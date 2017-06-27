Госдеп США: Россия и Китай - страны с наихудшими условиями труда
Информационное агентство Рейтер приводит заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В заявлении американского чиновника говорится о том, что США намерены поднять вопрос об условиях труда в Китае. Тиллерсон отмечает, что Китай будет внесён Вашингтоном в так называемую «третью группу» списка стран по характеристикам сферы трудовых отношений. Список будет обнародован сегодня.
В третьей группе такого списка США ежегодно размещают страны, в которых наихудшие условия труда, включающие принудительный труд и даже работорговлю.
Мало того, в Госдепе США отмечается, что «принудительный труд» финансируют непосредственно китайские власти, что является «нарушением прав человека». При этом нет конкретики относительно того, что же такое «китайский принудительный труд на госфинансировании». Бюджетная сфера?..
Нужно отметить, что в прошлом году в подобном списке стран с «наихудшими условиями труда» попала и Российская Федерация (наряду с такими странами как Узбекистан, Беларусь, Туркменистан, Южный Судан, Сирия, Иран, КНДР и Судан).
Складывается впечатление, что это очередной инструмент американского политического давления, который подводится под призрачную американскую «защиту прав человека по всему миру».
Судя по отчётам Госдепа США, труд, к примеру, на Украине, в Молдавии или в Афганистане куда более свободный, а его условия существенно лучше, чем в России, Белоруссии или Китае.
Странно, почему же в таком случае миллионы украинцев и сотни тысяч молдаван бегут от труда с идеальными условиями в своих странах именно в Россию?
В третьей группе такого списка США ежегодно размещают страны, в которых наихудшие условия труда, включающие принудительный труд и даже работорговлю.
Мало того, в Госдепе США отмечается, что «принудительный труд» финансируют непосредственно китайские власти, что является «нарушением прав человека». При этом нет конкретики относительно того, что же такое «китайский принудительный труд на госфинансировании». Бюджетная сфера?..
Нужно отметить, что в прошлом году в подобном списке стран с «наихудшими условиями труда» попала и Российская Федерация (наряду с такими странами как Узбекистан, Беларусь, Туркменистан, Южный Судан, Сирия, Иран, КНДР и Судан).
Складывается впечатление, что это очередной инструмент американского политического давления, который подводится под призрачную американскую «защиту прав человека по всему миру».
Судя по отчётам Госдепа США, труд, к примеру, на Украине, в Молдавии или в Афганистане куда более свободный, а его условия существенно лучше, чем в России, Белоруссии или Китае.
Странно, почему же в таком случае миллионы украинцев и сотни тысяч молдаван бегут от труда с идеальными условиями в своих странах именно в Россию?
Использованы фотографии: Perecelenec.com.ua
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