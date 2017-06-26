РФ поставит в Нигерию еще десять вертолетов Ми-35М
В следующем году Россия поставит Военно-воздушным силам Нигерии 10 вертолетов Ми-35М в рамках заключенного контракта, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолия Пунчука.
В этом году Россия уже поставила 2 вертолета Ми-35М в эту африканскую страну.
По словам Пунчука, всего, согласно контракту, заказчику должно быть передано 12 машин.
Ранее Пунчук заявлял, что «из-за необходимости борьбы с террористической угрозой руководство Нигерии проводит курс на реформирование национальных вооруженных сил». Этот курс подразумевает приобретение новых вооружений и военной техники.
Ми-35 – экспортный вариант ударного российского вертолета Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.
В этом году Россия уже поставила 2 вертолета Ми-35М в эту африканскую страну.
По словам Пунчука, всего, согласно контракту, заказчику должно быть передано 12 машин.
В 2018 году Россия поставит 10 машин типа Ми-35М. Таким образом, контракт будет выполнен к концу следующего года,сказал он.
Ранее Пунчук заявлял, что «из-за необходимости борьбы с террористической угрозой руководство Нигерии проводит курс на реформирование национальных вооруженных сил». Этот курс подразумевает приобретение новых вооружений и военной техники.
Поэтому Нигерия является одним из перспективных партнеров Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества,добавил он.
Ми-35 – экспортный вариант ударного российского вертолета Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.
Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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