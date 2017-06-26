В Донбассе открыта новая патрульная база ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине открыла еще одну передовую патрульную базу (ППБ) на территории Луганской области – в населенном пункте Попасная, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы миссии.
Открытие базы состоялось в субботу. «Новая ППБ позволит расширить присутствие Миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах», – говорится в релизе.
Сообщается, что круглосуточное дежурство на ППБ будут нести 8 сотрудников, сменяемые каждые пять дней.
До настоящего времени в Донбассе функционировали 9 ППБ. Шесть из них – на контролируемой ВСУ территории: в Волновахе, Покровске и Светлодарске в Донецкой области, в Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье в Луганской области.
Еще три расположены на территории самопровозглашенных республик – Горловке и Дебальцево (Донецкая область), а также в Кадиевке (Луганская область).
Открытие базы состоялось в субботу. «Новая ППБ позволит расширить присутствие Миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах», – говорится в релизе.
Сообщается, что круглосуточное дежурство на ППБ будут нести 8 сотрудников, сменяемые каждые пять дней.
Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны от линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга по принципу паритетности. Новая ППБ позволит нам более эффективно выполнять предусмотренные в нашем мандате задачи, в частности, докладывать о ситуации с безопасностью... Мы хотели бы открыть больше передовых патрульных баз по обе стороны от линии соприкосновения,цитирует пресс-служба замглавы миссии Александра Хуга.
Однако чтобы иметь такую возможность, нам необходимы гарантии безопасности от сторон. Мы ожидаем, что они будут содействовать работе СММ, направленной на стабилизацию и нормализацию ситуации в Украине,добавил он.
До настоящего времени в Донбассе функционировали 9 ППБ. Шесть из них – на контролируемой ВСУ территории: в Волновахе, Покровске и Светлодарске в Донецкой области, в Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье в Луганской области.
Еще три расположены на территории самопровозглашенных республик – Горловке и Дебальцево (Донецкая область), а также в Кадиевке (Луганская область).
Использованы фотографии: https://bykvu.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти