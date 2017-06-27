В ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае введения квот на европейскую сталь

Мы должны будем убедиться, что эта мера соответствует нормам ВТО, и если она ударит по нам, мы, конечно, ответим тем же. Как именно и когда, я сейчас не скажу, но мы готовимся,

Обычно мы не говорим об ответных мерах, пока нет определенности, но это тот случай, когда реакция будет сильной,