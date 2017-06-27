Франция ведет переговоры о продаже частникам списанных истребителей Dassault Mirage F.1
Франция намерена продать 64 истребителя Dassault Mirage F.1, списанных из состава ВВС, одной из двух частных американских компаний, предоставляющих различные услуги в области авиации – Draken International или Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), сообщает bmpd со ссылкой на Michel Cabirol.
Обе компании очень заинтересованы в этом самолете (всего было изготовлено 720 экземпляров), принятого на вооружение в 1973 году.
«Снятые с вооружения ВВС Франции самолеты находятся на хранении в упаковке на авиабазе Шатодан. Предложение Draken International представляется более интересным в производственном плане, в первую очередь для европейского малого и среднего бизнеса. Для возвращения самолетов в летное состояние Draken International опирается на компанию Sabca, которая является бельгийским филиалом компании Dassault Aviation и специализируется на ремонте боевых самолетов и французскую компанию Secamic, чей бизнес заключается в поддержании исправности у самолетов с вторичного рынка», – говорится в публикации.
Издание поясняет, что Draken International, у которой уже имеется парк из более чем 80 боевых самолетов, и АТАС, предлагают ВВС и ВМС США свои самолеты для подготовки летчиков истребительной авиации и операторов систем ПВО (тактика, имитация угроз, тактическая поддержка «воздух-земля», заправка в воздухе и пр.).
Сообщается, что последние французские истребители Mirage F.1 были выведены из эксплуатации в июне 2014 года и совершили свой последний полет на церемонии 14 июля 2014 года. В настоящий момент они заменены в ВВС Франции на самолеты Mirage 2000 и Rafale.
Обе компании очень заинтересованы в этом самолете (всего было изготовлено 720 экземпляров), принятого на вооружение в 1973 году.
«Снятые с вооружения ВВС Франции самолеты находятся на хранении в упаковке на авиабазе Шатодан. Предложение Draken International представляется более интересным в производственном плане, в первую очередь для европейского малого и среднего бизнеса. Для возвращения самолетов в летное состояние Draken International опирается на компанию Sabca, которая является бельгийским филиалом компании Dassault Aviation и специализируется на ремонте боевых самолетов и французскую компанию Secamic, чей бизнес заключается в поддержании исправности у самолетов с вторичного рынка», – говорится в публикации.
Издание поясняет, что Draken International, у которой уже имеется парк из более чем 80 боевых самолетов, и АТАС, предлагают ВВС и ВМС США свои самолеты для подготовки летчиков истребительной авиации и операторов систем ПВО (тактика, имитация угроз, тактическая поддержка «воздух-земля», заправка в воздухе и пр.).
Сообщается, что последние французские истребители Mirage F.1 были выведены из эксплуатации в июне 2014 года и совершили свой последний полет на церемонии 14 июля 2014 года. В настоящий момент они заменены в ВВС Франции на самолеты Mirage 2000 и Rafale.
Использованы фотографии: ВВС Франции
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