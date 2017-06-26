Подводную лодку "Князь Владимир" спустят на воду в августе

Подводные силы получают в свой состав новейшие ракетные подводные крейсера проекта "Борей", которые в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ. В августе месяце текущего года на северодвинском предприятии "Севмаш" будет спущен на воду очередной РПКСН проекта "Борей" — "Князь Владимир"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей" "Князь Владимир" будет спущен на воду в августе 2017 года, сообщил в понедельник главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, передает РИА Новости — сказал Королёв, обращаясь к выпускникам учебных заведений ВМФ.Параллельно, по его словам, "уже ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения".Ранее сообщалось, что до 2020 года ВМФ России должен получить восемь атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Борей"; строительство стратегических субмарин пятого поколения планируется начать после 2025 года.РПКСН проекта 955 "Борей"/"Борей-А" спроектированы санкт-петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" и относятся к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев. Каждая подлодка несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".