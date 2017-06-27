Лидеры США и Индии договорились укреплять координацию в борьбе с терроризмом

Растущая нестабильность в Афганистане, вызванная терроризмом, вызывает нашу озабоченность. Индия и Америка играют важную роль в восстановлении Афганистана и обеспечении его безопасности,

Сегодня в ходе переговоров мы обсудили самые серьезные проблемы, такие как терроризм, экстремизм и радикализацию. Мы договорились усилить наше взаимодействие в борьбе с ними. Для того чтобы отвечать на проблемы, вызывающие наши озабоченности, такие как терроризм, мы будем расширять обмен разведданными, обмениваться информацией, расширять обмен методиками (в этой сфере),