Украинская власть: завод им. Малышева развивается
Как сообщает украинский интернет-портал StatusQuo , председатель Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Юлия Светличная вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым нанесли визит на завод имени Малышева, в ходе которого отметили значительный хозяйственный прогресс.
- пояснила Светличная.
Со слов гендиректора ГП "Завод им. В.А. Малышева" Александра Хлань, товарный выпуск предприятия увеличился со 140 млн. грн. в 2014 году до 3 млрд. грн. в 2017 году.
- заметил руководитель предприятия.
Как заявил Турчинов, завод может рассчитывать на государственную поддержку и заказы. Утверждается, что с 2018 года начнется перевооружение ВСУ на современную технику. В числе прочего в следующем году предполагается поставить армии по крайней мере 10 танков "Оплот".
Еще два года назад на заводе была тяжелая ситуация. Но сегодня мы имеем перспективные заказы, выплачивается заработная плата, задолженности перед работниками нет. И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц.
- пояснила Светличная.
Со слов гендиректора ГП "Завод им. В.А. Малышева" Александра Хлань, товарный выпуск предприятия увеличился со 140 млн. грн. в 2014 году до 3 млрд. грн. в 2017 году.
Сегодня мы видели танк "Оплот" - это современный танк с совершенно новой комплектацией. Если он встанет на вооружение ВСУ, это будет серьезное усиление нашей обороноспособности. Нам потребуется обратная связь с военными, чтобы мы могли совершенствовать танк и делать его конкурентным на мировом рынке.
- заметил руководитель предприятия.
Как заявил Турчинов, завод может рассчитывать на государственную поддержку и заказы. Утверждается, что с 2018 года начнется перевооружение ВСУ на современную технику. В числе прочего в следующем году предполагается поставить армии по крайней мере 10 танков "Оплот".
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