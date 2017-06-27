06:52 27 июня

НАТО всесторонне борется с перевооружением РФ

Согласно информации РИА Новости , глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил изданию Politico , что альянс оказывает противодействие увеличению военного потенциала России "практически на каждом уровне", однако он не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении военного блока.

Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории. Ее растущее военное мастерство неоспоримо. Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО.


НАТО всесторонне борется с перевооружением РФ



Он сообщил о росте военного присутствия России. В частности бездоказательно заметил о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму".

Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии.

— резюмировал Павел.



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Комментарии 16

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  1. Teberii Сегодня, 05:24
    Прежде чем ответить нужно определиться,с этим по всей видимости проблемы.
    Teberii
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:26
      глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел
      "два святых" в одном флаконе блин...
      андрей юрьевич
      1. Стропорез Сегодня, 05:30
        Цитата: андрей юрьевич
        "два святых" в одном флаконе блин...

        в нашем флаконе святой только один smile
        Стропорез
      2. ИмПерц Сегодня, 06:01
        Цитата: андрей юрьевич
        "два святых" в одном флаконе блин...

        Он мог бы быть генералом-адмиралом. Было бы ещё веселее)))
        ИмПерц
      3. 210окв Сегодня, 06:07
        Да и не мешало бы побриться..А то в самом деле зарастет как Мусафаил..Пр поводу противодействия перевооружению...Ну в статье это не совсем понятно как...Убийства наших ученых,или теракты на производстве?Только разве что ударный труд экономического блока правительства?
        Цитата: андрей юрьевич
        глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел
        "два святых" в одном флаконе блин...
        210окв
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:27
    Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии.
    Во всем мире армии модернизируют, что тут неординарного !
    P.S. Я так и не пойму, как его звать - Петр или Павел ?
    P.S.S. Только не Петропавловск ! stop
    Uncle Lee
    1. Подрезчик Сегодня, 05:53
      Их это очень сильно беспокоит...Не зря, чувствуют "шишку" у заднего прохода...
      Подрезчик
  3. Никкола Мак Сегодня, 05:28
    Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения.

    Интересно, а какие могут быть намерения у государства, которого обложили базами со всех сторон и активно бегают с дубинками под окнами с воплями "русские идут"?
    заметил о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму".

    И тут Остапа понесло fool !!!
    У генерала прогрессирует "свидомизм" - видать уже где-то подцепил в общении с представителями "незалежной"!!!
    Никкола Мак
    1. RusKosTen Сегодня, 05:43
      Цитата: Никкола Мак
      И тут Остапа понесло !!!

      Видимо натовский генерал имел ввиду "Искандеры", в теории способные нести ядерные боеголовки
      RusKosTen
      1. Никкола Мак Сегодня, 06:00
        натовский генерал имел ввиду "Искандеры"

        Это с какой стороны Искандеры "межконтинентальные"?
        Никкола Мак
        1. RusKosTen Сегодня, 06:02
          Может для генерала слово "межконтинентальная" оказалось синонимом "баллистической" fellow
          RusKosTen
          1. sabakina Сегодня, 06:28
            Что бы разместить МБР внутри кольца противника, надо быть полным и.д.и.о.т.о.м. Этот генерал точно не свадебный?
            sabakina
  4. Горный стрелок Сегодня, 05:54
    И тут он прозрел! И как же они "всесторонне борятся с перевооружением РФ"? Диверсантов засылают на заводы? laughing
    Горный стрелок
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:08
    У дегенерала идет внутренняя борьба -Петр в нем борется с Павлом, отсюда и бред, который он несет. fool
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:23
    Ее растущее военное мастерство неоспоримо.

    Конечно неоспоримо, хоть в чем-то прав.
    альянс оказывает противодействие увеличению военного потенциала России "практически на каждом уровне",

    Как я понимаю уровни - это разработка, производство и постановка на вооружение. Интересно и как оказывают противодействие? Крадут конструкторов, осуществляют диверсии на предприятиях ВПК, запрещают ставить на вооружение? Раздухарился генерал.
    rotmistr60
  7. farik68 Сегодня, 06:32
    Хочешь мира готовься к войне.....
    farik68
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