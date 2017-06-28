Ситуация в Сирии
Отряды «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) отступили после неудачной попытки атаки в районе Голанских высот. Башар Асад побывал на авиабазе ВКС России «Хмеймим». Под ударом ВВС западной коалиции в городе Аль-Маядин погибли более 40 человек, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Президент САР Башар Асад в минувшие сутки посетил авиабазу ВКС России «Хмеймим», расположенную на юге от города Латакия. Во время экскурсии по аэродрому сирийского лидера сопровождали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представители командования базы «Хмеймим». Асад не только осмотрел российские бомбардировщики, но также и сам сел в пилотскую кабину самолета Су-35.
Проправительственные силы в прошедшие сутки продолжили наступление на опорные пункты террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Хомс. Днем подразделения «Хезболлы» и Национальных сил обороны (NDF) освободили поселки Бир Аль-Джафиф и Бир Аль-Бувайда, а также территории в их окрестностях.
В провинции Дейр эз-Зор основные бои шли на восточной окраине столицы региона – в районе Аль-Рашидин. Отряды боевиков ИГ вновь пытались захватить позиции союзников армии САР. Однако, по данным информационного портала Al Manar News, бойцы ополченческих отрядов в ходе ожесточенных столкновений отбили нападение, отбросив террористов на исходные позиции. При этом были уничтожены не меньше пяти боевиков, еще около десяти получили ранения.
ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном накануне провели боевой вылет в направлении города Аль-Маядин, находящегося к югу от Дейр эз-Зора. Бомбардировке, в частности, подверглось здание, используемое террористами ИГ в качестве тюрьмы. В результате погибли не меньше 42 человек.
Боевики террористического объединения во главе с «Джебхат ан-Нусрой» в прошедшие сутки отступили от стратегической вершины Таль Ахмар, расположенной в районе Голанских высот в северной части провинции Кунейтра. При этом исламистам пришлось оставить большое количество военной техники и оружия. За последние несколько суток отряды радикалов при поддержке ВВС Израиля провели серию массированных атак позиций сирийской армии и союзных сил в этом регионе. Несмотря на то, что им удалось захватить часть позиций, боевики понесли большие потери в живой силе и технике.
К вечеру опорные пункты правительственных сил вблизи высоты Фатима на восточных склонах Голанских высот подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны израильских войск. По данным источников, в результате была ликвидирована ракетная установка САА.
Президент САР Башар Асад в минувшие сутки посетил авиабазу ВКС России «Хмеймим», расположенную на юге от города Латакия. Во время экскурсии по аэродрому сирийского лидера сопровождали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представители командования базы «Хмеймим». Асад не только осмотрел российские бомбардировщики, но также и сам сел в пилотскую кабину самолета Су-35.
Проправительственные силы в прошедшие сутки продолжили наступление на опорные пункты террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Хомс. Днем подразделения «Хезболлы» и Национальных сил обороны (NDF) освободили поселки Бир Аль-Джафиф и Бир Аль-Бувайда, а также территории в их окрестностях.
В провинции Дейр эз-Зор основные бои шли на восточной окраине столицы региона – в районе Аль-Рашидин. Отряды боевиков ИГ вновь пытались захватить позиции союзников армии САР. Однако, по данным информационного портала Al Manar News, бойцы ополченческих отрядов в ходе ожесточенных столкновений отбили нападение, отбросив террористов на исходные позиции. При этом были уничтожены не меньше пяти боевиков, еще около десяти получили ранения.
ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном накануне провели боевой вылет в направлении города Аль-Маядин, находящегося к югу от Дейр эз-Зора. Бомбардировке, в частности, подверглось здание, используемое террористами ИГ в качестве тюрьмы. В результате погибли не меньше 42 человек.
Боевики террористического объединения во главе с «Джебхат ан-Нусрой» в прошедшие сутки отступили от стратегической вершины Таль Ахмар, расположенной в районе Голанских высот в северной части провинции Кунейтра. При этом исламистам пришлось оставить большое количество военной техники и оружия. За последние несколько суток отряды радикалов при поддержке ВВС Израиля провели серию массированных атак позиций сирийской армии и союзных сил в этом регионе. Несмотря на то, что им удалось захватить часть позиций, боевики понесли большие потери в живой силе и технике.
К вечеру опорные пункты правительственных сил вблизи высоты Фатима на восточных склонах Голанских высот подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны израильских войск. По данным источников, в результате была ликвидирована ракетная установка САА.
Использованы фотографии: Reuters
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