08:47 28 июня

Тиллерсон рассказал о северокорейских трудовых лагерях в России и Китае

Пхеньян создал трудовые лагеря за границей, в том числе в РФ и Китае. Там северокорейские граждане заняты на принудительных работах, а их зарплата поступает в казну КНДР, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон рассказал о северокорейских трудовых лагерях в России и Китае


От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае,
сказал Тиллерсон, представляя ежегодный доклад о борьбе с работорговлей в мире.


По его словам, «многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР».

Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год,
добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что «ответственные государства не могут позволить ситуации развиваться подобным образом».

Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой,
сказал глава дипведомства.

В докладе утверждается также, что правительство России недавно продлило двусторонние договоренности с КНДР, в рамках которых Пхеньян создает трудовые лагеря на российской территории.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 08:23
    Читал эту тему в нескольких вариантах , но ответ и вывод один - они живут в разных измерениях , со своими головами...
    cniza
    1. vovanpain Сегодня, 08:30
      Цитата: cniza
      От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае,

      Рекс иди возьми "Педигрипал",возьми косточку и иди на свой коврик,при лохматом Белый Дом медленно,но верно превращается в цирк,хотя начало было положено при Билле развратнике,потом шоу ковбоев,потом шоу с дрессированной обезьяной,теперь просто клоун с собачкой. laughing
      vovanpain
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:47
        «многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР».

        Кто то нас сдал Рексу...Найдем пристрелим!))))) laughing
        ОТДЕЛ
    2. 210окв Сегодня, 08:44
      Он прочитал Бжезинского(черти жарят этот "шашлык")о северокорейских колхозах и лесопилках в СССР..Это кстати было в реальности.
      Цитата: cniza
      Читал эту тему в нескольких вариантах , но ответ и вывод один - они живут в разных измерениях , со своими головами...
      210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:26
    От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае, ...северокорейские граждане заняты на принудительных работах

    Как все таки отвратительно стала работать разведка Сша. Услышали звон, который кстати и не скрывается, но не поняли от куда он. Чтобы попасть в этот "трудовой" лагерь северокорейцы проходят тщательную проверку в МГБ и считают за счастье попасть на те же лесозаготовки под Чегдомыном. Основные деньги действительно идут государству, но и рабочие зарабатывают по корейским меркам прилично.
    rotmistr60
    1. Арон Заави Сегодня, 08:29
      Цитата: rotmistr60
      основные деньги действительно идут государству, но и рабочие зарабатывают по корейским меркам прилично.

      Т/е людей просто грабят, держа в заложниках их семьи. Ну всем сторонникам КНДР,желаю жить как эти рабочие.
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:34
        А вы бы поговорили с этими рабочими и тогда возможно поняли правду их жизни. И , в который раз уже спрашиваю у представителей Израиля - вам то какое дело до КНДР, которая хочет жить по своему и не желает, чтобы вмешивались в ее дела. Где вы и где КНДР? Лучше о палестинцах побеспокойтесь.
        rotmistr60
        1. Арон Заави Сегодня, 08:47
          Цитата: rotmistr60
          А вы бы поговорили с этими рабочими и тогда возможно поняли правду их жизни. И , в который раз уже спрашиваю у представителей Израиля - вам то какое дело до КНДР, которая хочет жить по своему и не желает, чтобы вмешивались в ее дела. Где вы и где КНДР? Лучше о палестинцах побеспокойтесь.

          Да так к слову. Здесь же вроде открытая площадка. Вот вы о палестинцах беспокоитесь, а я о северокорейцах. tongue
          Арон Заави
  3. iliitchitch Сегодня, 08:26
    Пхеньян получает . Сотни миллионов . Ну как же тут без америги обойтись ? Надо срочно деньги отобрать . Вот же шпанята c большой дороги .
    "Каждый доллар в чужом кармане он воспринимал как личное оскорбление...".
    О'Генри .
    Точнее и не скажешь .
    iliitchitch
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:27
    Если в России есть такие, то где-нибудь на Дальнем Востоке. На ВО есть люди оттуда. Слышали что-нибудь о таких?
    Горный стрелок
    1. Ростовчанин Сегодня, 08:37
      У нас на судостроительном общагу даже для них построили новую, они приехали группой походили пару дней, носом покрутили и уехали. Зарплата в 20 тыр их не устроила. А местным селяне работают. Я думаю, что это обычные трудовые фирмы, только зарабатывает на них не частник, а государство, только и всего... Раздули из мухи слона.
      Ростовчанин
  5. Koteg Сегодня, 08:27
    лучше пусть у нас работают сытыми чем голодными у себя
    Koteg
  6. ufpb Сегодня, 08:28
    Дремучий даун. Это у и вас в лагерях мексиканци работают, а деньги идут в Мексику. Подпольные цеха есть в любом государстве где разрешена частное предпринимательство - это неизбежное зло.
    ufpb
  7. fzr1000 Сегодня, 08:28
    Где ж эти северокорейцы работают в России? Копают туннель в Вашингтон? Или под Форт Нокс?
    fzr1000
    1. Копчёный Сегодня, 08:41
      Валят лес и т.п Про эти "артели" говорили ещё в 90-х когда мировая общественность возмущалась поеданием травы в КНДР, но подзабыли. Этот хрен американский напомнил.
      Копчёный
  8. Нонна Сегодня, 08:28
    Н-да, это как говорится в русской пословице - услышал звон, да не знает где он. Перефразируя Остапа Бендера спросим: - Почем нынче опиум для Тиллерсона?
    Нонна
  9. Толстоевский Сегодня, 08:33
    петросянит похлеще Ваганыча
    Толстоевский
  10. винторез Сегодня, 08:40
    Не ну ладно по американским понятиям может быть и ничто,но по российским и китайским 1500-3000 дол.в год для "рабского труда".?.....
    винторез
  11. Termit1309 Сегодня, 08:45
    Цитата: Арон Заави
    Т/е людей просто грабят, держа в заложниках их семьи. Ну всем сторонникам КНДР,желаю жить как эти рабочие.

    Можно ещё придумать что их в лагерях на органы разбирают. И поплакать.
    Кстати адрес ближайшего лагеря не подскажете? Мне надо парочку трудяг , погреб на дачу капать.
    Termit1309
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