США, Япония и Индия проведут «крупнейшее учение» в Индийском океане

Наши вооруженные силы (США и Индии) ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором. И в следующем месяце они объединятся вместе с японскими моряками, чтобы принять участие в крупнейших учениях, которые когда-либо были предприняты на западе Индийского океана,

На западе Индийского океана пройдут совместные маневры, в которых примут участие ВМС США, Японии и Индии.Об этом сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.цитирует американского лидера РИА Новости Кроме того, Трамп заявил о необходимости быстрого решения северокорейской проблемы и поблагодарил Индию за присоединение к санкциям против Пхеньяна.В рамках своего официального визита в Соединенные Штаты премьер-министр Моди встретился также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.