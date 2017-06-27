Украинская власть: завод им. Малышева развивается

Еще два года назад на заводе была тяжелая ситуация. Но сегодня мы имеем перспективные заказы, выплачивается заработная плата, задолженности перед работниками нет. И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц.

Сегодня мы видели танк "Оплот" - это современный танк с совершенно новой комплектацией. Если он встанет на вооружение ВСУ, это будет серьезное усиление нашей обороноспособности. Нам потребуется обратная связь с военными, чтобы мы могли совершенствовать танк и делать его конкурентным на мировом рынке.