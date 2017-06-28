Тиллерсон рассказал о северокорейских трудовых лагерях в России и Китае

От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае,

Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год,

Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой,