14:03 27 июня

Франция ведет переговоры о продаже частникам списанных истребителей Dassault Mirage F.1

Франция намерена продать 64 истребителя Dassault Mirage F.1, списанных из состава ВВС, одной из двух частных американских компаний, предоставляющих различные услуги в области авиации – Draken International или Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), сообщает bmpd со ссылкой на Michel Cabirol.

Франция ведет переговоры о продаже частникам списанных истребителей Dassault Mirage F.1


Обе компании очень заинтересованы в этом самолете (всего было изготовлено 720 экземпляров), принятого на вооружение в 1973 году.


«Снятые с вооружения ВВС Франции самолеты находятся на хранении в упаковке на авиабазе Шатодан. Предложение Draken International представляется более интересным в производственном плане, в первую очередь для европейского малого и среднего бизнеса. Для возвращения самолетов в летное состояние Draken International опирается на компанию Sabca, которая является бельгийским филиалом компании Dassault Aviation и специализируется на ремонте боевых самолетов и французскую компанию Secamic, чей бизнес заключается в поддержании исправности у самолетов с вторичного рынка», – говорится в публикации.

Издание поясняет, что Draken International, у которой уже имеется парк из более чем 80 боевых самолетов, и АТАС, предлагают ВВС и ВМС США свои самолеты для подготовки летчиков истребительной авиации и операторов систем ПВО (тактика, имитация угроз, тактическая поддержка «воздух-земля», заправка в воздухе и пр.).

Сообщается, что последние французские истребители Mirage F.1 были выведены из эксплуатации в июне 2014 года и совершили свой последний полет на церемонии 14 июля 2014 года. В настоящий момент они заменены в ВВС Франции на самолеты Mirage 2000 и Rafale.

Использованы фотографии: ВВС Франции
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Комментарии 16

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  1. Logall Сегодня, 11:31
    Найдутся всегда, те кто захочет купить подобные игрушки. С ума сходят все по своиму:
    Logall
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:35
      Это для петюнчика.За исключением написаного,конечно.
      ВЕРЕСК
      1. сибиралт Сегодня, 12:02
        Представляю себе чартерные рейсы на "Миражах" и "Рафалях". belay
        сибиралт
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:37
      Франция намерена продать 64 истребителя Dassault Mirage F.1, списанных из состава ВВС, одной из двух частных американских компаний, предоставляющих различные услуги в области авиации

      А потом появляются сообщения, что "неизвестные самолёты" совершили налёт на мирных жителей! negative
      СРЦ П-15
      1. Logall Сегодня, 11:44
        Просто,некоторые " неумные люди ", насмотревшись фильмов, воображают себя Асами. Творят не Бог весь что!
        Logall
      2. pjastolov Сегодня, 11:54
        А в афгане летаю вертолеты ничейные, все путем, так держать fool
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
          И если бы только вертолёты . Там и бронетехники "ничейной" хватает . Про стрелковку и вовсе молчу . И такая картина не только в Афганистане .
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 12:21
            Про стрелковку и вовсе молчу
            стрелковка - это их национальный аксессуар laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:25
              Ну да , как для нас с тобой зажигалка : без неё из дома ни ногой . lol
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 12:27
                не, без нее вышел - не мужчина laughing
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
                  Володя , не придирайся к словам . drinks
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 12:36
                    да я про стрелковку, а ты про что? laughing
                    pjastolov
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
                      Так и я про неё . wink
                      bouncyhunter
  2. wku Сегодня, 11:51
    скорее всего купят американцы, у них самое либеральное воздушное законодательство, и много частных аэродромов с раритетной техникой . смотрел док фильм про один из них, там много летающих раритетов начиная со времён 1й МВ и все на ходу, т.е на лету, много советских МИГ - 15 и МИГ - 21 поменьше. вся техника лишена вооружений, так, что думаю где-то в тех краях они окажутся!
    wku
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:09
      там вообще иметь легкомоторный аппарат не проблема, да и сеть аэродромов позволяет путешествовать по всей стране

      хотя я сужу по художественной литературе - но не в одной книге читал об этом.

      с-т Petrov
      1. wku Сегодня, 13:12
        Цитата: с-т Petrov
        там вообще иметь легкомоторный аппарат не проблема

        ну МИГ-15, МИГ21 или Фантом я затрудняюсь назвать лёгкомотрными.
        суть в том, что при наличии лётного удостоверения соотвествующей категории можно и бизнесджет и даже полноценный лайнер купить и использовать, естественно при наличии средств на его покупку парковку взлётную полосу и обслуживание! удостоверение может заменить нанятый профессиональный пилот!
        wku
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