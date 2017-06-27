10:42 27 июня

Борьба против демократии: русские «рецепты» пользуются спросом

Западный эксперт сделал удивительный вывод: мировые автократии пользуются русскими «рецептами» для противостояния демократическим переменам. Эти самые мировые автократы выявляют «иностранных агентов» и усиливают контроль за Интернетом.

Борьба против демократии: русские «рецепты» пользуются спросом

Фото: A. Kisbenedek / AFP / Getty Images (фрагмент, скриншот)


На эту тему рассуждает Арч Паддингтон в журнале «The American Interest» . Мистер Паддингтон — учёный, специалист в сфере исследования демократии во Freedom House, автор книги «Разрушение демократии: стратегии, цели и методы современных автократов».


Недавнее принятие закона об «иностранных агентах» в Венгрии представляется автору «тревожным напоминанием» о том, что мировые автократии подавляют активность гражданского общества. Цель закона Виктора Орбана состоит в нейтрализации НПО и аналитических центров как источников независимой мысли о демократическом обновлении. Тот факт, что государство ЕС приняло закон, составленный по образцу российского законодательства, Паддингтон не одобряет. Такой закон лишь «делает всё хуже».

Авторитарные режимы, напоминает автор, везде стремились нейтрализовать именно те институты, которые служат ключевыми инструментами демократических преобразований. Гражданское общество является одним элементом свободы, а Интернет — другим. И именно эти свободы, по мнению многих экспертов, разрушаются в результате политических репрессий в тех частях света, которые «были обойдены демократическими революциями конца 20-го века». Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры нынче демонстрируют «впечатляющую способность подавлять, регулировать и кооптировать эти институты».

К примеру, в КНР власти добились больших успехов в подавлении сетевых материалов, которые могут привести к любой широкой форме онлайн-протестов, а то и коллективных действий в реале. Помимо госконтроля, «китайский режим развернул целые армии платных и добровольных комментаторов», которые наводняют социальные сети проправительственными заметками, влияют на онлайн-дискуссии, атакуют тех, кто делает антиправительственные заявления. Россия отвергла систему почти тотального контроля, придуманную Пекином. Вместо этого в России «закрывают сайты или наказывают онлайн-комментаторов, которые пересекают некоторые красные линии». И китайский, и российский методы привели к созданию помех оппозиции, которая стремится активизироваться и объединить усилия посредством сети.

При подавлении демократических институтов появляется целый ряд проблем, считает эксперт. Отвергая экономическое разнообразие, Россия обеспечила себе невозможность выйти на первый уровень развития. «Навязчивая интернет-цензура Китая» оттолкнула от страны молодое поколение соседних азиатских обществ, не говоря уже о молодёжи самого Китая. Авторитарные державы, однако, «готовы терпеть» такие издержки, ведь оппозиционные идеи и плюрализм ставят под угрозу существование лидеров-автократов.

Итак, автор сделал любопытный исторический вывод: тот автократ, что подавляет свободы гражданского общества и преследует свободный Интернет, рискует застопорить развитие страны и обречь экономику родины на отставание. Отсутствие свобод ведёт к застою, однако последний необходим лидерам-автократам ради сохранения власти.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 53

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  1. SS68SS Сегодня, 07:25
    Вместо этого в России «закрывают сайты или наказывают онлайн-комментаторов, которые пересекают некоторые красные линии».

    "Некоторые красные линии", а ничего что эти линии частенько призывают к насильственной смене власти, к разжиганию межнациональной и религиозной розни, к саботажу и т.д. и т.п.....Совсем очумели либероиды. Думается мне что революций на долю России в истории хватило с избытком. Стабильность и прогресс - вот всему голова.
    SS68SS
    1. VadimSt Сегодня, 07:37
      Да уж! Когда в России политических непримиримых рассаживают по автобусам и видны их довольные, улыбающиеся рожи - отработали бабло, это нарушение демократии и тирания! А когда на Западе дубинками, газом и собаками принуждают к консенсусу, - это законность и рука Кремля.
      VadimSt
      1. Orionvit Сегодня, 09:12
        Цитата: VadimSt
        политических непримиримых рассаживают по автобусам и видны их довольные, улыбающиеся рожи

        Для сравнения. "Кровавый тоталитарный " режим и родина демократии.
        Orionvit
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 09:38
        Недавнее принятие закона об «иностранных агентах» в Венгрии представляется автору «тревожным напоминанием» о том, что мировые автократии подавляют активность гражданского общества. Цель закона Виктора Орбана состоит в нейтрализации НПО и аналитических центров как источников независимой мысли о демократическом обновлении. Тот факт, что государство ЕС приняло закон, составленный по образцу российского законодательства, Паддингтон не одобряет.

