Борьба против демократии: русские «рецепты» пользуются спросом
Западный эксперт сделал удивительный вывод: мировые автократии пользуются русскими «рецептами» для противостояния демократическим переменам. Эти самые мировые автократы выявляют «иностранных агентов» и усиливают контроль за Интернетом.
На эту тему рассуждает Арч Паддингтон в журнале «The American Interest» . Мистер Паддингтон — учёный, специалист в сфере исследования демократии во Freedom House, автор книги «Разрушение демократии: стратегии, цели и методы современных автократов».
Недавнее принятие закона об «иностранных агентах» в Венгрии представляется автору «тревожным напоминанием» о том, что мировые автократии подавляют активность гражданского общества. Цель закона Виктора Орбана состоит в нейтрализации НПО и аналитических центров как источников независимой мысли о демократическом обновлении. Тот факт, что государство ЕС приняло закон, составленный по образцу российского законодательства, Паддингтон не одобряет. Такой закон лишь «делает всё хуже».
Авторитарные режимы, напоминает автор, везде стремились нейтрализовать именно те институты, которые служат ключевыми инструментами демократических преобразований. Гражданское общество является одним элементом свободы, а Интернет — другим. И именно эти свободы, по мнению многих экспертов, разрушаются в результате политических репрессий в тех частях света, которые «были обойдены демократическими революциями конца 20-го века». Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры нынче демонстрируют «впечатляющую способность подавлять, регулировать и кооптировать эти институты».
К примеру, в КНР власти добились больших успехов в подавлении сетевых материалов, которые могут привести к любой широкой форме онлайн-протестов, а то и коллективных действий в реале. Помимо госконтроля, «китайский режим развернул целые армии платных и добровольных комментаторов», которые наводняют социальные сети проправительственными заметками, влияют на онлайн-дискуссии, атакуют тех, кто делает антиправительственные заявления. Россия отвергла систему почти тотального контроля, придуманную Пекином. Вместо этого в России «закрывают сайты или наказывают онлайн-комментаторов, которые пересекают некоторые красные линии». И китайский, и российский методы привели к созданию помех оппозиции, которая стремится активизироваться и объединить усилия посредством сети.
При подавлении демократических институтов появляется целый ряд проблем, считает эксперт. Отвергая экономическое разнообразие, Россия обеспечила себе невозможность выйти на первый уровень развития. «Навязчивая интернет-цензура Китая» оттолкнула от страны молодое поколение соседних азиатских обществ, не говоря уже о молодёжи самого Китая. Авторитарные державы, однако, «готовы терпеть» такие издержки, ведь оппозиционные идеи и плюрализм ставят под угрозу существование лидеров-автократов.
Итак, автор сделал любопытный исторический вывод: тот автократ, что подавляет свободы гражданского общества и преследует свободный Интернет, рискует застопорить развитие страны и обречь экономику родины на отставание. Отсутствие свобод ведёт к застою, однако последний необходим лидерам-автократам ради сохранения власти.
Фото: A. Kisbenedek / AFP / Getty Images (фрагмент, скриншот)
На эту тему рассуждает Арч Паддингтон в журнале «The American Interest» . Мистер Паддингтон — учёный, специалист в сфере исследования демократии во Freedom House, автор книги «Разрушение демократии: стратегии, цели и методы современных автократов».
Недавнее принятие закона об «иностранных агентах» в Венгрии представляется автору «тревожным напоминанием» о том, что мировые автократии подавляют активность гражданского общества. Цель закона Виктора Орбана состоит в нейтрализации НПО и аналитических центров как источников независимой мысли о демократическом обновлении. Тот факт, что государство ЕС приняло закон, составленный по образцу российского законодательства, Паддингтон не одобряет. Такой закон лишь «делает всё хуже».
Авторитарные режимы, напоминает автор, везде стремились нейтрализовать именно те институты, которые служат ключевыми инструментами демократических преобразований. Гражданское общество является одним элементом свободы, а Интернет — другим. И именно эти свободы, по мнению многих экспертов, разрушаются в результате политических репрессий в тех частях света, которые «были обойдены демократическими революциями конца 20-го века». Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры нынче демонстрируют «впечатляющую способность подавлять, регулировать и кооптировать эти институты».
К примеру, в КНР власти добились больших успехов в подавлении сетевых материалов, которые могут привести к любой широкой форме онлайн-протестов, а то и коллективных действий в реале. Помимо госконтроля, «китайский режим развернул целые армии платных и добровольных комментаторов», которые наводняют социальные сети проправительственными заметками, влияют на онлайн-дискуссии, атакуют тех, кто делает антиправительственные заявления. Россия отвергла систему почти тотального контроля, придуманную Пекином. Вместо этого в России «закрывают сайты или наказывают онлайн-комментаторов, которые пересекают некоторые красные линии». И китайский, и российский методы привели к созданию помех оппозиции, которая стремится активизироваться и объединить усилия посредством сети.
При подавлении демократических институтов появляется целый ряд проблем, считает эксперт. Отвергая экономическое разнообразие, Россия обеспечила себе невозможность выйти на первый уровень развития. «Навязчивая интернет-цензура Китая» оттолкнула от страны молодое поколение соседних азиатских обществ, не говоря уже о молодёжи самого Китая. Авторитарные державы, однако, «готовы терпеть» такие издержки, ведь оппозиционные идеи и плюрализм ставят под угрозу существование лидеров-автократов.
Итак, автор сделал любопытный исторический вывод: тот автократ, что подавляет свободы гражданского общества и преследует свободный Интернет, рискует застопорить развитие страны и обречь экономику родины на отставание. Отсутствие свобод ведёт к застою, однако последний необходим лидерам-автократам ради сохранения власти.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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