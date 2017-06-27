НАТО всесторонне борется с перевооружением РФ

Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории. Ее растущее военное мастерство неоспоримо. Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО.

Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии.