08:48 28 июня

В Кремле ответили "Олланду №2"

В Кремле ответили президенту Франции, который быстро присмотрел для себя маску двуликого Януса. Напомним, что Макрон, который недавно на встрече с Владимиром Путиным говорил о необходимости диалога по Донбассу и сохранении Минского формата, на встрече с Порошенко объявил, что «Украина сталкивается с российской агрессией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «переобувание на лету» Эммануэля Макрона:
Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали от господина президента. При этом мы подчёркиваем, что крайне важна роль "нормандского формата", так как он остаётся безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию.


В Кремле ответили "Олланду №2"



Напомним, что Макрон, «формулой» которого Порошенко предложил назвать попытку переиначивания Минских соглашений, заявил, что встреча «нормандской четвёрки» состоится за несколько дней до саммита G20. В Кремле информацию о том, что контакты на высшем уровне в «нормандском формате» состоятся до саммита Большой Двадцатки, на данный момент не подтвердили.

По большому счёту, подтверждается мысль о том, что Макрон - "Олланд №2", и что его политика тщательно формируется вовсе не самим г-ном Макроном, подвергаясь воздействию конъюнктурных факторов и тех сил, которые и приводили Макрона к власти.

Использованы фотографии: Rightalt.ru
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Комментарии 31

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  1. NKT Сегодня, 06:17
    Не умеет Песков ёмко отвечать, не пресс-секретарь он
    NKT
    1. Татьяна Сегодня, 06:28
      Назвать бы Макрона обезьяной, так ведь обезьяны за это сравнение справедливо обидятся!
      Татьяна
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 07:11
        Этот француз и впрямь возомнил себя значительным от слова макро, а по его делам более подходит слови микро. Ему бы фамилия Микрон более подошла.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        1. seregatara1969 Сегодня, 08:02
          будем проще - макарон
          seregatara1969
    2. 210окв Сегодня, 06:29
      А что,предложите поменять.. laughing На Сафроненкова.Тот емко выдаст.
      210окв
    3. Teberii Сегодня, 06:31
      Теперь понятно как Макрон победил на выборах.Только вылезал задницу Путину,как уже подмахивает Украине.Бедные Французы их Ещё раз на***ли.
      Teberii
      1. Alena Frolovna Сегодня, 06:57
        Мельчают нынче те, кто вдруг оказывается руководителем государства: ни стати, ни интеллекта и полнейшее отсутствие дипломатического такта.

        «Собака лает – караван идёт»,
        И ветер носит, с пылью звук мешая.
        Ну, если лает – то не нападёт:
        Трусливая, поэтому и злая.

        А ветерок уносит безполезный лай:
        Собаке нужен хлеб, поэтому и лает.
        Погонщик плеть убрал – он много повидал,
        И цену пустозвонства лая знает.
        Алдияр


        И по поводу макроновских дифирамбов ...орошенко.

        комментарий с другого сайта
        Макрон ещё не знает, что и французы - это вообще боковая ветвь от древних Укров! Они так увлеклись копкой Чёрного моря, что перемахнули Босфор с Дарданеллами и случайно выкопали Средиземное. Остановились лишь в Марселе, где и обосновались. А там уж и русская княжна Анна Ярославна подоспела
        Alena Frolovna
    4. Александр романов Сегодня, 06:33
      Цитата: NKT
      е умеет Песков ёмко отвечать, не пресс-секретарь он

      Так сделаите лучше,а мы оценим
      Александр романов
      1. Вежливый Лось Сегодня, 08:21
        Цитата: Александр романов
        Так сделаите лучше,а мы оценим

        Я так полагаю, что комментировать последние высказывания западных политиков сейчас лучше всех получится у С.Шнурова. Взять его зам. Пескова. А то талант пропадает.
        Вежливый Лось
    5. Зяблицев Сегодня, 06:55
      Это ротшильдовская шестёрка будет делать все,что бы оторвать Украину от России превратив её в дойную корову для западного капитала!Хохлы реально не догоняют, что на них смотрят как на дешевую рабочую силу, а Украину как на залижи всяких ништяков и не о какой "свободе,равенстве и братстве" речи не идёт, а это всего лишь разноцветная клюква для развода лохов, причём руками самих же лохов... laughing
      Зяблицев
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:39
        А на русских как смотрят? С вашими зарплатами на уровне Зимбабве? Когда сам русский президент говорит, что низкие зарплаты в стране-это типа такое благо для "инвестиций", которых ждут как "манны небесной" и также он говорит, что нищенские зарплаты в России- это типа из-за низкой "производительности" -труда-во как! Надо, оказывается, чаще напильником двигать туда-сюда чтобы поднять эту самую "производительность", тогда и зарплаты поппрут как на дрожжах.... А еще в России любят придумывая новые поборы для населения кивать на "запад"-типа это делается потому, что так вот на "западе" или говорят типа-вот так давно на "западе" делается и пр. Только вот про "западные" зарплаты и "западную" охрану труда и безопасность труда, а также про "западные" условия труда почему-то молчок, никто и не заикается, а если кто-то задает неудобный вопрос об этом то сразу получает ответ-дескать мы еще н,е "доросли" до "западных" зарплат да и "производительность труда" "низкая и все такое прочее... Ага. Да, собственно это и понятно: чего о "плебеях" беспокоиться-те кто присосался к государственной кормушке и их прихлебатели вместе с опричниками- те да себе зарплаты давно уже "западные", да и повыше "западных" себе сделали.... Прежде, чем об Украине писать, поглядите на себя-в какой глубокой заднице подавляющее количество населения России находится....
        Monster_Fat
      2. GUSAR Сегодня, 07:39
        А вы не заметили, что она давным-давно и так оторвана? А проблему надо было 3 года назад решать, сейчас бы ничего не было, никакого повода
        GUSAR
        1. Стропорез Сегодня, 08:22
          Цитата: GUSAR
          А вы не заметили, что она давным-давно и так оторвана? А проблему надо было 3 года назад решать, сейчас бы ничего не было, никакого повода

