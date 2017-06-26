Донецкие хроники за неделю (17-23 июня) от военкора «Маг»

Сгоревший дом в поселке Александровка после обстрела ВСУ

Приведение к присяге отдельного Краматорского комендантского полка ДНР

Боец Железный на позициях в Зайцево

Боец Леший

На этой неделе, как то без сильного энтузиазма мы ждали «Хлебное перемирие». Мирному настрадавшемуся населению до зубной боли надоели эти договоренности об отводе вооружения, перемирии и всяких других обещаниях. В какой уже раз, представители республик пробовали, договорится с представителями Киева о перемирии и в какой уже раз, Киев не сдержал свое слово и продолжил свои методичные обстрелы и убийства мирных граждан.На этой неделе из-за обстрелов ВСУ погибло двое мирных граждан. Пока писал сводку, узнал о ранении ребенка в ЛНР. Сколько это может продолжаться? Понятно, что вопрос риторический! На мой взгляд пока за это украинские власти получают деньги!Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.00:00 в районе Калиново (ЛНР) слышна работа украинских минометов 120-мм.00:00 Петровский район под обстрелом 120-мм минометов.00:10 в районе Аэропорта продолжается артдуэль. Артиллерия работает короткими периодами (по 10 минут), потом перерыв и снова. Наши соответственно отвечают.04:00 поселок Староласпа подвергся обстрелу из РСЗО «Град».Утром и днем привычно было тихо.17:40 на линии фронта Первомайск – Ирмино (ЛНР) несколько часов продолжается бой, задействовано все вооружение, кроме техники.19:30 ЯБП и Ясиноватая под сильным арт обстрелом.19:30 в районе Калиново (ЛНР) начался вечерний бой с применением минометов.22:30 ЯБП и окрестности продолжает сильно шуметь. Применяется АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия.23:30 в районе Счастье (ЛНР) слышна минометная дуэль.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение личного и техники ВСУ вдоль линии фронта. Так, в районе населенных пунктов:- Покровское (21 км от фронта) установлено местоположение двух единицы «Мста-Б» калибром 152-мм. - Волноваха (17 км от фронта) установлено прибытие до 70 единиц автомобильной техники с личным составом и боеприпасами.- Гранитное (4 км от фронта) выявлено местоположение батареи РСЗО «Град» 28-й омбр, силами которой был обстрелян населенный пункт Староласпа.- Красногоровка (16 км от фронта) установлено прибытие двух единиц САУ «Гвоздика» 122-мм.- Новокалиново (10 км от фронта) выявлено местонахождение пяти единиц «Гиацинт-Б» 152-мм.- Новолуганское (3 км от фронта) отмечено местонахождение четырех 82-мм и четырех 120-мм минометов.- район шахты «Южная» и «Северная» отмечено прибытие шести единиц Д-30 и четырех танков.- Новгородское (6 км от фронта) отмечено местонахождение трех единиц Д-30.- Семеновка (17 км от фронта) отмечено прибытие четырех единиц «Гиацинт-Б» 152-мм.Всего за сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 61 раз.На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 91 артиллерийский снаряд калибром 122 и 152-мм, 53 танковых снаряда, 132 мины калибром 82-мм и 160 мин калибром 120-мм. Повреждения получили два домостроения в населенных пунктах Ясиноватая и Киевском районе Донецк.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов. Противником выпущено 5 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 20 мин калибром 82 и 120-мм.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов. Противник выпустил 61 артиллерийский снаряд калибром 122 и 152-мм 33 мины калибром 82 и 120-мм.01:00 ЯБП после короткого перерыва снова под обстрелом минометов и артиллерии.18.00 украинская сторона, в нарушении Минских соглашений, начала обстрел н.п. Спартак из танков (более 20 выстрелов) и БМП - 1 (более 35 выстрелов). Данный обстрел населенных пунктов Республики расцениваем, как провокационный, имеющий цель дестабилизировать обстановку. Наши подразделения на провокацию не отвечают. Мы не исключаем, что подобный обстрел украинскими силовиками может вести и по своей территории. В настоящий момент уточняются количество гражданских строений, получивших повреждения в результате обстрела со стороны противника.14:50 Фрунзе (ЛНР) и окрестности под обстрелом 120-мм минометов с направления Крымское. 18:50 в районе Калиново (ЛНР) позиционные бои и обстрелы, применяется АГС, СПГ-9 и минометы 82-мм.20:10 Фрунзе (ЛНР) снова под обстрелом АГС и 120-мм минометов.20:30 Веселая Гора (ЛНР) обстреливается 82-мм минами с позиций ВСУ в районе Счастье.21:45 в районе Желобок (ЛНР) наши позиции под обстрелом мин 120-мм и снарядов 122-мм. ВСУ работают с района Крымское, всего выпущено 20 120-мм мин и 28 122-мм снарядов.22:05 Калиново (ЛНР) и окрестности повторно обстреливаются с гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.23:00 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным обстрелом украинской артиллерии. Мирные жители с Фрунзе и Кировска слышат сильную канонаду.