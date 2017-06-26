Лавров: Коалиция пытается вывести «Джебхат ан-Нусру» из-под ударов

Полное впечатление на основе опыта борьбы с терроризмом в Сирии, что так называемую "Джебхат ан-Нусру", или как бы она теперь не именовалась, всякий раз щадят силы коалиции, которую возглавляют США и другие сотрудничающие с ними государства

В последние дни появились новые свидетельства того, что "Джебхат ан-Нусру" в ее новой инкарнации выводят из-под ударов