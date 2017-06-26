Американские перекупщики продают Литве норвежской СПГ под видом газа из США

Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезённый через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок.

В Литве заявили об «историческом событии в энергетическом комплексе». Речь идёт о подписании контракта между литовской компанией LDT и американской Cheniere Marketing International (CMI) на поставку в Литву 140 тыс. кубических метров сжиженного природного газа из США. Сообщается, что специальный танкер-газовоз должен подойти к берегам Литвы в августе текущего года.Информационный портал Delfi цитирует литовского министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса:Подробности «конкурентной» цены газа для Литвы, который будет храниться в Латвии, не приводятся. Зато хорошо известно, что предыдущий контракт LDT с другой американской компанией завершился в Литве скандалом. Дело в том, что американская фирма Koch Supply & Trading приобрела газ (на бумаге) у норвежского поставщика и, накрутив проценты, тут же реализовала его литовцам, которые длительное время продолжали утверждать, что газ «американский». Оппозиционные силы в Литве в связи с этим требуют проверить и новую сделку на предмет того, не является ли газ «из США» и в этом случае норвежским, что фактически будет означать переплату за поставленный СПГ из литовского бюджета – на деятельность американских перекупщиков.