Памятник погибшим в результате киевской агрессии детям открылся в Луганске

Мы знаем, война ещё не закончилась, война идёт, но первая часть уже позади. Результаты этой первой части для тех, кто потерял своих родных, близких, неутешительны, но для Республики достойные. Понимаю родителей, которые потеряли своих детей. Но мы не только сопереживаем и сочувствуем им, мы говорим, что это наша общая потеря. Я много раз говорил, и буду говорить: дети – это единственная ценность, которая существует, была, есть и будет в Республике, поэтому эта потеря – это тоже наша потеря.

Маленькие ангелы будут помогать нам творить добрые дела, которые будут напоминать нам, что, увы, у нас ещё есть, с кем бороться и есть, за что бороться. Но никогда мы не были готовы и не будем готовы платить такую цену – цену детских потерь. Теперь у нас есть уже своя армия, которая стоит на защите матерей, жен и детей. И уж если воевать, то воевать должны мужчины. Поэтому сегодня, в этот день, я хочу сказать: дорогие наши, будьте уверены, мы сделаем всё, чтобы подобное не повторилось. Наши мужчины будут воевать достойно, детских смертей быть не должно. Вечная память.

Это не война, это уже истребление. И это истребление мы никогда не простим. Эти дети останутся всегда в нашей памяти маленькими, живыми, веселыми, счастливыми. Вечная им память.