06:52 27 июня

Акцию "#ЛешаПрав" поддержали в самых разных регионах России

Продолжается обсуждение скандальной истории, связанной подростками из Беломорска. Напомним, что молодые люди устроили фотосессию на одном из памятников, посвящённом памяти павших в Великой Отечественной войне. В Сети фотографии получили название «зигующие подростки». Сотрудник полиции Алексей Геккин выразил по поводу осквернения памятника своё личное мнение в социальной сети.

Полицейский назвал молодых людей моральными инвалидами и отметил, что город должен знать таких «героев» в лицо, чтобы в дальнейшем не повторялось подобных выходок. Удивление вызывает тот факт, что к ответственности не привлекли тех, кто осквернил мемориал. Изначально было заявлено, что привлечён к дисциплинарной ответственности полицейский Геккин, который назвал осквернивших мемориал подростков теми, кем они являются на самом деле. После этого в пресс-службе МВД по Республике Карелия информация о привлечении Геккина к дисциплинарной ответственности была опровергнута.

На этом фоне по стране развернулась акция «#ЛешаПрав», в ходе которой сотрудники полиции из разных регионов выражали солидарность с гражданской позицией своего коллеги Алексея Геккина.


Акцию "#ЛешаПрав" поддержали в самых разных регионах России


Супруга Алексея выражает благодарность всем тем, кто решил поддержать полицейского Геккина.

Между тем журналисты взяли интервью у 15-летнего подростка, который участвовал в фотосессии на памятнике. Он заявил, что "все хотелит сделать фото на память, а друг, не предупреждая никого залез на памятник".

Из заявления подростка (цитата "5 канал" ):
Он как Ленин встал.


Нужно отметить, что заявление на Алексея Геккина написала мать одного из подростков, прочитавшая комментарий сотрудника полиции в соцсети. Это пример того, что для отдельных родителей такого рода поведение детей не выглядит поводом даже для элементарного порицания. Разбирательство по поводу этой истории в Беломорске продолжается.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. ИмПерц Сегодня, 06:14
    Я не полицейский, но #Лёшаправ.
    ИмПерц
    1. Чёрный Сегодня, 06:16
      Лёша ПРАВ!!!!!..... а заигрывания государства с малолетними недоумками ни к чему хорошему не приведёт.
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 06:35
        Цитата: Чёрный
        Лёша ПРАВ!!!!!....

        Запускаю новую акцию -Леша Ч М О
        Александр романов
      2. Татьяна Сегодня, 06:40
        Ха! Мамашку приговорить к лишению родительских прав за то, что она родительски не пригодна адекватно воспитывать своего ребёнка! С головой у неё самой не всё в порядке!

        Так что Лёша более чем ПРАВ!
        Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 06:38
      Жаль, что либероиды по всей стране посносили местные радио и телевидение. Теперь по любому поводу поднимаем вонь на всю страну.
      сибиралт
    3. sabakina Сегодня, 06:44
      Я не люблю полицию, но #Лёшаправ.
      sabakina
    4. капрал Сегодня, 06:47
      Я бывший мент, и #Леша прав!!!
      капрал
  2. Владимирец Сегодня, 06:15
    "заявление на Алексея Геккина написала мать одного из подростков"

    У нас, вроде, статья есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. what
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 06:19
      Цитата: Владимирец
      "заявление на Алексея Геккина написала мать одного из подростков"
      У нас, вроде, статья есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. what

      Есть...штраф. ......А мамаша эта через пять- десять лет будет писать заяву на своё чадо, которое будет вышвыривать её из квартиры, как не нужную вещь.
      Чёрный
      1. капрал Сегодня, 06:51
        Цитата: Чёрный
        .А мамаша эта через пять- десять лет будет писать заяву на своё чадо, которое будет вышвыривать её из квартиры, как не нужную вещь

        И спрашивать полицейских, как можно потихонечку убить, не подвергая себя уголовному преследованию.(сталкивался в девяностые-нулевые на заявках с наркоманами request )
        капрал
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:20
      поколение "клинского" в действии. fool деградация налицо.посмотрите в "уездных" технарях(бывших ПТУ)-таких 80% если не больше.
      андрей юрьевич
  3. Бензорез Сегодня, 06:15
    Всё-таки пороть детишек не только вредно, но и полезно.
    Бензорез
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:16
    Честно , я бы этим недоумкам вправил бы мозги -заставил таскать тяжести с места на место сутки подряд, без отдыха! А полицейский абсолютно все верно сказал, тут он молодец! hi
    Изгоняющий либероидов
    1. 30 вис Сегодня, 06:43
      Да , ! Команду -"Упор лежа принять !.. Пятьдесят раз отжаться ! " Никто не отменял . Мамочки с папочками развоняются -"деточек обижают .. " Раньше были спец лагеря для трудно воспитуемых подростков .. Месяца на два ,на каникулы ,деточек туда , а родителей оштрафовать прилично . Проблема будет решена !
      30 вис
  5. asbond Сегодня, 06:18
    Такие мамаши (знающие "свои права") и воспитывают таких уродов и что уждивляться откуда они берутся. А полицейский действительно прав, молодец!
    asbond
  6. Мур Сегодня, 06:19
    Никакое начальство не любит беспокойства на свою сиятельную задницу. Если бы не всероссийская поддержка и не выход ситуации за пределы ведомства, нахлобучили бы этого Геккина по самое "не балуйся" и отписали мамашке, что приняли меры.
    Было бы как в отделе полиции ЦАО Москвы, когда вместо защиты своих сотрудников бросились извиняться перед папашей малолетнего попрошайки-провокатора.
    Мур
    1. ghby Сегодня, 06:26
      Цитата: Мур
      Никакое начальство не любит беспокойства на свою сиятельную задницу. Если бы не всероссийская поддержка и не выход ситуации за пределы ведомства, нахлобучили бы этого Геккина по самое "не балуйся" и отписали мамашке, что приняли меры.

      Даа к сожалению нету той милиции, когда начальники борются за своих подчиненных... Да в общем и не начальники они,так бумагоподписыватели да статистикосчитатели...

      П.С. а Геккина, к сожалению, со временем, все равно свои начальники заклюют и работать не дадут.
      ghby
  7. romandostalo Сегодня, 06:19
    Жертвы ЕГЭ! И прибавить нечего..... А Лёша Прав!!!
    romandostalo
  8. Александр 3 Сегодня, 06:25
    Фотографии молодых идиотов должны видеть все, что бы знающие их родителей( подсказали)
    этим родителям что нужно сделать что бы их дети научились уважать наши ценности, и как это нужно делать.
    Александр 3
  9. begemot20091 Сегодня, 06:29
    Цитата: ИмПерц
    Я не полицейский, но #Лёшаправ.

    ЛЕША ПРАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А этих ушлёпков вместе с родителями за цугундер и улицы мести на годик. Демократия либерастов в действиию
    begemot20091
  10. Mole Сегодня, 06:32
    #Лёшабезусловноправ! А позицию родителей зигующего чада и "рукамиводителей" настоящего полицейского - презираю!
    Mole
  11. ИмПерц Сегодня, 06:32
    Он заявил, что "все хотелит сделать фото на память, а друг, не предупреждая никого залез на памятник".

    Активный вьюноша. Тут если тело быстрее головы, то так и просится метла в руки и ежедневный утренний моцион с подметанием.
    Почему не сделать такое? А если родителям жалко своего ребёнка, то могут сами за него метлой помахать.
    ИмПерц
  12. 3vs Сегодня, 06:37
    А я, уж, грешным делом, из-за заголовка подумал, что Навального поддерживают... lol
    3vs
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