          Украина-это полный провал некоего деятеля Владислава Юрьевича Суркова (Асланбек Андарбекович Дудаев),лепшего друга двух мишей -ходорковского и фридмана.
          минский сговор тоже его "заслуга", нездря он в куеве сидел,когда бои за Донбасс были в самом разгаре.
          Ещё посла "монетизаторщика" надо отметить "высокой наградой". am
          Стропорез
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 08:03
      Цитата: NKT
      Не умеет Песков ёмко отвечать, не пресс-секретарь он

      Это точно, как то все обтекаемо и неконкретно в отличии от своего шефа Путина , Лаврова и Рогозина! Смелее нужно быть и бить в болевые точки, не стесняясь "общественного мнения.."..С этими вертихвостками только так и нужно общаться!
      ОТДЕЛ
    7. ser-pov Сегодня, 08:38
      [/quote]Мы не согласны с нашими французскими коллегами[quote]

      Ну если Макрон - Пескову коллега, то нам он точно не коллега... laughing
      ser-pov
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:17
    Ну они, "нетрадиционные", такие ломаки. Ну, бабское поведение wassat
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 06:30
      болезнь параснюка - очень заразна
      pjastolov
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:06
        Фото все за себя говорит...
        ОТДЕЛ
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:19
    У Макарона зубы реденькие - значит обманщик, такая примета !
    Uncle Lee
  4. Logall Сегодня, 06:20
    Как "мама" скажет, так он и поступит. А вот кто диктует свою волю "маме"?
    Logall
  5. Б.Т.В. Сегодня, 06:22
    Современный политический истеблишмент давно уже в масках " двуликого Я(а)нуса".
    Б.Т.В.
  6. romandostalo Сегодня, 06:25
    Французы сами себя не уважают! Избрали очередную мокрую (сса..ю) тряпку.....
    romandostalo
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    Макрон - "Олланд №2"

    Вот удивили. Этот "маменькин сынок" такой же подпевала, как и бывший. Только сейчас ему хочется казаться круче, более значительнее и, потеснив Меркель, возглавить "миротворческое" движение на Донбассе. Прогадали французы, которые хотели нормальных отношений с Россией. А как прет Порошенко от этой встречи, пар из всех щелей прорывается.
    rotmistr60
  8. Александр 3 Сегодня, 06:40
    Французы избрали очередного певца.Под фонограмму хорошо поёт.
    Александр 3
  9. ibn.shamai Сегодня, 06:42
    Макроша не двуликий а безликий! Путину сказать в глаза об агрессии России слабо! laughing
    ibn.shamai
  10. Толстоевский Сегодня, 06:45
    нехорошо так разговаривать с самим заднеприводным комиссаром ротшильдов. нетолерантно
    Толстоевский
  11. nikolaj1703 Сегодня, 06:45
    Очень трудно сидеть на двух стульях...
    nikolaj1703
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:04
    Лицемер показал кто он такой -так нужно было нечто подобное ждать. Нельзя верить европолитикам, это тотально продажные существа, в политике нету друзей, там есть враг или завуалированный враг, и очень редко союзник, но это исключение из правил.
    Изгоняющий либероидов
  13. Stas 2REP Сегодня, 07:23
    Сказал, что в лужу пукнул. Толку ноль, только круги даже без брызгов.
    Stas 2REP
  14. Farid05 Сегодня, 08:16
    Ух ты, говорящий Песков!
    Farid05
  15. Стирбьорн Сегодня, 08:47
    По большому счёту, подтверждается мысль о том, что Макрон - "Олланд №2", и что его политика тщательно формируется вовсе не самим г-ном Макроном, подвергаясь воздействию конъюнктурных факторов и тех сил, которые и приводили Макрона к власти.
    Ой тоже мне новость! Типо если бы Ле Пен пришла, то сразу бы и Крым признала и санкции сняла wassat Пример Трампа ничему не учит!
    Стирбьорн
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