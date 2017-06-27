НАТО всесторонне борется с перевооружением РФ
Согласно информации РИА Новости , глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил изданию Politico , что альянс оказывает противодействие увеличению военного потенциала России "практически на каждом уровне", однако он не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении военного блока.
Он сообщил о росте военного присутствия России. В частности бездоказательно заметил о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму".
— резюмировал Павел.
Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории. Ее растущее военное мастерство неоспоримо. Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО.
Он сообщил о росте военного присутствия России. В частности бездоказательно заметил о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму".
Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии.
— резюмировал Павел.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти