит в России 12 самолетов Су-30СМ. Подписанный контракт предполагает, что поставка самолетов будет осуществляться поэтапно. По словам главы ведомства Андрея Равкова, Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получить из России самолеты.