14:04 27 июня

Парубий: Строительство трубопровода "Северный поток-2" даст повод для вторжения ВС РФ на Украину

Как сегодня в ходе пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий , он уверен, что строительство трубопровода "Северный поток-2" может дать толчок для вторжения российской армии на Украину. Об этом пишет "Обозреватель" .

Парубий назвал газопровод "современным российским энергетическим оружием", опасным для Украины не только в политическом аспекте, но и с точки зрения безопасности.

Парубий: Строительство трубопровода "Северный поток-2" даст повод для вторжения ВС РФ на Украину



Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок
— заявил спикер Рады.

Кроме того, Парубий заявил, что запуск газопровода дополнительно принесет Москве "колоссальные средства", которые могут быть потрачены на военные операции в Сирии и на Украине.

Обострение отношений между Москвой и Киевом произошло после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе и Крыму. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.


Использованы фотографии: https://antimaidan.ru/
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Комментарии 7

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  1. annodomene Сегодня, 13:56
    "...Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок..."
    А вот зачем России нужна помойка?
    annodomene
    1. Владимир16 Сегодня, 13:59
      Это исконно русские земли. Помойкой их сделали порубии и ему подобные бии. Нужно согласно пожеланиям этого удота выгнать поганой метлой нацистов. И вернуть русские земли.
      А вот газ тут не причем.
      Владимир16
    2. Монос Сегодня, 14:01
      он уверен, что строительство трубопровода "Северный поток-2" может дать толчок для вторжения российской армии на Украину

      Эй, погодите! А чью агрессию вы отражали все эти три года? Тук, тук! Мы же ж уже вторглись... Вы чё, забыли?
      Монос
  2. aleks_29296 Сегодня, 13:57
    Мое мнение, что повода для вторжения как раз и не будет, т.к. старые трубы нафиг никому не нужны. Сдадите их в металлолом пан Порубий.Как раз бюджет подправите.
    aleks_29296
  3. maxim947 Сегодня, 13:59
    Так вроде по ихним заявлениям мы уже давно вторглись... laughing
    maxim947
  4. Echo Сегодня, 14:01
    Погодите-ка! Этот шизoфpeник вообще способен определиться? То он визжит что Россия на Украину напала, то что Россия нападет, ибо будет создан повод...
    Echo
  5. senima56 Сегодня, 14:04
    Это патология! belay
    senima56
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