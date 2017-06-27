Глава иранского парламента прокомментировал новые санкции США
Председатель иранского парламента Али Ардешир Лариджани раскритиковал намерение конгресса США ввести новые санкции в отношении юридических лиц Ирана и России, передает РИА Новости .
Ранее американские сенаторы одобрили новые санкции против Москвы и Тегерана. Ограничения в отношении России были "пристегнуты» к законопроекту в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать документ.
По его словам, Стратегия США заключается в заигрывании с терроризмом, а не в борьбе с ним.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, Белый дом намерен выступить против некоторых положений законопроекта. Высокопоставленный источник рассказал журналистам, что Белый дом не устраивают пункты, которые могут ущемлять полномочия главы государства.
Ранее американские сенаторы одобрили новые санкции против Москвы и Тегерана. Ограничения в отношении России были "пристегнуты» к законопроекту в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать документ.
Эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств. Необходимо создать механизм для того, чтобы региональные правительства предотвращали такие произвольные решения,сказал Лариджани в Сеуле на совещании глав парламентов стран Евразии.
По его словам, Стратегия США заключается в заигрывании с терроризмом, а не в борьбе с ним.
С другой стороны, существуют такие страны, как США и другие региональные страны, которые говорят, что они борются с терроризмом. Но в настоящее время понятно, что они поддерживают терроризм разными способами. США заигрывают с терроризмом, а не борются с ним,заявил спикер парламента.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, Белый дом намерен выступить против некоторых положений законопроекта. Высокопоставленный источник рассказал журналистам, что Белый дом не устраивают пункты, которые могут ущемлять полномочия главы государства.
Использованы фотографии: Fotolia / Emanuele Mazzoni
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