06:52 27 июня

Госдеп США: Россия и Китай - страны с наихудшими условиями труда

Информационное агентство Рейтер приводит заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В заявлении американского чиновника говорится о том, что США намерены поднять вопрос об условиях труда в Китае. Тиллерсон отмечает, что Китай будет внесён Вашингтоном в так называемую «третью группу» списка стран по характеристикам сферы трудовых отношений. Список будет обнародован сегодня.

В третьей группе такого списка США ежегодно размещают страны, в которых наихудшие условия труда, включающие принудительный труд и даже работорговлю.

Мало того, в Госдепе США отмечается, что «принудительный труд» финансируют непосредственно китайские власти, что является «нарушением прав человека». При этом нет конкретики относительно того, что же такое «китайский принудительный труд на госфинансировании». Бюджетная сфера?..


Нужно отметить, что в прошлом году в подобном списке стран с «наихудшими условиями труда» попала и Российская Федерация (наряду с такими странами как Узбекистан, Беларусь, Туркменистан, Южный Судан, Сирия, Иран, КНДР и Судан).

Складывается впечатление, что это очередной инструмент американского политического давления, который подводится под призрачную американскую «защиту прав человека по всему миру».



Судя по отчётам Госдепа США, труд, к примеру, на Украине, в Молдавии или в Афганистане куда более свободный, а его условия существенно лучше, чем в России, Белоруссии или Китае.

Странно, почему же в таком случае миллионы украинцев и сотни тысяч молдаван бегут от труда с идеальными условиями в своих странах именно в Россию?

Использованы фотографии: Perecelenec.com.ua
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Комментарии 13

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  1. Владимирец Сегодня, 06:40
    "почему же в таком случае миллионы украинцев и сотни тысяч молдаван бегут от труда с идеальными условиями в своих странах именно в Россию?"

    Экстремалы, в идеальных условиях скучно работать. yes
    Владимирец
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:45
      Драйву словить и грошей зробить.... lol
      Uncle Lee
    2. Тралл Сегодня, 06:45
      Рекс, приезжай к нам в Беларусь, после того, как уволят. Будешь у нас на креветковых полях работать, или авокадо пропалывать. Ну или в Белорусском море им. Псаки вылавливать лосося.
      Ты же пытаешься всем доказать, что ты не русский или китайский шпион своими спичами. Так что получается, что ты белорусский шпион smile
      Тралл
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:47
        А в Белорусском море лосось разводить ему не доверите ?
        Uncle Lee
      2. мордвин 3 Сегодня, 06:48
        Цитата: Тралл
        Рекс, приезжай к нам в Беларусь, после того, как уволят. Будешь у нас на креветковых полях работать, или авокадо пропалывать.

        А лопату с моторчиком дадите ему?
        мордвин 3
    3. сибиралт Сегодня, 06:47
      Россия и Китай не грабят весь мир как это делают США. Но у нас нет и многочисленных гетто, как у них. Еще США могут похвастаться хорошим содержанием в тюрьмах многомиллионного количества заключенных и изощренными казнями, или масштабами убийства своих граждан "храбрыми" полицейскими.
      сибиралт
    4. RussianRoulette Сегодня, 06:48
      Рекс, фуу! Лежать! stop
      RussianRoulette
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 06:52
      в которых наихудшие условия труда, включающие принудительный труд и даже работорговлю.

      Да уж США бы помолчало...Государство которое истребило огромный народ и создало свое благополучие на рабском труде негров Африки! Да и сейчас живут на спекуляциях и ограблении разрушение целых стран!
      ОТДЕЛ
  2. Подрезчик Сегодня, 06:43
    Это в Белоруссии принудительный труд? Больной, что ли?
    Подрезчик
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:44
    Судя по поведению моего нового начальника-Тилерсон прав. recourse Предлагаю ему,когда выйдет на пенсию-хорошую должность.Может покажет,как условия труда поднять на уровень. wassat Это вам не 5С.Чувак соображает. crying Интересно-он в России на производстве был,чтоб судить?Очередное бла-бла...На пару недель его в Забайкалье-и все выкрики по поводу России прекратяся.Только страшные сны навечно...
    ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    США намерены поднять вопрос об условиях труда в Китае

    У себя сначала разберитесь, а потом учите Китай как необходимо им жить и работать. Скоро китайские политики даже из вежливости перестанут улыбаться вашингтонским защитникам прав человека.
    rotmistr60
  5. Баракуда Сегодня, 06:46
    Ну реальные "пр.и "дурки ", К Задорнову не ходи, слов нет, одни "выражения" остались.. Думаю не один я тут с таким мнением.
    Баракуда
  6. Владимир Анатольевич Сегодня, 06:46
    Рекс будь искренним до конца. Корень зла в не обеспеченной ничем зеленой бумаге.
    Владимир Анатольевич
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