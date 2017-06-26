14:39 26 июня

Лавров: Коалиция пытается вывести «Джебхат ан-Нусру» из-под ударов

Москва наблюдает свидетельства того, что «Джебхат ан-Нусру» пытаются вывести из-под удара, это нужно прекратить, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Воркнехом Гебейеху, передает ТАСС .



Полное впечатление на основе опыта борьбы с терроризмом в Сирии, что так называемую "Джебхат ан-Нусру", или как бы она теперь не именовалась, всякий раз щадят силы коалиции, которую возглавляют США и другие сотрудничающие с ними государства
- сказал министр -
В последние дни появились новые свидетельства того, что "Джебхат ан-Нусру" в ее новой инкарнации выводят из-под ударов



Лавров назвал эти действия опасной игрой, которая должна быть прекращена.

Кроме того, министр заявил, что раунд переговоров по Сирии в Астане 4–5 июля будет посвящен концепции создания зон деэскалации. В настоящее время на уровне технических экспертов идет выработка всех деталей, «необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала».

Использованы фотографии: https://ok.ru/infoxnovos
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Комментарии 5

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  1. tiredwithall Сегодня, 14:33
    так называемую "Джебхат ан-Нусру", или как бы она теперь не именовалась, всякий раз щадят силы коалиции,

    Уж прямо таки Лавров не знает, что всё это многолетняя клоунада. Пока официально МИДы стран не будут прямо и открыто указывать на настоящих организаторов терроризма, то от их трёпа только уши будут вянуть.
    tiredwithall
  2. wku Сегодня, 14:35
    Лавров конечно мудрый политик (без иронии) ну вот с этой "нусрой" у него заело и уже смешно, хотя он функционер не смотря на высокий пост и зависим от "начальника"
    wku
  3. Центр Сегодня, 14:36
    В последние дни появились новые свидетельства

    Надеюсь они не у Владимира Владимировича на мобильнике lol
    Центр
  4. Воронок Сегодня, 14:38
    Они точно "своих не сдают".
    Воронок
  5. Altona Сегодня, 14:38
    Не для того США цветочек растили, чтобы ВКС России его затоптали.
    Altona
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