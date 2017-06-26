11:56 26 июня

Минск рассмотрит возможность приобретения ракетных комплексов "Искандер"

Как заявил в интервью посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко, Белоруссия может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер", передает РИА Новости

Минск рассмотрит возможность приобретения ракетных комплексов "Искандер"


По зенитно-ракетным комплексам, как отмечали в СМИ представители нашего оборонного ведомства, основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси
— сказал Петришенко.


На прошлой неделе в минобороны Белоруссии сообщили, что республика закупит в России 12 самолетов Су-30СМ. Подписанный контракт предполагает, что поставка самолетов будет осуществляться поэтапно. По словам главы ведомства Андрея Равкова, Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получить из России самолеты.

Использованы фотографии: https://news-ru.whotrades.com/
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Комментарии 21

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  1. pvv113 Сегодня, 09:50
    Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер"

    Представляю, какой вой начнется в стойбище англосаксов и их вассалов!!!
    pvv113
  2. Logall Сегодня, 09:51
    Прибалты обоссутся! Лукашенко ещё тот лидер...
    Logall
    1. Владимир 38 Сегодня, 09:57
      Цитата: Logall
      Прибалты обоссутся! Лукашенко ещё тот лидер...

      Так это прекрасно, может хоть он у наших партнеров приступы диареи будет вызывать)) А то мы очень, очень дипломатично себя ведем..
      Владимир 38
    2. vkl.47 Сегодня, 10:02
      Ну так для них Беларусская ЯС опасность представляет.с Искандера вообще очко жим жим
      vkl.47
  3. Владимир 38 Сегодня, 09:51
    Батька, как то поумнел... Ракеты, самолеты у нас стал приобретать.. Надеюсь за деньги.. Хотя продавать Искандеры опасно.. может и перепродать, когда опять обострение наступит.
    Владимир 38
    1. Басарев Сегодня, 09:53
      Что, уже не столь гордые и независимые?
      Басарев
      1. Владимир 38 Сегодня, 09:55
        Цитата: Басарев
        Что, уже не столь гордые и независимые?

        Видно ситуацию обостряется в мире и до Батьки стало доходить, что его картошка, кроме, как в России не нужна ни где, а самое главное в случае замеса и защищаться то не чем.
        Владимир 38
    2. Александр романов Сегодня, 10:15
      Цитата: Владимир 38
      . Ракеты, самолеты у нас стал приобретать.. Надеюсь за деньги.

      Ага,за наши деньги
      Александр романов
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:35
        Цитата: Александр романов
        Ага,за наши деньги

        Тут можно и на картошку обменять, или на акции МАЗ, европейцы уж слишком набрали обороты, нужно защищаться.
        Владимир 38
  4. Сергей 777 Сегодня, 09:56
    Приемник Батьки может их перепродать!! Лучше отдать им искандер-э в лизинг.
    Сергей 777
  5. ИмПерц Сегодня, 10:01
    Ходили слухи, что С-300 достался американцам из запасов Белоруссии.
    Надеюсь что Александр Григорьевич не решится заработать дешёвой популярности на перепродаже РК.
    ИмПерц
    1. avt Сегодня, 11:04
      Цитата: ИмПерц
      Ходили слухи, что С-300 достался американцам из запасов Белоруссии.

      С какого бодуна
      Цитата: ИмПерц
      слухи
      ??? При Шушкевиче не стесняясь под камеру загрузили в аэроплан и вывезли.Ну а по статье ...
      Минск рассмотрит
      Ну пусть смотрят bully
      avt
  6. NUR Сегодня, 10:10
    Ничего не изменилось, расходы на вооружение как были так и остались, партнеры спокойно спать не дадут.
    NUR
  7. Ken71 Сегодня, 10:19
    Опять за наш кредит ?
    Ken71
  8. Ken71 Сегодня, 10:22
    Что можно сделать искандером. Даже десятью
    Убить сто солдат противника и разломать три танка. Если повезет. Без ЯО сомнительное приобретение.
    Ken71
  9. suhov17 Сегодня, 10:41
    Видно ситуацию обостряется в мире и до Батьки стало доходить, что его картошка, кроме, как в России не нужна ни где, а самое главное в случае замеса и защищаться то не чем.

    Во первых,Белорусское продовольствие продаётся в десятки стран и с каждым годом всё больше.Даже с гейропой объём торговли уже сопоставим как с Россией. Во вторых,в Беларуси уже есть своя ракетостроительная отрасль и рк ПОЛОНЕЗ с дальностью в 300 км и до закупок ИСКАДЕРа возможно не дойдёт. С-400 нужен только в дальнобойном варианте,так как средние и малые дистанции в перспективе будут отрабатывать свои,перспективные ЗРК. А главная проблема Белорусской армии не безденежье а то что все дорогостоящие вооружения были поставлены в Белорусский военный округ во второй половине 80-х и через 30 лет,сколько их не модернизируй,их надо заменять так же сразу,без запаса по времени и не одна армия мира не может себе позволить такое быстрое перевооружение. В третьих,у БАТЬКИ оборона всегда на первом месте,только в прежние годы армия Беларуси переоснастила системы управления,связи,рэб и разведки,без чего всё остальное просто железяки,теперь дошла очередь и до них. Так что защищаться есть чем,учите матчасть,неук.
    suhov17
    1. Владимир 38 Сегодня, 10:55
      Цитата: suhov17
      чем,учите матчасть,неук.

      Извините, коли оскорбил, не со зла))
      Владимир 38
    2. avt Сегодня, 11:10
      Цитата: suhov17
      до закупок ИСКАДЕРа возможно не дойдёт.

      Да не беспокойтесь - не дойдёт.Тем более что
      Цитата: suhov17
      Во вторых,в Беларуси уже есть своя ракетостроительная отрасль и рк ПОЛОНЕЗ с дальностью в 300 км

      bully И эту ракету у Белоруссии закупает Китай bully
      Цитата: suhov17
      С-400 нужен только в дальнобойном варианте,так как средние и малые дистанции в перспективе будут отрабатывать свои,перспективные ЗРК.

      bully Уф! Ну и слава Богу ! Наконец то Бацка не будет бегать по Подмосковью и искать под заборами, где у нас валяются С-300 бесхозные .Я ничего не перепутал из той речёвки , которую ён выдал , когда ему С-300 передали ? bully Ну и ,,ТОРЫ" нам самим тогда пригодятся .
      Цитата: suhov17
      А главная проблема Белорусской армии не безденежье

      bully Ну так купите , как казахи ,Су-30 не за кредит России.А то покамест от Бацки слышали только - дайте нам .
      avt
      1. Астория Сегодня, 11:48
        Пока Лукашенко может рассматривать только дыры в бюджете РБ laughing
        Астория
  10. m.cempbell Сегодня, 11:05
    Батька ещё в 2012 году просил продать искандеры - рф отказала под предлогом того что такие технологии как искандер, С-400, Су-35 и т.п. поставляться на экспорт не будут. После этого была кооперация с китайцами и выпуск полонеза. А сейчас-то что поменялось? Решили что РосОборонЭкспорт мало бабла приносит?
    m.cempbell
  11. Вздринчер Сегодня, 11:23
    Где деньги на Искандеры у батьки? Это самое интересное Почему не написали?
    Вздринчер
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