        И Венгрии и России нужно принимать закон по образцу законодательства США - не сообщил о получении денег от зарубежной организации - получишь 2 года тюремной отсидки плюс напомнят об уплате налога и штрафа.
        Плюс все эти "дотации" госдепа необходимо обложить налогом. Причем брать обе части, и ту, что платят физические лица на доход+ ту, которую платит работодатель на выплаты физическому лицу.
        Капитан Пушкин
    2. maxim947 Сегодня, 07:38
      Российскому обывателю хотелось бы, чтобы данная работа государства была более заметна и результативна.
      maxim947
    3. vovanpain Сегодня, 07:56
      мировые автократии пользуются русскими «рецептами» для противостояния демократическим переменам

      Полосатики,вы своими "дерьмократическими" переменами достали даже "дерьмократов" fellow
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 08:15
        Доброго времени Владимир! hi , этот "лев" демократ ровно на столько , на сколько ему платят , а платит Газпром.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 08:19
          Цитата: cniza
          Доброго времени Владимир! hi , этот "лев" демократ ровно на столько , на сколько ему платят , а платит Газпром.

          Добрый День .Виктор! hi Про льва вы точно подметили,только это тело на льва гривой похоже,а так шакаленок работающий за подачки. drinks hi
          vovanpain
        2. bouncyhunter Сегодня, 08:29
          Витя , привет ! hi
          Цитата: cniza
          этот "лев" демократ

          Скорее уж - облезлая кошка с пониженной социальной ответственностью .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:32
            А он думает , что он лев laughing и гордиииится ! lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:34
              Ну ты сам знаешь кто думкой богатеет . wink lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:36
                А вот это его проблемы , но он себя чувствует в "шоколаде".
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
                  Это да - проблемы негров шерифа .... (дальше по тексту) .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 08:49
                    Цитата: bouncyhunter
                    Это да - проблемы негров шерифа .... (дальше по тексту) .


                    Ты поосторожней lol , а то его фан - клуб... они такие "злые". laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 08:55
                      Вах-вах , баюс ! lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:00
                        Один тоже так говорит laughing

                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:03
                      Цитата: cniza
                      Один тоже так говорит

                      Нет , до Педалика мне ещё далеко . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:19
                        Паша , я не это имел ввиду belay , мы с тобой живем в другом пространстве , туда "такие львы" никак не попадут. lol
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 09:22
                      Цитата: cniza
                      мы с тобой живем в другом пространстве , туда "такие львы" ни как не попадут.

                      А , так ты вот о чём ! Таким в нашу реальность портал закрыт и надёжно охраняется
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:29
                        Паша , им туда :

                        cniza
    4. Правдодел Сегодня, 08:04
      Что такое "демократия" по-американски? Это - состояние государства, полностью устраивающее англо-саксов, пинд...осов. Это - государство, в котором правительство, власть полностью коррумпированы, пример - Украина или Россия начала 90-х при Ельцине, в котором разворовывается национальное достояние, национальное богатство, в котором основная часть граждан, лучше всего если 99,999% , живут в трущобах и питаются объедками со стола 0,0001 части общества.
      Нужно ли нам это? Конечно – нет. Нам нужно общество, государство, в котором власть и народ объединены единой идеей возвышения и становления России как великого государства. Нам нужно общество, государство, в котором соблюдаются законы справедливости, в котором соблюдается принцип: от каждого - по способности, каждому -по труду, в котором люди защищены от произвола власти, от коррупции, в котором пенсионеры ведут достойное существование, в котором дети любого гражданина России ходят в кружки, посещают спортивные секции бесплатно и независимо от имущественного ценза, где образование и медицинское обслуживание полностью бесплатны, и где каждый гражданин России может рассчитывать на помощь и защиту государства в критической жизненной ситуации… Вот это и не только это есть демократия. Все остальное - колониализм в новой обертке демократии.
      «Народ-государство-отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильный, сплоченный моральными ценностями народ создает сильное, могучее государство. Сильное государство и сильный, сплоченный народ создают Отечество процветающее в веках.
      Правдодел
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:27
    русские «рецепты» пользуются спросомДаже исторические.
    ВЕРЕСК
    1. Правдодел Сегодня, 08:07
      Автор перепутал: вместо звезд на крыльях должен быть звездно-полосатый флаг США и тюремная решетка. Тогда все будет соответствовать действительности, правде и справедливости.

