10:42 27 июня

Глава иранского парламента прокомментировал новые санкции США

Председатель иранского парламента Али Ардешир Лариджани раскритиковал намерение конгресса США ввести новые санкции в отношении юридических лиц Ирана и России, передает РИА Новости .



Ранее американские сенаторы одобрили новые санкции против Москвы и Тегерана. Ограничения в отношении России были "пристегнуты» к законопроекту в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать документ.


Эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств. Необходимо создать механизм для того, чтобы региональные правительства предотвращали такие произвольные решения,
сказал Лариджани в Сеуле на совещании глав парламентов стран Евразии.

По его словам, Стратегия США заключается в заигрывании с терроризмом, а не в борьбе с ним.

С другой стороны, существуют такие страны, как США и другие региональные страны, которые говорят, что они борются с терроризмом. Но в настоящее время понятно, что они поддерживают терроризм разными способами. США заигрывают с терроризмом, а не борются с ним,
заявил спикер парламента.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, Белый дом намерен выступить против некоторых положений законопроекта. Высокопоставленный источник рассказал журналистам, что Белый дом не устраивают пункты, которые могут ущемлять полномочия главы государства.

Использованы фотографии: Fotolia / Emanuele Mazzoni
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Комментарии 18

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  1. Монос Сегодня, 09:35
    Доброе утро, товарищи! П.индосы идут мимо! Утомили своей вознёй.
    Монос
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:39
      Цитата: Монос
      Доброе утро, товарищи! П.индосы идут мимо! Утомили своей вознёй.

      Добрый день товарищи! Все идет так как и должно, нам не впервой ,как и Ирану! Работаем дальше братья..!
      ОТДЕЛ
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
        В американских санкциях меня пугает только само слово "санкция" .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:52
          Угу , особенно если добавит ещё одну букву с , в начало слова. lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
            Цитата: cniza
            Угу , особенно если добавит ещё одну букву с , в начало слова. lol

            В таком контексте это слово уже будет смешить . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:12
              Пусть напрягаются , а мы посмеемся и будем дальше идти своей дорогой.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
                Цитата: cniza
                будем дальше идти своей дорогой.

                Именно это их и бесит . wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:21
                  Да , их всегда бесила независимость России , с момента когда Россия им помогла обрести независимость - вот такая загогулина...
                  cniza
        2. Соломон Кейн Сегодня, 09:59
          Полосатые на весь мир положили с "прикладом". Как там, у них говорится ...."всё в рамках Газовой войны". Вчера байку услышал: Трамп получил от Параши откат, в виде оплаты
          сжиженного Угля для Украины из США.
          Соломон Кейн
          1. cniza Сегодня, 10:15
            Их "приклад" начинает всем надоедать...пошлют их скоро лесом . Анекдот хороший и он начинает "работать" на Украине.
            cniza
      2. Чёрный Сегодня, 09:46
        Скоро уже весь мир объявит друг другу санкции.... laughing ...чёт уже как то фиолетово....
        Чёрный
        1. Masya Masya Сегодня, 09:51
          Цитата: Чёрный
          Скоро уже весь мир объявит друг другу санкции....

          Так, штаты по раздаче санкций, впереди планеты всей...
          Masya Masya
      3. vch Сегодня, 09:58
        Что Индия, что Китай, а также многие другие страны (от которых штатники зависят не меньше, чем они от них) плевали на эти санкции с высокой колокольни. Надо собирать вокруг себя действительных партнеров (не друзей - друзей в международных отношениях не бывает), с которыми можно нормально работать - на финансовых и иных рынках. И прекратить все эти стенания о санкциях. Они были есть и будут. Америкосы видят в нас главную угрозу своему миропорядку (и правильно видят) и будут делать все, что бы нагадить нам - и сейчас и в будущем.
        vch
  2. Koteg Сегодня, 09:40
    братья по санкциям_братья навек
    Koteg
    1. Masya Masya Сегодня, 09:48
      Цитата: Koteg
      братья по санкциям_братья навек

      Братья по санкциям всех стран, объединяйтесь! wink
      Masya Masya
      1. Koteg Сегодня, 09:49
        ага_ пролетарии всех стран_пролетайте
        Koteg
  3. Толстоевский Сегодня, 09:47
    Бог в помощь Ирану
    Толстоевский
  4. bond7213 Сегодня, 10:05
    Ситуация у амеров становится всё хуже , ВСЕХ уже против себя восстанавливают реально , приближается день когда страны друг за другом начнут понемногу вводить санкции против штатов ! Хорошо бы если б европа протрезвела и начала грамотно свои интересы отстаивать от амеров !
    bond7213
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