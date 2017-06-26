17:07 26 июня

РФ поставит в Нигерию еще десять вертолетов Ми-35М

В следующем году Россия поставит Военно-воздушным силам Нигерии 10 вертолетов Ми-35М в рамках заключенного контракта, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолия Пунчука.



В этом году Россия уже поставила 2 вертолета Ми-35М в эту африканскую страну.


По словам Пунчука, всего, согласно контракту, заказчику должно быть передано 12 машин.

В 2018 году Россия поставит 10 машин типа Ми-35М. Таким образом, контракт будет выполнен к концу следующего года,
сказал он.

Ранее Пунчук заявлял, что «из-за необходимости борьбы с террористической угрозой руководство Нигерии проводит курс на реформирование национальных вооруженных сил». Этот курс подразумевает приобретение новых вооружений и военной техники.

Поэтому Нигерия является одним из перспективных партнеров Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества,
добавил он.

Ми-35 – экспортный вариант ударного российского вертолета Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Комментарии 16

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  1. Центр Сегодня, 15:45
    Откуда у них деньги.
    Центр
    1. Teberii Сегодня, 15:48
      Алмазы,золото,рабы -найдут чем.
      Teberii
      1. Околоточный Сегодня, 16:33
        Нет. Основное это Нефть.
        Околоточный
    2. tiredwithall Сегодня, 15:50
      Деньги - дело наживное. В Нигерии партизан снабжают все демократии и теократии, а вот
      Ми-35 – Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск

      откуда там бронетехника? сухопутные войска? Там же партизаны на верблюдах, а ТЗ вертолета писали под реальные войска. Надо ли эту машину гоняться над пустыней и джунглями за козлопасами?
      tiredwithall
    3. Зяблицев Сегодня, 15:52
      Оттуда! Вспомнил про Нагонию из замечательного романа и потом блокбастера Советского кинематографа "ТАСС уполномочен заявить"..., провел параллели с внешнеполитической линией повествования! Приятно, черт возьми!
      Зяблицев
    4. Bronevick Сегодня, 16:05
      Продают бананы, людей. Шучу, не бананы.
      Bronevick
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:30
        Географию кто нибудь изучал? У Нигерии кстати очень неплохие запасы нефти.
        DIVAN SOLDIER
    5. vch Сегодня, 16:45
      Главное, что бы поставка не "в долг", а за живые деньги.....
      vch
    6. wku Сегодня, 16:50
      Цитата: Центр
      Откуда у них деньги.

      были просто...ну что мы евреи что ли всё о деньгах (с) БАБ по цитате Доренко.
      wku
    7. Red26 Сегодня, 17:06
      Юзер - Banshee [email protected]


      Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


      Ты сучёнок ещё поплатишься!


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  3. Заноза Сегодня, 15:59
    Опять подарки онижебратьям за счет и в ущерб России,в кредит,который России никогда не вернут?! ВВП уже утомил своей щедростью к иностранцам,за счет населения РФ !
    Заноза
  4. А. Привалов Сегодня, 16:15
    Ну, это старые друзья. Помню, как ещё СССР помогал им во время Гражданской войны (67-70 годы) воевать с республикой Биафра. Там, миллиона три в капусту покрошили тогда...
    А. Привалов
    1. Zaurbek Сегодня, 16:17
      У них и людских ресурсов больше...
      Zaurbek
  5. magadan72 Сегодня, 16:49
    Привет ! Читал на сайте такую информацию-МИ-24 не могут зависать а воздухе?Получается они не могут производить эвакуацию с переднего края!?Подскажите что и как?
    magadan72
  6. Farid05 Сегодня, 16:50
    черный на фото, как негр.
    Farid05
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