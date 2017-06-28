Тиллерсон рассказал о северокорейских трудовых лагерях в России и Китае
Пхеньян создал трудовые лагеря за границей, в том числе в РФ и Китае. Там северокорейские граждане заняты на принудительных работах, а их зарплата поступает в казну КНДР, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
По его словам, «многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР».
Он подчеркнул, что «ответственные государства не могут позволить ситуации развиваться подобным образом».
В докладе утверждается также, что правительство России недавно продлило двусторонние договоренности с КНДР, в рамках которых Пхеньян создает трудовые лагеря на российской территории.
От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае,сказал Тиллерсон, представляя ежегодный доклад о борьбе с работорговлей в мире.
По его словам, «многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР».
Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год,добавил госсекретарь.
Он подчеркнул, что «ответственные государства не могут позволить ситуации развиваться подобным образом».
Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой,сказал глава дипведомства.
В докладе утверждается также, что правительство России недавно продлило двусторонние договоренности с КНДР, в рамках которых Пхеньян создает трудовые лагеря на российской территории.
Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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