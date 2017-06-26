14:40 26 июня

Американские перекупщики продают Литве норвежской СПГ под видом газа из США

В Литве заявили об «историческом событии в энергетическом комплексе». Речь идёт о подписании контракта между литовской компанией LDT и американской Cheniere Marketing International (CMI) на поставку в Литву 140 тыс. кубических метров сжиженного природного газа из США. Сообщается, что специальный танкер-газовоз должен подойти к берегам Литвы в августе текущего года.

Информационный портал Delfi цитирует литовского министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса:
Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезённый через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок.


Американские перекупщики продают Литве норвежской СПГ под видом газа из США



Подробности «конкурентной» цены газа для Литвы, который будет храниться в Латвии, не приводятся. Зато хорошо известно, что предыдущий контракт LDT с другой американской компанией завершился в Литве скандалом. Дело в том, что американская фирма Koch Supply & Trading приобрела газ (на бумаге) у норвежского поставщика и, накрутив проценты, тут же реализовала его литовцам, которые длительное время продолжали утверждать, что газ «американский». Оппозиционные силы в Литве в связи с этим требуют проверить и новую сделку на предмет того, не является ли газ «из США» и в этом случае норвежским, что фактически будет означать переплату за поставленный СПГ из литовского бюджета – на деятельность американских перекупщиков.

Использованы фотографии: Sudprom.ru
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Комментарии 27

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:25
    на поставку в Литву 140 тыс. кубических метров сжиженного природного газа из США.

    Сейчас все будут переходить на этот вид топлива и закупать F-35 ...
    ОТДЕЛ
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
      Скупой платит дважды , тупой - трижды , а лошпед прибалтийский - по команде Хозяина залужного . yes И пофиг во что это выливается , главное что Хозяин доволен .
      bouncyhunter
  2. 210окв Сегодня, 13:25
    Да хоть от папуасов газ!Главное что не российский.Цена значения не имеет.
    210окв
    1. Александр романов Сегодня, 13:36
      Лох не мамонт-лох не вымрет.
      Александр романов
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:47
      Принцип: "На зло бабуле отморожу уши" ведет к менингиту . В данном случае СПГ из США для экономики Прибалтов, как Гильотина, в качестве средства от головной боли.
      Соломон Кейн
      1. 210окв Сегодня, 13:48
        Менингит для них не опасен..Воспаляться нечему.
        Цитата: Соломон Кейн
        Принцип: "На зло бабуле отморожу уши" ведет к менингиту . В данном случае СПГ из США для экономики Прибалтов, как Гильотина, в качестве средства от головной боли.
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:51
          Согласен. Буратины не болеют.
          Соломон Кейн
    3. Aitvaras Сегодня, 13:48
      Это верно ,не имеет значения откуда газ. Химическая формула газа везде одинакова. Главное это то ,что Россия и НАТО в своих военных доктринах являются вероятными противниками а косвенно финансировать ВПК вероятного противника очень неразумно.
      Aitvaras
      1. zadorin1974 Сегодня, 14:31
        Вот "дурной"Германии почему то фиолетово на счет вероятных и пофиг на всех.А оочень самостоятельным и ооцень гордым проебалтам Россию совесть не позволяет финансировать ?Я плакать!!!!
        zadorin1974
      2. Соломон Кейн Сегодня, 14:40
        Производственная себестоимость добычи (без налогов, рентных платежей и инвестиций), $ за 1 тыс. куб. м : природный (классический) - 30-60 и сланцевый - 100-150.

        Ля!!! Совсем никакой разницы!!!!!!! Плюс доставка. И формула одинаковая CH4+C2H6+C3H8..... и так далее..
        Соломон Кейн
  3. RASKAT Сегодня, 13:26
    Без Лоха и жизнь плоха.
    Хотели иметь дело с западом? Получите распишетесь. laughing
    RASKAT
  4. Монос Сегодня, 13:26
    А.меры. хуторян вертят как хотят. Скоро они им шпроты американские будут впаривать. smile
    Монос
  5. neri73-r Сегодня, 13:27
    Труба, труба и только труба российского Газпрома даёт вам, господа шпротенберги, гарантии одного поставщика и сравнительно низкие справедливые цены!!! fool
    neri73-r
    1. 210окв Сегодня, 13:32
      Зачем им справедливые цены?Ведь важен "справедливый газ".. laughing
      210окв
      1. Никкола Мак Сегодня, 13:57
        Ведь важен "справедливый газ"..