      «Народ-государство-отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильный, сплоченный моральными ценностями народ создает сильное, могучее государство. Сильное государство и сильный, сплоченный народ создают Отечество процветающее в веках.
      Правдодел
    2. Svarog51 Сегодня, 08:09
      Та-акс! "Стук указкой по парте" -Опять сбежал? am
      Svarog51
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:13
        Лечу.Уже на месте. recourse
        ВЕРЕСК
      2. cniza Сегодня, 08:16
        Доброе утро Сергей! hi , очень правильно подмечено все дело в цене... lol
        cniza
        1. Svarog51 Сегодня, 08:32
          Здравствуй, Виктор! hi Вот видишь, с какими лентяями приходится работать. Я его пытаюсь научить видео выкладывать, а он постоянно с урока сбегает. laughing
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 08:38
            Ничего , "повторение мать учения".
            cniza
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:33
    Просто у нас с западом обсолютно разные понятия слова "демократия "!
    Изгоняющий либероидов
    1. Толстоевский Сегодня, 07:39
      для нас это власть народа, а для них - власть одного народа над всеми
      Толстоевский
    2. Банный Сегодня, 07:45
      во во с этим согласен полностью ))))
      Банный
  4. Altona Сегодня, 07:37
    Попробуйте на американском форуме высказаться, там под такую "демократию" попадете. Вас сразу назовут paid Kremlin troll, объявят вам "крестовый поход", назовут russian communist или просто commi...Романова бы туда заслать, за царя-батюшку шашкой помахать, за державность русскую. На сайт CNN, например. laughing lol
    Altona
  5. Толстоевский Сегодня, 07:38
    демократия должна быть написана в ковычках
    Толстоевский
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 07:38
    Вот в школах наших "демократию" развели , крикнул на ребенка (по делу) Все нарушение права дитятки ..А этот балбес хихихикает в кулачок, наблюдая как учитель оправдывается и т.д....Вот , где НКО ростят и всяких навальных и прочих!
    ОТДЕЛ
  7. iliitchitch Сегодня, 07:40
    Дать бы в морду тому арчу паддингтону за бред собачий . Орбан ему не нравится , понимаешь . Не учите других жить , трупоеды . В гробу и Россия , и Китай (и всё больше и больше стран) видали такую цивилизацию . Загнивайте дальше .
    iliitchitch
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:41
    Пусть "светоч демократии" ( Матрасия, если кто не знает), перестанет запрещать альтернативные СМИ. Разрешит действовать НКО на своей территории. Ну нет, это не для "белого господина".
    Горный стрелок
    1. iliitchitch Сегодня, 07:55
      Цитата: Горный стрелок
      Пусть "светоч демократии" ( Матрасия, если кто не знает), перестанет запрещать альтернативные СМИ. Разрешит действовать НКО на своей территории. Ну нет, это не для "белого господина".


      Чудовище нуланд им с печеньками и бутерброд с демократией к чаю .
      iliitchitch
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:42
    Пусть "светоч демократии" ( Матрасия, если кто не знает), перестанет запрещать альтернативные СМИ. Разрешит действовать НКО на своей территории. Ну нет, это не для "белого господина".
    Горный стрелок
  10. APASUS Сегодня, 07:45
    Демократия - это когда на одного гея почти пол сотни камер в день ВДВ и смакование подробностей до дыр ...........зачем Путину кого то гноить ,вы же само показываете какие вы убогие.Именно методы ,западные стандарты бросаются в лицо,ведь за детей Донбасса ни одна ..................не заступилась!
    APASUS
  11. uporov65 Сегодня, 07:51
    "Демократия", это заимствованное словечко, которое не прижилось не в селе, не в городе. По жизни, приходится изъяснятся, и делать всё по нашенски.
    uporov65
  12. Altona Сегодня, 07:59
    Цитата: ОТДЕЛ
    Вот в школах наших "демократию" развели , крикнул на ребенка (по делу) Все нарушение права дитятки

