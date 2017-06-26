В Донбассе открыта новая патрульная база ОБСЕ

Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны от линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга по принципу паритетности. Новая ППБ позволит нам более эффективно выполнять предусмотренные в нашем мандате задачи, в частности, докладывать о ситуации с безопасностью... Мы хотели бы открыть больше передовых патрульных баз по обе стороны от линии соприкосновения,

Однако чтобы иметь такую возможность, нам необходимы гарантии безопасности от сторон. Мы ожидаем, что они будут содействовать работе СММ, направленной на стабилизацию и нормализацию ситуации в Украине,