11:56 26 июня

В ВВО полигоны задействованы круглосуточно

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о создании круглосуточных пунктов управления боевой подготовкой на полигонах общевойсковой армии, размещенной в пределах Амурской, Еврейской автономной областей и в Хабаровском крае.

Как указывается, данная мера продиктована существенно увеличившейся интенсивностью полевых занятий.

В ВВО полигоны задействованы круглосуточно



Назначением указанных пунктов является контроль и управление практическими занятиями на полигоне. Они оснащены современными средствами связи, видеофиксации и элементами жизнеобеспечения.

В течение прошедшего зимнего периода впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке в объединении доведена до уровня, когда полигон эксплуатировался в круглосуточном режиме. За пять месяцев с военнослужащими проведено более одной тысячи занятий.


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Комментарии 1

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  1. tiredwithall Сегодня, 11:39
    Как и должно быть: основное время, не менее 3/4, подготовки бойца-сухопутника - полигон.
    tiredwithall
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