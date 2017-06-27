Лидеры США и Индии договорились укреплять координацию в борьбе с терроризмом
США и Индия укрепят координацию для обеспечения безопасности в Афганистане и расширят обмен разведданными, касающимися проявлений международного терроризма, передает РИА Новости заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди.
По его словам, «с тем, чтобы достигнуть цели по достижению мира и стабильности в Афганистане, мы (Индия и США) проводим тесные консультации для углубления координации между двумя нашими странами».
Моди сообщил также о договоренности расширять обмен разведданными и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом.
Растущая нестабильность в Афганистане, вызванная терроризмом, вызывает нашу озабоченность. Индия и Америка играют важную роль в восстановлении Афганистана и обеспечении его безопасности,сказал Моди в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, «с тем, чтобы достигнуть цели по достижению мира и стабильности в Афганистане, мы (Индия и США) проводим тесные консультации для углубления координации между двумя нашими странами».
Моди сообщил также о договоренности расширять обмен разведданными и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом.
Сегодня в ходе переговоров мы обсудили самые серьезные проблемы, такие как терроризм, экстремизм и радикализацию. Мы договорились усилить наше взаимодействие в борьбе с ними. Для того чтобы отвечать на проблемы, вызывающие наши озабоченности, такие как терроризм, мы будем расширять обмен разведданными, обмениваться информацией, расширять обмен методиками (в этой сфере),сказал премьер- министр.
Использованы фотографии: REUTERS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти