17:08 26 июня

Подводную лодку "Князь Владимир" спустят на воду в августе

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей" "Князь Владимир" будет спущен на воду в августе 2017 года, сообщил в понедельник главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, передает РИА Новости

Подводные силы получают в свой состав новейшие ракетные подводные крейсера проекта "Борей", которые в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ. В августе месяце текущего года на северодвинском предприятии "Севмаш" будет спущен на воду очередной РПКСН проекта "Борей" — "Князь Владимир"
— сказал Королёв, обращаясь к выпускникам учебных заведений ВМФ.

Подводную лодку "Князь Владимир" спустят на воду в августе



Параллельно, по его словам, "уже ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения".

Ранее сообщалось, что до 2020 года ВМФ России должен получить восемь атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Борей"; строительство стратегических субмарин пятого поколения планируется начать после 2025 года.

РПКСН проекта 955 "Борей"/"Борей-А" спроектированы санкт-петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" и относятся к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев. Каждая подлодка несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Использованы фотографии: http://24ri.ru/
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Комментарии 22

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  1. Центр Сегодня, 16:35
    Название в честь киевского князя what
    Центр
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:38
      Нет , в честь президента.
      DIVAN SOLDIER
      1. Центр Сегодня, 16:39
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Нет , в честь президента

        так то царь, а не князь
        Центр
      2. андрей юрьевич Сегодня, 16:47
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Нет , в честь президента.

        андрей юрьевич
    2. Pirogov Сегодня, 16:38
      Цитата: Центр
      Название в честь киевского князя

      Тогда были русские князья на киевском столе ,а упоротых в помине не было.
      Pirogov
    3. pjastolov Сегодня, 16:40
      Влади́мир I Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь, около 960 года — 15 июля 1015 года) — князь новгородский (970—988), князь киевский (978—1015), при котором произошло крещение Руси.

      Стал новгородским князем в 970 году, захватил киевский престол в 978 году. В 988 году принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной истории).
      и какой он Киевский?
      pjastolov
      1. Центр Сегодня, 16:46
        Не знаю, может вы и правы. Всегда считал его киевским, так в школьных книжках ещё писали.
        Вообще-то он был по матери евреем.
        Центр
        1. pjastolov Сегодня, 16:52
          Сын великого князя киевского Святослава Игоревича от ключницы Малуши родом из города Любеч, милостницы княгини Ольги. Сын рабыни («робичич» по словам Рогнеды)[13], по обычаям язычников мог наследовать отцу-князю.
          чет я тут евреев не вижу request
          pjastolov
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:55
            Ладно бы от древних укров это бы я ещё поверил, но что бы от евреев, это уж слишком))
            DIVAN SOLDIER
          2. Вас Влад Сегодня, 17:03
            Цитата: pjastolov
            чет я тут евреев не вижу

            Так они все под псевдонимами ,это знаете как?Как тебя звать?Василий!А фамилия?Иванов!А по национальности кто будешь?Еврей! lol
            Вас Влад
        2. андрей юрьевич Сегодня, 16:57
          Цитата: Центр
          Вообще-то он был по матери евреем.

          laughing украинцы его считают украинцем,а монголы с ними-не согласны... laughing
          андрей юрьевич
        3. Pirogov Сегодня, 16:59
          Цитата: Центр
          Не знаю, может вы и правы. Всегда считал его киевским, так в школьных книжках ещё писали.
          Вообще-то он был по матери евреем.

          Вы рискуете нажить себе в Киеве врагов.)))
          Pirogov
        4. cariperpaint Сегодня, 17:01
          вы сделали мой день))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          cariperpaint
    4. Red26 Сегодня, 17:05
      Юзер - Banshee [email protected]


      Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


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      Red26
  2. vch Сегодня, 16:43
    Самое главное в этой новости - Параллельно, по его словам, "уже ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения".[i][/i], что собственно не может не радовать!
    vch
  3. mayday Сегодня, 16:48
    Цитата: pjastolov
    и какой он Киевский?

    да вы не реагируйте на провокации, уважаемый) некоторым лишь бы помелом покатать по ВО..)
    mayday
  4. Bronevick Сегодня, 16:50
    А после Борея какой проект будет?
    Bronevick
    1. Oznob Сегодня, 17:06
      https://topwar.ru/100418-prodolzhaetsya-eskiznoe-
      proektirovanie-apl-haski.html тут жеж
      Oznob
  5. Dzafdet Сегодня, 16:59
    Лодочки то есть, а вот ракеты к ним нет. Ну не летает Булава и всё! wassat wassat wassat
    Dzafdet
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