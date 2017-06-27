10:43 27 июня

В ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае введения квот на европейскую сталь

В Евросоюзе намерены принять ответные меры, если Белый дом введет ограничения на импорт европейской стали, передает РИА Новости заявление еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

В ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае введения квот на европейскую сталь


Мы должны будем убедиться, что эта мера соответствует нормам ВТО, и если она ударит по нам, мы, конечно, ответим тем же. Как именно и когда, я сейчас не скажу, но мы готовимся,
сказала Мальмстрем.


Обычно мы не говорим об ответных мерах, пока нет определенности, но это тот случай, когда реакция будет сильной,
добавила она.

Агентство напоминает, что в апреле президент Дональд Трамп распорядился начать проверку влияния импорта стали на национальную безопасность США. Вскоре будут опубликованы результаты этого расследования. По мнению экспертов, Вашингтон, скорее всего, введет в этой области новые пошлины или квоты. Такие меры окажутся болезненными для Европы, Японии и Канады.

Использованы фотографии: Joshua Roberts/Reuters
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 10:16
    Да конечно!Вы сделаете только то,что вам позволят сделать в Вашингтоне..
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:19
      Цитата: 210окв
      Да конечно!Вы сделаете только то,что вам позволят сделать в Вашингтоне..

      Вассалов стеганули кнутом, чтобы знали свое место в мировой экономике ростовщиков?
      Не удивился !
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 10:25
        Из этой ситуации у них путь один "прислониться" к России или заткнутся и продолжать горбатиться на дядю Сэма.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
          Очередное доказательство какие честные США со своими "партнёрами" . lol Дружба - дружбой , а денежки - врозь . Тупи дальше , "цивилизованная" Европа , в угоду США . fool
          bouncyhunter
  2. vch Сегодня, 10:16
    Давайте-давайте..... Может действительно гейропа наконец поймет, кто действительно им больше всего вредит........
    vch
  3. viktor. Сегодня, 10:17
    сказала Мальмстрем belay Зачем сказала? what
    viktor.
  4. Устин Умаров Сегодня, 10:17
    У глистов не спросили!
    Устин Умаров
  5. Logall Сегодня, 10:18
    А что все хотели? Честное сотрудничество! Как видят его США. Сами под америкосов легли, а теперь кричат: "больно"!
    Logall
  6. Комментарий был удален.
  7. Александр 3 Сегодня, 10:33
    У нас тоже своя сталь.Европейцы покупайте у нас.
    Александр 3
  8. Вежливый Лось Сегодня, 10:33
    Странные они эти европейцы. Квот американских они испугались. Давайте, (цитата С.В.Лаврова) активнее противодействуйте "Северному потоку". Похороните его совсем (опять С.В.Лавров). Переходите на американский СПГ. Тогда себестоимость вашей стали будет еще выше. И тогда без всяких квот не сможете конкурировать ни с кем, разве, что с Украиной. (Снова С.В.Лавров.)
    Вежливый Лось
  9. bond7213 Сегодня, 10:38
    Удар по карману европы ? ! ЭТО Большая ошибка штатов , многое прощают европейцы штатам , под многим подписываются ----- Но удар по карману НЕ простят , у гейропейцев и так проблемы в соц. сфере и за счёт налогоплательщиков даже помогают " беженцам " ---- НО битие по карману + требования увел. платежей в НАТО ---- это перебор !
    bond7213
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