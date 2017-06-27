10:42 27 июня

США, Япония и Индия проведут «крупнейшее учение» в Индийском океане

На западе Индийского океана пройдут совместные маневры, в которых примут участие ВМС США, Японии и Индии.



Об этом сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.


Наши вооруженные силы (США и Индии) ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором. И в следующем месяце они объединятся вместе с японскими моряками, чтобы принять участие в крупнейших учениях, которые когда-либо были предприняты на западе Индийского океана,
цитирует американского лидера РИА Новости .

Кроме того, Трамп заявил о необходимости быстрого решения северокорейской проблемы и поблагодарил Индию за присоединение к санкциям против Пхеньяна.

В рамках своего официального визита в Соединенные Штаты премьер-министр Моди встретился также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 08:17
    в которых примут участие ВМС США, Японии и Индии.
    Индия что? камасутра в действии?
    pjastolov
    1. John_f Сегодня, 08:21
      я думаю они еще покажут себя... и боюсь не с лучшей стороны для нас...
      John_f
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:28
        Ну с индусами понятно, а вот Япония это уже интересно...Раскрутит их Трамп на закупки вооружений как и саудов..! Интересно , как Китай на это среагирует ? Опять будет ждать у реки , когда труп врага проплывет мимо.. soldier
        ОТДЕЛ
        1. venik Сегодня, 09:58
          Цитата: ОТДЕЛ
          Интересно , как Китай на это среагирует ?

          =======
          Уже среагировал: на китайско-индийской границе в штате Сикким "....китайские военные зашли на индийскую территорию и разрушили два блиндажа индийской армии, передает ТАСС со ссылкой на Business Standard......" (https://vz.ru/news/2017/6/27/876180.html) !!!!
          А насчет "сидкть у реки и ждать, когда мимо проплывет труп врага", то насколько мне известно - это АРАБСКАЯ поговорка, а не китайская.......
          venik
    2. vovanpain Сегодня, 08:25
      Цитата: pjastolov
      Индия что? камасутра в действии?

      Здрав Будь Володя! hi А Индия ничего. request Там и Кама с утра и Кама с вечера,кто больше закинет,тот и танцует Индию. what
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 08:31
        Доброе утро, Володя hi , вот и я про то же, а мы им технологии fool
        pjastolov
  2. Баракуда Сегодня, 08:21
    Индия решила в "Русскую рулетку " поиграть ? Китай попустить с Пакистаном ? Они же не простят.
    Баракуда
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:33
      Цитата: Баракуда
      Индия решила в "Русскую рулетку " поиграть ? Китай попустить с Пакистаном ? Они же не простят.

      И Россия тоже ...! Ну посмотрим , что будет дальше...Но такое ощущение, что США стравят эти страны
      а сами так бочком бочком в сторону, как обычно..США долги нужно списывать, вот и пытаются их собрать в кучу и сделать первый выстрел..
      P.S.Трамп обещал сделать Америку снова великой...Без третьей мировой ,это не получится (когда они в сторонке наблюдают..) Россия в этот раз не позволит им этого , мы их тактику англосакскую уже давно изучили !
      ОТДЕЛ
      1. Баракуда Сегодня, 08:51
        мы их тактику англосакскую уже давно изучили !

        Но почему-то мало пользуемся изученным, или у ВВП с Шойгу есть хитрый геосстратегический ПЛАН на ближайшую пятилетку. ?
        Баракуда
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:29
    укреплением сотрудничества в борьбе с террором.
    Три державы разом прикончили террор на морях и на суше !
    Uncle Lee
    1. Logall Сегодня, 09:01
      Цитата: Uncle Lee
      укреплением сотрудничества в борьбе с террором.
      Три державы разом прикончили террор на морях и на суше !

      Две державы! Япония не имеет наступательных вооружений. Этого империя лишилась по результатам второй мировой...
      Logall
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:07
        Они уже себе разрешили использование "сил самообороны" wassat на чужой территории !
        А эти авианесущие эсминцы просто мирные ловцы жемчуга !
        Uncle Lee
  4. Никкола Мак Сегодня, 10:07
    Наши вооруженные силы (США и Индии) ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором.

    У "террористов" подразумевается было несколько эсминцев, подводных лодок и морская авиация - как раз выделили наряд средств под такую эскадру bully !!!
    Против кого "дружить" будете? - "борцы с терроризмом"!!!
    Никкола Мак
Картина дня