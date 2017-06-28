13:06 28 июня

За сутки американские самолеты провели 4 разведывательных полета у берегов Сирии

Четвертый за прошедшие сутки разведывательный полет был совершен во вторник вечером американским военным самолетом вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в порту Тартус, передает Интерфакс-АВН сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



По сведениям наблюдателей, «очередную длительную оперативную разведку в этом районе осуществлял патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии».


Ранее во вторник «у российской базы в Тартусе и сирийского побережья были дважды зафиксированы полеты двух стратегических разведчиков ВВС США – RC-135V и RC-135U, которые вылетели с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с Сицилии», говорится в сообщении.

Также облет побережья в первой половине дня совершал P-8A Poseidon.

Отмечается, что «в какие-то моменты американские разведчики приближались к российской базе на расстояние приблизительно 40 км, кружа над международными водами Средиземноморья».

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:42
    у российской базы в Тартусе и сирийского побережья были дважды зафиксированы полеты двух стратегических разведчиков ВВС США

    ПВО дополнительное прибыло наверное, а может еще "Искандеры" и т.д. Сюрпризы будут вам господа обязательно!
    ОТДЕЛ
    1. Александр романов Сегодня, 10:17
      Цитата: ОТДЕЛ
      Сюрпризы будут вам господа обязательно!

      Твои диван бы туда отправить
      Александр романов
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:14
      Сегодня будет снова удар "Искандерами"
      Владыка Ситх
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    ... значит опять мерикатосовские ракеты полетят на сирийскую армию...
    a.s.zzz888
    1. Partyzan Сегодня, 09:58
      значит опять мерикатосовские ракеты
      разведывают безопасные траектории?
      Partyzan
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
        Partyzan Сегодня, 09:58 ↑
        значит опять мерикатосовские ракеты
        разведывают безопасные траектории?

        ... да, походу выбирают место...
        a.s.zzz888
        1. Partyzan Сегодня, 10:12
          походу выбирают место.
          а не там ли их место
          Partyzan
    2. Вас Влад Сегодня, 10:09
      Цитата: a.s.zzz888
      ... значит опять мерикатосовские ракеты полетят на сирийскую армию...

      Так ведь белый дом сказал,что готовит химическую атаку!Ой не так,то есть сказал что знает о готовившийся химической атаке.
      Вас Влад
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
        Вас Влад
        Так ведь белый дом сказал,что готовит химическую атаку!Ой не так,то есть сказал что знает о готовившийся химической атаке.

        ... поэтому и "подкрепят" свои бредоносные вопли на практике... только как теперь мы на это "посмотрим"?... или через видоискатель прицела, или будет просто очередной "залп" М.Захаровой?
        a.s.zzz888
        1. Вас Влад Сегодня, 10:47
          Цитата: a.s.zzz888
          поэтому и "подкрепят" свои бредоносные вопли на практике... только как теперь мы на это "посмотрим"?... или через видоискатель прицела, или будет просто очередной "залп" М.Захаровой?

          Знаете,я не политик!Их можно ругать,не соглашаться с ними,критиковать!Но,что мы видим в Сирии?Наши медленно и уверенно перетягивают канат на свою сторону!Хотя многие на ВО думают и сделали бы по другому!Турция раз,Израиль два,что было бы если мы там действовали по другому?Мы переигрываем там всех, не заваливая Сирию телами наших солдат.Мне кажется это достойно и вызывает у многих озобоченность wassat
          Вас Влад
          1. wku Сегодня, 11:20
            Цитата: Вас Влад
            Знаете,я не политик!Их можно ругать,не соглашаться с ними,критиковать!Но,что мы видим в Сирии?Наши медленно и уверенно перетягивают канат на свою сторону!

            не канат, а верёвку! которая скоро превратится в петлю удавку! руководству РФ необходимо признать свою ошибку не признавая её публично и тихим сапом уйти оттуда. пока нас не уйдут от туда с позором! Стрелков которого на ВО записали в предатели говорил об этом в канун ввода туда ВКС, а теперь и наземные силы завязли, они малочисленны, и не эффективны, а увеличивать нет ресурсов. извиняюсь за грубость, но есть старая поговорка: "не хочешь ср ..;ть не мучай ж ; . пу!"
            wku
      2. donavi49 Сегодня, 10:22
        Ну тут вопрос в целях и возможностях.

        Каковы цели? Закидать еще одну базу? Ну и что? Ввести боевую зону (типа Ливии) - так наряд сил нужен. Военные - в отличии от Госдепа всегда просчитывают худший сценарий и подгоняют наряд сил под него.

        Весьма вероятно, что могут попробовать кинуть козырь с Юга - желательно предварительно поймав и разбомбив Асада (который сейчас Тур по Латакии делает). На Юге сейчас самые упорные столкновения - в Дераа так армия теряет позиции. Рядом американцы. Рядом Иорданцы. Рядом куча ЧВК. Плюс много бабахов в анклавах. Плюс возможно поддерживать с воздуха на подскоке (уходя в суверенное воздушное пространство Иордании).
        donavi49
      3. AVV Сегодня, 11:49
        Это ЦРУ готовит очередную провокацию с помощью подконтрольных формирований,что бы потом сказать ,а мы же Вас предупреждали!!! Вот и повод для бомбежки Асадовских войск !!!
        AVV
  3. Spartanez300 Сегодня, 09:48
    Опять сволочи нагнетают обстановку и так взрывоопасную .
    Spartanez300
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
      Spartanez300 Сегодня, 09:48
      Опять сволочи нагнетают обстановку и так взрывоопасную .

      ... по большому счету мерикатосы "обстановку" нагнетают постоянно, только с разной амплитудой давления...
      a.s.zzz888
  4. alexleony Сегодня, 10:08
    Готовится удар,очень мощный,как они называют "удар возмездия". Надо ответить, нет сил терпеть их наглость.Или грудь в крестах или голова в кустах.
    alexleony
    1. Банный Сегодня, 10:18
      или счета за кордоном)))есть знаете ли чем рисковать нажитое тяжким трудом раба на галерах
      Банный
  5. perepilka Сегодня, 10:11
    Вот, прям идеальные условия для сирийских ПВОшников. За сутки четыре раза посопровождать и четыре раза позицию сменить, ну и запасных наготовить what Через полгода будут злые, резкие, стройные-подтянутые и ненавидеть звёздно-полосатых, особливо "Посейдоны" laughing
    perepilka
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