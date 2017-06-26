Лавров: Коалиция пытается вывести «Джебхат ан-Нусру» из-под ударов
Москва наблюдает свидетельства того, что «Джебхат ан-Нусру» пытаются вывести из-под удара, это нужно прекратить, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Воркнехом Гебейеху, передает ТАСС .
Лавров назвал эти действия опасной игрой, которая должна быть прекращена.
Кроме того, министр заявил, что раунд переговоров по Сирии в Астане 4–5 июля будет посвящен концепции создания зон деэскалации. В настоящее время на уровне технических экспертов идет выработка всех деталей, «необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала».
Полное впечатление на основе опыта борьбы с терроризмом в Сирии, что так называемую "Джебхат ан-Нусру", или как бы она теперь не именовалась, всякий раз щадят силы коалиции, которую возглавляют США и другие сотрудничающие с ними государства- сказал министр -
В последние дни появились новые свидетельства того, что "Джебхат ан-Нусру" в ее новой инкарнации выводят из-под ударов
Лавров назвал эти действия опасной игрой, которая должна быть прекращена.
Кроме того, министр заявил, что раунд переговоров по Сирии в Астане 4–5 июля будет посвящен концепции создания зон деэскалации. В настоящее время на уровне технических экспертов идет выработка всех деталей, «необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала».
Использованы фотографии: https://ok.ru/infoxnovos
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