ВС ФРГ получили последний вертолет H-145M для нужд ССО
Согласно информации интернет-портала ЦАМТО , франко-немецкая компания Airbus Helicopters сообщила о передаче вооруженным силам ФРГ последнего, 15-го, легкого многоцелевого вертолета H-145M (LUH SOF), предназначенного для командования сил специального назначения KSK (Kommando Spezialkrfte).
Поставки данных машин бундесверу осуществлялись в соответствии с контрактом от ноября 2013 года стоимостью 194 млн. евро на поставку 15 вертолетов EC-645T2 (новое обозначение H-145M) для оснащения KSK. Предполагалось, что отгрузка вертолетов будет осуществлена на протяжении 2015 – 2017 годов. Первая партия была поставлена в декабре 2015 года. Последняя указанная поставка завершила исполнение соглашения.
H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который применяется с 2014 года. Общий налет парка H-145 составляет 50 тыс. часов.
Машина с максимальной взлетной массой 3,7 т может применяться для решения широкого диапазона задач, в частности вести разведку, проводить поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может использоваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях.
Машина оснащена системой высадки по тросам для доставки групп ССО, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, системой баллистической защиты и радиоэлектронного противодействия, самозатягивающимися топливными баками для повышения уровня безопасности экипажа и живучести вертолета при боевом применении.
Вертолет оборудован двумя двигателями «Турбомека» «Арриэль 2E» с цифровой системой управления режимами работы (FADEC), рулевым винтом типа «Фенестрон». Кроме того, H-145M оснащен стеклянной кабиной, четырехосевым автопилотом, цифровым комплектом авионики HELIONIX, снижающими рабочую нагрузку на пилотов.
Как поясняет разработчик, машина отличается низкой акустической сигнатурой и является самой малошумной в своем классе. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.
Кроме ФРГ, девять вертолетов H-145M заказали силовые структуры Сербии, пять – ВС Таиланда. Ранее Пентагон разместил заказ на поставку 427 вертолетов UH-72A «Лакота», разработанных на базе H-145.
H-145M ВС ФРГ
Поставки данных машин бундесверу осуществлялись в соответствии с контрактом от ноября 2013 года стоимостью 194 млн. евро на поставку 15 вертолетов EC-645T2 (новое обозначение H-145M) для оснащения KSK. Предполагалось, что отгрузка вертолетов будет осуществлена на протяжении 2015 – 2017 годов. Первая партия была поставлена в декабре 2015 года. Последняя указанная поставка завершила исполнение соглашения.
H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который применяется с 2014 года. Общий налет парка H-145 составляет 50 тыс. часов.
Машина с максимальной взлетной массой 3,7 т может применяться для решения широкого диапазона задач, в частности вести разведку, проводить поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может использоваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях.
Машина оснащена системой высадки по тросам для доставки групп ССО, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, системой баллистической защиты и радиоэлектронного противодействия, самозатягивающимися топливными баками для повышения уровня безопасности экипажа и живучести вертолета при боевом применении.
Вертолет оборудован двумя двигателями «Турбомека» «Арриэль 2E» с цифровой системой управления режимами работы (FADEC), рулевым винтом типа «Фенестрон». Кроме того, H-145M оснащен стеклянной кабиной, четырехосевым автопилотом, цифровым комплектом авионики HELIONIX, снижающими рабочую нагрузку на пилотов.
Как поясняет разработчик, машина отличается низкой акустической сигнатурой и является самой малошумной в своем классе. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.
Кроме ФРГ, девять вертолетов H-145M заказали силовые структуры Сербии, пять – ВС Таиланда. Ранее Пентагон разместил заказ на поставку 427 вертолетов UH-72A «Лакота», разработанных на базе H-145.
Использованы фотографии: http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/06/airbus-helicopters-delivers-final-h145m-to-the-german-air-force.html
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