Всего за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ поселка Коминтерново погибла девятнадцатилетняя девушка Покушалова Елена Сергеевна 1998 г.р.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 47 раз.На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 53 танковых снаряда, 116 мин калибром 82-мм и 21 мину калибром 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов. Противником выпущено 142 мины калибром 82 и 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.00:30 в районе Счастье-Станица Луганская (ЛНР) бой между ВСУ и боевиками нацбатальонов.12:25 в районе Славяносербска бой с применением СПГ-9 и ЗУ.13:35 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением АГС, минометов и БМП.20:55 Сокольники (ЛНР) под обстрелом 82-мм мин.22:40 Сокольники (ЛНР) бой усилился, ВСУ подключило артиллерию 122-мм.За сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ н.п. Ясиноватая ранения получила Литвиненко Эмма Григорьевна 1936 г.р., ночью с 20 на 21 июня она скончалась, медицинские работники несколько часов боролись за жизнь женщины.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 37 раз.На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 9 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 47 танковых снаряда, 107 мин калибром 82-мм и 79 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 5 танковых снарядов и 10 мин калибром 82-мм.10:45 в районе ж/д вокзала Ясиноватая к патрулю СММ ОБСЕ подъехал гражданский автомобиль с гражданскими номерами Украины. Из автомобиля вышли 2 человека в камуфлированной одежде, в балаклавах, с оружием в руках. Далее вооруженные лица стали угрожать наблюдателям, сделав несколько выстрелов из стрелкового оружия в воздух. После чего скрылись с места происшествия. В результате принятых мер со стороны Министерства обороны и МГБ ДНР, в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий данные лица были задержаны. В настоящее время они дают признательные показания. Предварительно установлено, что это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства ДНР накануне предстоящей встречи контактных групп в Минске, а также для запугивания сотрудников Мониторинговой миссии при выполнении своих функциональных обязанностей на территории Республики. Данные лица не состоят на военной службе в силовых структурах Республики. Все обстоятельства происшествия говорят о заказном характере со стороны украинских спецслужб.15:25 в районе Калиновка бои с применением к/к пулеметов АГС и СПГ.20:40 в районе Калиново (ЛНР) начались вечерние бои, применяется СПГ-9 и минометы.20:50 поселок Сокольники (ЛНР) и наши позиции под обстрелом 82-мм мин.20:55 Обозное (ЛНР) и окрестности под обстрелом мин 82 и 120-мм калибра с направления украинских позиций в Счастье.21:00 на южном фронте в районе Коминтерново – Саханка начались вечерние бои.21:30 Желобок (ЛНР) и окрестности под сильным обстрелом 120-мм мин, зафиксирован прилет 25 мин.22:10 Сокольники (ЛНР) два часа под минометным обстрелом, работают 82 и 120-мм минометы. ВСУ работают из района Крымское.22:25 трасса Бахмутка (ЛНР) ближе к н.п. Фрунзе – Желобок – Донецкий бои с применением минометов и БМП.22:30 на южном фронте в районе Коминтерново – Саханка два с половиной часа идут бои с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.28-я бригада ВСУ заменила 30-ю бригаду на Мариупольском направлении. В частности, 20 июня представителями тыла 28-й бригады при распределении и передаче продовольствия подразделениям 1-го батальона было похищено 15 тонн продуктов, а затем сбыто по ранее наработанным офицерами тыла 30-й бригады каналам. Это те продукты, которые должны были поступить на передовые позиции.За сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один тяжело раненый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 20 танковых снаряда, 57 мин калибром 82-мм и 28 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил 10 мин калибром 82-мм и 9 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 7 мин калибром 82-мм.00:15 в районе Кировска (ЛНР) продолжаются бои с применением минометов и артиллерии.Утром и днем было тихо.16:30 в районе Аэропорта редкие обстрелы артиллерией.20:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяются минометы, артиллерия и техника.20:30 Петровский район Донецка бой с применением минометов, артиллерии и техники. 