        Надо прибалтам подкинуть идею покупать корейских газ в баллончиках:

        Заодно поддержат корейцев в борьбе с Ыном - юсовцы аж расплачутся от такого хода laughing !!!
        Самый "правильный" газ.
        Никкола Мак
    2. voyaka uh Сегодня, 13:39
      "гарантии одного поставщика и сравнительно низкие справедливые цены"///

      Это до тех пор, пока не произойдет ссора с этим замечательным поставщиком.
      Тогда вдруг(!) и цены подскочат, и перебои начнутся...
      Кому нужны эти заморочки?
      А так купил корабль со сжиженным газом на свободном рынке. Их много, газ из
      разных стран. Корабли из других стран. Ни кому не привязан.
      Израиль покупает нефть только так. Танкер оттуда, танкер отсюда... ни каких
      проблем.
      voyaka uh
      1. spech Сегодня, 13:44
        Танкер оттуда, танкер отсюда... ни каких
        проблем.

        Сирийскую нефть транзитом через турцию, или напрямую бензовозами?
        spech
        1. voyaka uh Сегодня, 13:48
          В Сирии нет промышленных месторождений нефти,
          к Вашему сведению. Ковыряют почти вручную и вывозят
          на цистернах. Куда? И в Турцию, и в Ирак, куда пустят.
          Израиль покупает танкер с определенным сортом нефти.
          Где ее добыли - неинтересно.
          voyaka uh
      2. AID.S Сегодня, 13:53
        Цитата: voyaka uh
        Израиль покупает нефть только так.

        И никуда не денешься, если нефтепровода нет.
        AID.S
        1. voyaka uh Сегодня, 14:02
          И слава Богу, что нет. Привязка к трубе -
          как наркомания negative .
          voyaka uh
      3. Комментарий был удален.
      4. neri73-r Сегодня, 14:12
        Это до тех пор, пока не произойдет ссора с этим замечательным поставщиком.
        Тогда вдруг(!) и цены подскочат, и перебои начнутся...
        Кому нужны эти заморочки?


        Конечно, только так, ведь американцы ни с кем не ссорятся, они просто обманывают и демократизируют, если что......в свою пользу! Уважаемый Вояка, никогда прибалты не будут покупать газ
        Танкер оттуда, танкер отсюда
        , они будут покупать газ там и у того, где им укажут англосаксонские хозяева! Вассал, раб не может выбирать, на это указывает и факт попытки введения санкций за участие в проекте Северный поток-2, что выглядит для Европы как - без меня меня женили, если сказать не по хлеще ! Уже даже их для приличия не спрашивают, всё только для сэбэ! Будите покупать наш дорогой газ и всё! hi
        neri73-r
        1. voyaka uh Сегодня, 14:19
          У Литвы построен в Клайпеде терминал для приема газа, и построено
          хранилище в Латвии. Больше ничего не надо. Пока для них вся логистика непривычна, они
          обращаются к американцам. Освоются - будут покупать сами через фьючерсы, брокеров,
          где захотят. Литва для американцев - крошечный рынок. На таком не заработаешь.
          Гигантские терминалы по приему и хранению газа строятся (или уже построены)
          во Франции, Германии, Голландии. Вот где прибыль для американцев.
          voyaka uh
  6. BerBer Сегодня, 13:30
    Я бы сказал, что они больные, но реально рулят процессом политики. А русофобия, культивируемая западом, служит хорошей почвой для таких решений.
    BerBer
  7. Толстоевский Сегодня, 13:36
    так им и надо
    Толстоевский
  8. shans2 Сегодня, 13:37
    Также они собирались и газ остальной Европе продавать - газ был бы Катарским...
    shans2
  9. NUR Сегодня, 14:05
    Кто успел тот и сьел, не зевай Фомка на то и ярмарка.
    NUR
  10. seregatara1969 Сегодня, 14:24
    это плата за не "русский" газ -от русского газа пахнет кремлём !
    seregatara1969
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