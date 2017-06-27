10:42 27 июня

Лидеры США и Индии договорились укреплять координацию в борьбе с терроризмом

США и Индия укрепят координацию для обеспечения безопасности в Афганистане и расширят обмен разведданными, касающимися проявлений международного терроризма, передает РИА Новости заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди.



Растущая нестабильность в Афганистане, вызванная терроризмом, вызывает нашу озабоченность. Индия и Америка играют важную роль в восстановлении Афганистана и обеспечении его безопасности,
сказал Моди в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.


По его словам, «с тем, чтобы достигнуть цели по достижению мира и стабильности в Афганистане, мы (Индия и США) проводим тесные консультации для углубления координации между двумя нашими странами».

Моди сообщил также о договоренности расширять обмен разведданными и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом.

Сегодня в ходе переговоров мы обсудили самые серьезные проблемы, такие как терроризм, экстремизм и радикализацию. Мы договорились усилить наше взаимодействие в борьбе с ними. Для того чтобы отвечать на проблемы, вызывающие наши озабоченности, такие как терроризм, мы будем расширять обмен разведданными, обмениваться информацией, расширять обмен методиками (в этой сфере),
сказал премьер- министр.

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 08:31
    Неужели в Индии тоже...Дойдут до дерьмократизации и цветной революции?
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 08:32
      Зря Трамп к нему так прижвлся, цыган может и лопатник сработать wassat
      Чёрный
      1. электроОлег Сегодня, 08:46
        Цитата: Чёрный
        Зря Трамп к нему так прижвлся, цыган может и лопатник сработать


        Ковбои тоже не лыком шиты. Прощелыги ещё те laughing
        электроОлег
        1. хрыч Сегодня, 09:04
          Цитата: электроОлег
          Прощелыги ещё те

          Моди не стал Трампу руку ломать, как принцу Вилли и то вперед laughing
          хрыч
      2. san4es Сегодня, 09:25
        Цитата: Чёрный
        Зря Трамп к нему так прижвлся, wassat

        ...Это танго love ...Страстный танец laughing
        san4es
    2. vovanpain Сегодня, 08:41
      Индия и Америка играют важную роль в восстановлении Афганистана и обеспечении его безопасности,

      Пакистан с Китаем все дружно сплюнули. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 08:44
        Во чего дипломатия творит lol , ради кадра можно и взасос. lol
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 08:46
          Цитата: cniza
          Во чего дипломатия творит lol , ради кадра можно и взасос. lol

          Блин what На фото нет знака 18+, request А ВО и дети читают,непорядок однако. laughing
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 08:52
            Нарушают закон , однако... , а если серьезно , то каждый из них думает , что он обманул его. laughing
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 09:17
              «с тем, чтобы достигнуть цели по достижению мира и стабильности в Афганистане, мы (Индия и США) проводим тесные консультации для углубления координации между двумя нашими странами».
              а вертолеты без опознавательных знаков - чьи из них? feel
              pjastolov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:45
        Цитата: vovanpain
        Индия и Америка играют важную роль в восстановлении Афганистана и обеспечении его безопасности,

        Пакистан с Китаем все дружно сплюнули. yes

        И Россия тоже...!
        Трамп явно у индуса карманы обшаривает(на фото..)...А индус у Трампа!
        ОТДЕЛ
    3. DenZ Сегодня, 09:32
      Цитата: 210окв
      Неужели в Индии тоже...Дойдут до дерьмократизации и цветной революции?

      Ну с таких обнимашек и может все начаться. Американцам нельзя верить. Зная объем информации который известен индусам они могут у них под носом свои дела прокручивать не рискуя быть замеченными.
      DenZ
  2. Koteg Сегодня, 08:33
    путина он так не обнимал_вот она истинная дружба
    Koteg
    1. Чёрный Сегодня, 08:36
      Цитата: Koteg
      путина он так не обнимал_вот она истинная дружба

      Путин опытный чекист, на такой трюк не ведётся laughing
      Чёрный
    2. viktor. Сегодня, 08:48
      hi Обняться могут только Друзья, но чаще обнимаешь того с которого можно в три шкуры после содрать wassat А Путин сам смотрит кого бы приобнять yes
      viktor.
      1. Koteg Сегодня, 08:58
        путин теперь ревновать будет терзаться
        Koteg
        1. viktor. Сегодня, 09:00
          Жизнь покажет думаю Путин Трампа приобнимет wink
          viktor.
        2. Uncle Lee Сегодня, 09:21
          Как Путин-не знаю, а вот Перуччио точно захлебнется в рыданиях !
          Uncle Lee
          1. Koteg Сегодня, 09:45
            "моди вернись я все прощу"- В.В. Путин
            Koteg
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:33
    укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом.

    А что, Япония уже отпала ? Или победила ?
    Uncle Lee
  4. Ken71 Сегодня, 09:43
    Хинди русиш пхай пхай
    Ken71
  5. Толстоевский Сегодня, 09:49
    Стратегия наших западных и ближневосточных партнёров в том, чтобы воевать чужими руками. Вот и Индию на аркане тащат на войну с Китаем
    Толстоевский
    1. AID.S Сегодня, 10:41
      Мне кажется, Индия не хочет и не будет воевать с Китаем. Она страна-гуманитарий. Ее завоевывали, она-никого. И поэтому может только обороняться. И для этого готовит бронепоезда на запасных путях.
      AID.S
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