20:45 поселок Александровка и окрестности под сильным минометным и арт обстрелом.21:10 в районе Калиново (ЛНР) начались бои с применением минометов.21:15 северные пригороды Донецка и Ясиноватая под сильным арт обстрелом. Наши пробуют давать ответку и подавить украинские батареи.21:10 западнее Горловки также идут бои с применением минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 41 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 61 снаряд калибра 122-мм и 28 артиллерийских снарядов калибра 152-мм, 25 танковых снарядов, 49 мин калибра 82-мм и 44 мины калибра 120-мм.На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибра 82 мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Крутая Балка, ул. Октябрьская, 22 – сгорел частный дом, в Александровке сгорели 3 дома по адресам: ул. Челюскинцев, 7а, ул. Шевченко, 5, ул. Шевченко, 7. В Зайцево, ул. Брусилова, 2 – повреждены кровля, стены и забор.11:05 в районе Калиново (ЛНР) начались утренние бои и обстрелы с гранатометов и АГС.Днем было затишье.19:30 Сокольники (ЛНР) снова под обстрелом, СПГ-9, АГС, минометов калибра 120-мм. 21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП периодически возникают короткие бои и обстрелы.22:00 в районе Калиново (ЛНР) возобновились бои с применением минометов 82-мм.22:15 на линии фронта Попасная - Первомайск (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, и АГС.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 35 раз.По территории Республики противник выпустил 4 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152 мм, 165 мин калибром 82 и 120-мм, 17 танковых снарядов.14:30 ЛНР трасса Бахмутка бой, сторона Кировск-Фрунзе-Желобок стрелковое, минометы 82 и 120мм, так же работает арта. 15:45 Кировск ЛНР сирена, всем уйти с улиц, принять меры безопасности! Округа так же. Работает артиллерия.в результате обстрела киевскими силовиками н.п. Стаханов, на ул. Зелёной пострадал 12-ти летний мальчик. Ребенок получил осколочные ранения поясничной области, левой голени, а также травматический шок. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Так же ранение получила 9-ти летняя девочка. Её состояние уточняется.18:10 Обстрел промзоны Докучаевска начался ориентировочно в 18:10. Получила ранение женщина 1963 года рождения. Ранение в бедро. Сейчас ее осматривает врач20:59 ЛНР н.п. Счастье-Веселая Гора стрелково-минометный бой. 22:33 ЛНР #Калиново стрелково-минометный бой.23:10 ЛНР Первомайск(Молодежное)-Попасная стрелково-минометный бой.23:23 Аэропорт-Спартак-ЯБП бой, работает арта и минометы.23:30 ЛНР Луганск в направлении Князя Игоря бой стрелково-минометный.23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои с применением всего вооружения, включая артиллерию.Наша разведка продолжает фиксировать факты междоусобной войны между подразделениями ВСУ и нацбатами. Так, в ходе очередного боестолкновения между подразделениями 72 омбр и ДУК «Правый сектор» в районе н.п. АВДЕЕВКА, всего, и те и другие, понесли потери около 20 ранеными и около десятка убитыми.За сутки в результате обстрела со стороны ВСУ Докучаевска ранение получила местная жительница Забродина Ирина Михайловна 29.04.1963 г.р.ВСУ обстреляли территорию республики 50 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 14 снарядов калибром 122-мм и 11 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 2 танковых снаряда, 41 мину калибром 120-мм и 20 мин калибром 82-мм.На Мариупольском направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил 69 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 5 танковых снаряда, 28 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.В результате обстрелов со стороны ВСУ обесточена Васильевка, ведутся восстановительные работы.Есть жертвы среди мирного населения Республики и военнослужащих НМ ДНР. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей. Кроме того, при защите Республики погибло двое военнослужащих и один получил тяжелое ранение.Противник 328 раз нарушил режим прекращения огня, и применил по территории Республики 2840 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати четырех населённых пунктов Республики, в двенадцати из них повреждено и разрушено сорок шесть домостроений. Кроме того, в поселках: Донецк-Северный, Каштановое, Красный Партизан, Коминтерново, Заиченко, Новотаврия, Дзержинск нарушено электроснабжение.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также поселки: Крутая Балка, Саханка, Александровка и Коминтерново.Всем терпения и здоровья!