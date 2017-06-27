Глава иранского парламента прокомментировал новые санкции США

Эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств. Необходимо создать механизм для того, чтобы региональные правительства предотвращали такие произвольные решения,

С другой стороны, существуют такие страны, как США и другие региональные страны, которые говорят, что они борются с терроризмом. Но в настоящее время понятно, что они поддерживают терроризм разными способами. США заигрывают с терроризмом, а не борются с ним,