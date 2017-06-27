В ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае введения квот на европейскую сталь
В Евросоюзе намерены принять ответные меры, если Белый дом введет ограничения на импорт европейской стали, передает РИА Новости заявление еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.
Агентство напоминает, что в апреле президент Дональд Трамп распорядился начать проверку влияния импорта стали на национальную безопасность США. Вскоре будут опубликованы результаты этого расследования. По мнению экспертов, Вашингтон, скорее всего, введет в этой области новые пошлины или квоты. Такие меры окажутся болезненными для Европы, Японии и Канады.
Мы должны будем убедиться, что эта мера соответствует нормам ВТО, и если она ударит по нам, мы, конечно, ответим тем же. Как именно и когда, я сейчас не скажу, но мы готовимся,сказала Мальмстрем.
Обычно мы не говорим об ответных мерах, пока нет определенности, но это тот случай, когда реакция будет сильной,добавила она.
Агентство напоминает, что в апреле президент Дональд Трамп распорядился начать проверку влияния импорта стали на национальную безопасность США. Вскоре будут опубликованы результаты этого расследования. По мнению экспертов, Вашингтон, скорее всего, введет в этой области новые пошлины или квоты. Такие меры окажутся болезненными для Европы, Японии и Канады.
Использованы фотографии: Joshua Roberts/Reuters
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