    ---------------------------
    Демократии с одними правами и без обязанностей не бывает, как и не бывает абстрактных "прав человека".Ведь у нас повсеместно происходит ущемление чьих-то прав. Прав учителя, если дети его обижают, например.Никто же об этом не говорит.Учитель же не должен в экстремальных условиях работать. Ущемление прав безработных у нас повсеместно происходит, потому что "администрация имеет право не брать на работу". Так что с демократией должен соблюдаться принцип взаимности, а не перекос в чью-то сторону. При Советской власти можно было в партком пожаловаться, и там справедливость вполне могли восстановить.А при буржуазной демократии концов не найдешь.
    Altona
  13. 3vs Сегодня, 08:05
    В зеркало пусть посмотрит сначала!
    3vs
  14. rotmistr60 Сегодня, 08:06
    Эти самые мировые автократы выявляют «иностранных агентов» и усиливают контроль за Интернетом.

    Если этого не делать то вы "истинные демократы" совсем нюх потеряете, а так и до очередной цветной революции не далеко. Сами себе немного бы прищемили хвост и миру спокойней жилось.
    rotmistr60
    1. Farid05 Сегодня, 08:17
      ключевое здесь -
      Цитата: rotmistr60
      Эти самые мировые автократы выявляют

      неужели кто то верит что автократия лучше демократии? или вообще, что есть лучше демократии, кто нибудь знает? Я нет.
      Farid05
      1. Orionvit Сегодня, 09:24
        Как говаривал, по моему Платон,: "Демократия, это худшее социальное устройство, сразу после тирании". Истинно народная демократия была у Русских, в виде всенародного Вече, когда приглашали (нанимали) князя на княжение, с условием его смещения (иногда радикально), если он не выполнял свои функции (в основном военные). Остальные же вопросы, решались сообща. Власть "большинства", в условиях капитализма, это ничем не прикрытый обман. Если лидер, ориентирован на работу во имя величия своей страны и народа, то безусловно, это наилучший вариант. Самый яркий пример, это И.В.Сталин.
        Orionvit
        1. Farid05 Сегодня, 09:47
          Но все развитие которое сейчас есть, создается именно демократическими странами, остальные играют в роль догоняющих. Вече - оно конечно хорошо было, но мы не в средневековье живем, нужно двигаться дальше, ибо представьте вече сейчас... Тирания - естественный этап эволюции, а демократия - следующий уровень, до которого надо дорасти власти, но только после того как дорастет сам народ, иначе будет анархия. Просто Европа через этот этап прошла, а у нас только начался, из за перерыва в 70 лет.
          Farid05
          1. Orionvit Сегодня, 10:06
            Цитата: Farid05
            Просто Европа через этот этап прошла, а у нас только начался, из за перерыва в 70 лет.

            И что там сейчас, хорошо в Европе? Всё с ног на голову, все привилегии и право голоса, только у пе.д.е.р..тов. Такой демократии вы хотите? Другой нет. А по вопросу отставания на 70 лет, вы не правы, это был период наивысшего развития России. Не вышло, просто наши поторопились со строительством нормального общества, лет эдак на 200.
            Orionvit
  15. vladimirvn Сегодня, 08:24
    Удивительный вывод. Те кто не с нами, те против нас.
    vladimirvn
  16. Slon_on Сегодня, 08:52
    Демократия зародилась в древней Греции - в Афинах. Причем демократические права и свободы на рабов не распространялись. То есть изначально демократия была не для всех. Именно поэтому так люба она англосаксам,считающим, что они главные на планете Земля (ведь под шумок так хорошо грабить!).
    Slon_on
  17. К-50 Сегодня, 08:52
    мировые автократии подавляют активность гражданского общества.

    Если эта активность направлена на разрушение государства в угоду полосстой дерьмократии, то и х рен с такой активностью. Почему не учитывается мнения большинства, которому такие "активные" не нужны ни в каком виде? belay fool
    К-50
  18. Вежливый Лось Сегодня, 09:02
    русские «рецепты» пользуются спросом

    Конечно пользуются! И будут пользоваться. Самый наш известный рецепт от демократии - это С-300 (с приложениями).
    Вежливый Лось
  19. vladimirvn Сегодня, 09:05
    Берем на вооружение американские рецепты.Представим себе Матвиенко раздающую блины на Брайтон-бич.
    vladimirvn
  20. Altona Сегодня, 09:38
    Цитата: Slon_on
    Демократия зародилась в древней Греции - в Афинах.

    Altona
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