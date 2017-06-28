08:48 28 июня

Ситуация в Сирии

Отряды «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) отступили после неудачной попытки атаки в районе Голанских высот. Башар Асад побывал на авиабазе ВКС России «Хмеймим». Под ударом ВВС западной коалиции в городе Аль-Маядин погибли более 40 человек, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Президент САР Башар Асад в минувшие сутки посетил авиабазу ВКС России «Хмеймим», расположенную на юге от города Латакия. Во время экскурсии по аэродрому сирийского лидера сопровождали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представители командования базы «Хмеймим». Асад не только осмотрел российские бомбардировщики, но также и сам сел в пилотскую кабину самолета Су-35.


Проправительственные силы в прошедшие сутки продолжили наступление на опорные пункты террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Хомс. Днем подразделения «Хезболлы» и Национальных сил обороны (NDF) освободили поселки Бир Аль-Джафиф и Бир Аль-Бувайда, а также территории в их окрестностях.

В провинции Дейр эз-Зор основные бои шли на восточной окраине столицы региона – в районе Аль-Рашидин. Отряды боевиков ИГ вновь пытались захватить позиции союзников армии САР. Однако, по данным информационного портала Al Manar News, бойцы ополченческих отрядов в ходе ожесточенных столкновений отбили нападение, отбросив террористов на исходные позиции. При этом были уничтожены не меньше пяти боевиков, еще около десяти получили ранения.

ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном накануне провели боевой вылет в направлении города Аль-Маядин, находящегося к югу от Дейр эз-Зора. Бомбардировке, в частности, подверглось здание, используемое террористами ИГ в качестве тюрьмы. В результате погибли не меньше 42 человек.

Боевики террористического объединения во главе с «Джебхат ан-Нусрой» в прошедшие сутки отступили от стратегической вершины Таль Ахмар, расположенной в районе Голанских высот в северной части провинции Кунейтра. При этом исламистам пришлось оставить большое количество военной техники и оружия. За последние несколько суток отряды радикалов при поддержке ВВС Израиля провели серию массированных атак позиций сирийской армии и союзных сил в этом регионе. Несмотря на то, что им удалось захватить часть позиций, боевики понесли большие потери в живой силе и технике.

К вечеру опорные пункты правительственных сил вблизи высоты Фатима на восточных склонах Голанских высот подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны израильских войск. По данным источников, в результате была ликвидирована ракетная установка САА.

Использованы фотографии: Reuters
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Govorun Сегодня, 08:41
    Лучше бы Асад провел полную мобилизацию...всех от 18 до 50 лет призвать и выдать оружие и пусть защищают свою страну,а не надеется только на наши ВКС...
    Govorun
  2. Koteg Сегодня, 08:47
    не будет там наших вкс и наводчиков_не будет асада_можно еще работу вкс в условиях тропического климата венесуэлы испытать
    Koteg
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    Понравилась информация из Дэр-эз-Зора. Типа в "ожесточенных"! боях уничтожено ПЯТЬ! боевиков.
    Это что за бои вообще? В 90-х на бандитских стрелках больше потери были... wassat
    Горный стрелок
Картина дня