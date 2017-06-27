Парубий: Строительство трубопровода "Северный поток-2" даст повод для вторжения ВС РФ на Украину

Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок

Как сегодня в ходе пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий , он уверен, что строительство трубопровода "Северный поток-2" может дать толчок для вторжения российской армии на Украину. Об этом пишет "Обозреватель" Парубий назвал газопровод "современным российским энергетическим оружием", опасным для Украины не только в политическом аспекте, но и с точки зрения безопасности.— заявил спикер Рады.Кроме того, Парубий заявил, что запуск газопровода дополнительно принесет Москве "колоссальные средства", которые могут быть потрачены на военные операции в Сирии и на Украине.Обострение отношений между Москвой и Киевом произошло после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе и Крыму. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.