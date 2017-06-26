В ВВО полигоны задействованы круглосуточно
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о создании круглосуточных пунктов управления боевой подготовкой на полигонах общевойсковой армии, размещенной в пределах Амурской, Еврейской автономной областей и в Хабаровском крае.
Как указывается, данная мера продиктована существенно увеличившейся интенсивностью полевых занятий.
Назначением указанных пунктов является контроль и управление практическими занятиями на полигоне. Они оснащены современными средствами связи, видеофиксации и элементами жизнеобеспечения.
В течение прошедшего зимнего периода впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке в объединении доведена до уровня, когда полигон эксплуатировался в круглосуточном режиме. За пять месяцев с военнослужащими проведено более одной тысячи занятий.
Как указывается, данная мера продиктована существенно увеличившейся интенсивностью полевых занятий.
Назначением указанных пунктов является контроль и управление практическими занятиями на полигоне. Они оснащены современными средствами связи, видеофиксации и элементами жизнеобеспечения.
В течение прошедшего зимнего периода впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке в объединении доведена до уровня, когда полигон эксплуатировался в круглосуточном режиме. За пять месяцев с военнослужащими проведено более одной тысячи занятий.
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