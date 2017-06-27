06:51 27 июня

Украинская власть: завод им. Малышева развивается

Как сообщает украинский интернет-портал StatusQuo , председатель Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Юлия Светличная вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым нанесли визит на завод имени Малышева, в ходе которого отметили значительный хозяйственный прогресс.

Еще два года назад на заводе была тяжелая ситуация. Но сегодня мы имеем перспективные заказы, выплачивается заработная плата, задолженности перед работниками нет. И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц.

- пояснила Светличная.




Со слов гендиректора ГП "Завод им. В.А. Малышева" Александра Хлань, товарный выпуск предприятия увеличился со 140 млн. грн. в 2014 году до 3 млрд. грн. в 2017 году.

Сегодня мы видели танк "Оплот" - это современный танк с совершенно новой комплектацией. Если он встанет на вооружение ВСУ, это будет серьезное усиление нашей обороноспособности. Нам потребуется обратная связь с военными, чтобы мы могли совершенствовать танк и делать его конкурентным на мировом рынке.

- заметил руководитель предприятия.



Как заявил Турчинов, завод может рассчитывать на государственную поддержку и заказы. Утверждается, что с 2018 года начнется перевооружение ВСУ на современную технику. В числе прочего в следующем году предполагается поставить армии по крайней мере 10 танков "Оплот".


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок Сегодня, 04:20
    Попутного ветра, "Синяя птица". 3 единицы техники в месяц - это 360 единиц за десять лет? Так ещё и не все из них - танки. И что может сделать танковая рота "Оплотов"? Нашли, чем хвастать.
    Вот цены на продукты вна и в России СРАВНЯЛИСЬ практически - а 1 июля госрегулирование цен на продукты вна ОТМЕНЯЕТСЯ. А танки... Хватит уже про танки. Не бывает чудес.
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:32
      УВЗ-плачет вздрагивая... lol
      андрей юрьевич
      1. Тралл Сегодня, 06:32
        ... и завидует темпам и спектру "модернизируемой" техники.
        Закончатся Т-55, Т-62 и Т-64 с танковых кладбищ для "модернизации" - США поставят Шерманов для украинских очумелые ручек.
        Танковые стандарты НАТО будут достигнуты к взаимовыгодному удовольствию сторон smile
        Тралл
  2. viktor. Сегодня, 04:25
    Судя как стоит Авак у сборочного стола перед работягами, они для него просто негры и он этого даже не скрывает, палец ему с трака в темечко воткнули бы за неуважение! am
    viktor.
    1. Комментарий был удален.
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 04:47
    Аваков на фотографии типичный представить современной политической власти, разьевшееся нечто, в бесформенном мешковатом костюме. Еще басяцкой вышиванки для полноты картины не хватает.
    Ретвизан 8
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 04:56
    О каком развитии идет речь? Вы же на стандарты нато переходите? Кто вас на рынок вооружения пустит? Кто для вас подвинется американцы со своими "абрамсами" или немцы с "леопардами"?
    А чтобы завод развивался нужно продавать много продукции. Вопрос: кому?
    Надеяться на гос.заказ? Бюджет страны на 70/ состоит из кредитов и это не я придумал, это говорит бывший президент Кучма!
    Ретвизан 8
  5. polev66 Сегодня, 04:59
    был танкостроительный, стал танкоремонтный.... УВЗ в худшие годы и то больше бронетехники клепал в разы
    polev66
  6. Баракуда Сегодня, 05:45
    Ответственно отвечаю как житель хохлостана. Заводу - "жопа" ! Держится на ремонтах. Десять едениц в год для такой махины - пыль.Это так, что б сторож не сбежал. Доуправлялись конченные. sad
    Баракуда
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:48
    Чувак хотел сказать что завод разваливается, но, явно оговорился! belay
    Изгоняющий либероидов
  8. NKT Сегодня, 06:07
    И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц.

    Перводится так: если раньше мы собирали 5 единиц техники в год (с нуля), то сегодня мы красим три единицы в месяц
    NKT
  9. Zhnec Сегодня, 06:26
    Металлургические предприятия практически стоят. Из чего ребятки делают "три единицы в месяц"?Хотя если поскупать по всей европе оставшиеся 72-ки... и красиво покрасить..
    Zhnec
  10. svyadomayamrazskaka2018 Сегодня, 06:32
    Хохло свиньи просра-ли по всем фронтам,здесь хоть как то надо себя оправдать.
    svyadomayamrazskaka2018
  11. svyadomayamrazskaka2018 Сегодня, 06:35
    Харьков и Львов завалены мусором не хватает мусорных баков,вопрос куда они делись.
    svyadomayamrazskaka2018
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    в следующем году предполагается поставить армии по крайней мере 10 танков "Оплот".

    Странная у них арифметика -3 единицы в месяц, а поставят 10. А 26 на экспорт? Послушаешь украинских говорунов, так у них вся экономика на подъеме, ВВП растет ни по дням, а по часам, иностранцы в очереди стоят со своими инвестициями и желанием приобрести украинскую технику. Ну, ну...
    rotmistr60
Картина дня