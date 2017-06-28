За сутки американские самолеты провели 4 разведывательных полета у берегов Сирии
Четвертый за прошедшие сутки разведывательный полет был совершен во вторник вечером американским военным самолетом вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в порту Тартус, передает Интерфакс-АВН сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
По сведениям наблюдателей, «очередную длительную оперативную разведку в этом районе осуществлял патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии».
Ранее во вторник «у российской базы в Тартусе и сирийского побережья были дважды зафиксированы полеты двух стратегических разведчиков ВВС США – RC-135V и RC-135U, которые вылетели с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с Сицилии», говорится в сообщении.
Также облет побережья в первой половине дня совершал P-8A Poseidon.
Отмечается, что «в какие-то моменты американские разведчики приближались к российской базе на расстояние приблизительно 40 км, кружа над международными водами Средиземноморья».
По сведениям наблюдателей, «очередную длительную оперативную разведку в этом районе осуществлял патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии».
Ранее во вторник «у российской базы в Тартусе и сирийского побережья были дважды зафиксированы полеты двух стратегических разведчиков ВВС США – RC-135V и RC-135U, которые вылетели с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с Сицилии», говорится в сообщении.
Также облет побережья в первой половине дня совершал P-8A Poseidon.
Отмечается, что «в какие-то моменты американские разведчики приближались к российской базе на расстояние приблизительно 40 км, кружа над международными водами Средиземноморья».
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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