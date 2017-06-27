Памятник погибшим в результате киевской агрессии детям открылся в Луганске
Сегодня в Луганской народной республике прошло мероприятие, в рамках которого был открыт монумент в память о детях, погибших в результате агрессии Киева. Памятник открыт по инициативе детско-юношеской организации «Молодая гвардия» общественного движения «Мир Луганщине». Памятник «Детям Луганщины» расположен в луганском парке им.Щорса.
На открытии памятного знака присутствовал глава ЛНР Игорь Плотницкий. Его заявление приводит Луганский информационный центр :
Игорь Плотницкий напомнил, что в общей сложности агрессия Киева унесла 33 детских жизни на Луганщине. Погибших детей в ЛНР глава республики назвал 33-мя маленькими ангелами.
Плотницкий:
Председатель парламента ЛНР Владимир Дегтяренко, который тоже присутствовал на церемонии, отметил, что для тех фашистских преступников из Киева, которые отдают приказы об уничтожении населения Донбасса, не писаны никакие законы, и убийство каждого ребёнка в регионе произошло потому, что в их жилах текла русская кровь.
Председатель НС ДНР:
В парке имени Щорса ранее была высажена кленовая аллея в память о погибших на Луганщине детях.
Сегодня в память о погибших в небо были выпущены белые шары.
На открытии памятного знака присутствовал глава ЛНР Игорь Плотницкий. Его заявление приводит Луганский информационный центр :
Мы знаем, война ещё не закончилась, война идёт, но первая часть уже позади. Результаты этой первой части для тех, кто потерял своих родных, близких, неутешительны, но для Республики достойные. Понимаю родителей, которые потеряли своих детей. Но мы не только сопереживаем и сочувствуем им, мы говорим, что это наша общая потеря. Я много раз говорил, и буду говорить: дети – это единственная ценность, которая существует, была, есть и будет в Республике, поэтому эта потеря – это тоже наша потеря.
Игорь Плотницкий напомнил, что в общей сложности агрессия Киева унесла 33 детских жизни на Луганщине. Погибших детей в ЛНР глава республики назвал 33-мя маленькими ангелами.
Плотницкий:
Маленькие ангелы будут помогать нам творить добрые дела, которые будут напоминать нам, что, увы, у нас ещё есть, с кем бороться и есть, за что бороться. Но никогда мы не были готовы и не будем готовы платить такую цену – цену детских потерь. Теперь у нас есть уже своя армия, которая стоит на защите матерей, жен и детей. И уж если воевать, то воевать должны мужчины. Поэтому сегодня, в этот день, я хочу сказать: дорогие наши, будьте уверены, мы сделаем всё, чтобы подобное не повторилось. Наши мужчины будут воевать достойно, детских смертей быть не должно. Вечная память.
Председатель парламента ЛНР Владимир Дегтяренко, который тоже присутствовал на церемонии, отметил, что для тех фашистских преступников из Киева, которые отдают приказы об уничтожении населения Донбасса, не писаны никакие законы, и убийство каждого ребёнка в регионе произошло потому, что в их жилах текла русская кровь.
Председатель НС ДНР:
Это не война, это уже истребление. И это истребление мы никогда не простим. Эти дети останутся всегда в нашей памяти маленькими, живыми, веселыми, счастливыми. Вечная им память.
В парке имени Щорса ранее была высажена кленовая аллея в память о погибших на Луганщине детях.
Сегодня в память о погибших в небо были выпущены белые шары.
Использованы фотографии: http://lug-info.com
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