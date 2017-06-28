В Кремле ответили "Олланду №2"

Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали от господина президента. При этом мы подчёркиваем, что крайне важна роль "нормандского формата", так как он остаётся безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию.

В Кремле ответили президенту Франции, который быстро присмотрел для себя маску двуликого Януса. Напомним, что Макрон, который недавно на встрече с Владимиром Путиным говорил о необходимости диалога по Донбассу и сохранении Минского формата, на встрече с Порошенко объявил, что «Украина сталкивается с российской агрессией».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «переобувание на лету» Эммануэля Макрона:Напомним, что Макрон, «формулой» которого Порошенко предложил назвать попытку переиначивания Минских соглашений, заявил, что встреча «нормандской четвёрки» состоится за несколько дней до саммита G20. В Кремле информацию о том, что контакты на высшем уровне в «нормандском формате» состоятся до саммита Большой Двадцатки, на данный момент не подтвердили.По большому счёту, подтверждается мысль о том, что Макрон - "Олланд №2", и что его политика тщательно формируется вовсе не самим г-ном Макроном, подвергаясь воздействию конъюнктурных факторов и тех сил, которые и приводили Макрона к власти.