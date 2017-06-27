Акцию "#ЛешаПрав" поддержали в самых разных регионах России
Продолжается обсуждение скандальной истории, связанной подростками из Беломорска. Напомним, что молодые люди устроили фотосессию на одном из памятников, посвящённом памяти павших в Великой Отечественной войне. В Сети фотографии получили название «зигующие подростки». Сотрудник полиции Алексей Геккин выразил по поводу осквернения памятника своё личное мнение в социальной сети.
Полицейский назвал молодых людей моральными инвалидами и отметил, что город должен знать таких «героев» в лицо, чтобы в дальнейшем не повторялось подобных выходок. Удивление вызывает тот факт, что к ответственности не привлекли тех, кто осквернил мемориал. Изначально было заявлено, что привлечён к дисциплинарной ответственности полицейский Геккин, который назвал осквернивших мемориал подростков теми, кем они являются на самом деле. После этого в пресс-службе МВД по Республике Карелия информация о привлечении Геккина к дисциплинарной ответственности была опровергнута.
На этом фоне по стране развернулась акция «#ЛешаПрав», в ходе которой сотрудники полиции из разных регионов выражали солидарность с гражданской позицией своего коллеги Алексея Геккина.
Супруга Алексея выражает благодарность всем тем, кто решил поддержать полицейского Геккина.
Между тем журналисты взяли интервью у 15-летнего подростка, который участвовал в фотосессии на памятнике. Он заявил, что "все хотелит сделать фото на память, а друг, не предупреждая никого залез на памятник".
Из заявления подростка (цитата "5 канал" ):
Нужно отметить, что заявление на Алексея Геккина написала мать одного из подростков, прочитавшая комментарий сотрудника полиции в соцсети. Это пример того, что для отдельных родителей такого рода поведение детей не выглядит поводом даже для элементарного порицания. Разбирательство по поводу этой истории в Беломорске продолжается.
Полицейский назвал молодых людей моральными инвалидами и отметил, что город должен знать таких «героев» в лицо, чтобы в дальнейшем не повторялось подобных выходок. Удивление вызывает тот факт, что к ответственности не привлекли тех, кто осквернил мемориал. Изначально было заявлено, что привлечён к дисциплинарной ответственности полицейский Геккин, который назвал осквернивших мемориал подростков теми, кем они являются на самом деле. После этого в пресс-службе МВД по Республике Карелия информация о привлечении Геккина к дисциплинарной ответственности была опровергнута.
На этом фоне по стране развернулась акция «#ЛешаПрав», в ходе которой сотрудники полиции из разных регионов выражали солидарность с гражданской позицией своего коллеги Алексея Геккина.
Супруга Алексея выражает благодарность всем тем, кто решил поддержать полицейского Геккина.
Между тем журналисты взяли интервью у 15-летнего подростка, который участвовал в фотосессии на памятнике. Он заявил, что "все хотелит сделать фото на память, а друг, не предупреждая никого залез на памятник".
Из заявления подростка (цитата "5 канал" ):
Он как Ленин встал.
Нужно отметить, что заявление на Алексея Геккина написала мать одного из подростков, прочитавшая комментарий сотрудника полиции в соцсети. Это пример того, что для отдельных родителей такого рода поведение детей не выглядит поводом даже для элементарного порицания. Разбирательство по поводу этой истории в Беломорске продолжается.
Использованы фотографии: Твиттер
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