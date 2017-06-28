13:05 28 июня

Росавиация опровергла заявление о «незамеченной» ЗУР рядом со сбитым «Боингом»

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », замглавы Росавиации Олег Сторчевой оспорил заявление нидерландских следователей, согласно которому локаторы российских радаров могли «не заметить» ракету, приближающуюся к малазийскому самолету Boeing рейса MH-17, сбитому в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Говорить о том, что локатор в данном случае мог не заметить ракету, неправомерно.


С его слов, согласно данным с черных ящиков самолета, инцидент произошел в 13.20.03 UTC (всемирное координированное время, 16.20.03 мск), а перед этим в 13.20.01,87 UTC, то есть менее чем за полторы секунды до трагедии, произошел радиолокационный контакт локатора «Утес-Т» с MH-17.


Цикл обзора комплекса составляет примерно 10 секунд. Если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией «пуск на встречном курсе», как утверждают нидерландские специалисты, то время его полета составляло порядка 35 секунд – и тогда локатор зафиксировал бы не менее двух-трех устойчивых отметок от объекта, якобы двигавшегося навстречу самолету.
Как утверждает О. Сторчевой, РЛК «Утес-Т» имеет возможность обнаруживать значительно менее заметные и крупные объекты в сравнении с ЗУР «Бук».

Перед катастрофой с восточного направления к самолету ничего не приближалось, как это хочет упорно представить официальное следствие.




До этого министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что снимки с российских радаров не отражают присутствие ракеты. Её отсутствие, как он считает, говорит о том, что ЗУР осталась незамеченной радарами и вовсе «не означает, что ее там не было».

При этом в мае СМИ придали огласке копии секретных документов Службы безопасности Украины о проведении спецоперации по уничтожению материалов, уличающих причастность украинских военных к катастрофе малайзийского Boeing.


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Комментарии 43

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:06
    Давайте все это уже забудем на время, пока США хребет не сломаем, вот тогда и все выяснится!
    ОТДЕЛ
    1. Зяблицев Сегодня, 11:09
      Марихуановые следователи, чего то там опять не увидели... laughing Cовсем не удивительно!
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 11:11
        Эта вялотекущая шизофрения еще долго о себе будет давать знать.
        210окв
        1. Николай К Сегодня, 13:01
          Объясните мне, а то я не совсем понимаю: ракету, летящую с востока к боингу, Утес не обнаружил. А обнаружил ли он ракету, летящую к боингу с какой-нибудь другой стороны? Или может быть военный самолет в непосредственной близости? Если бы так, то это было бы вы весомым доказательством в нашу пользу. А если Утес ничего такого не увидел, тогда действительно возникает сомнения в возможностях этой техники, ведь ракета все таки была, боинг же не сам упал.
          Николай К
    2. Александр романов Сегодня, 11:12
      Цитата: ОТДЕЛ
      пока США хребет не сломаем

      Сфотаи свою ломалку для Пентагона,пусть там поржут
      Александр романов
  2. Вздринчер Сегодня, 11:09
    Нидерландские следователи laughing Пора бы уже эту тему забыть Все уже давно все знают что сбили украинцы по команде из США
    Вздринчер
    1. Тралл Сегодня, 11:22
      Голландские следователи добыли новые доказательства smile
      Тралл
  3. salat Сегодня, 11:10
    если есть доказательства то РФ их нужно представить! и сразу хотя бы война в Домбасе закончится!, да и вообще много чего внаукрадине кончится. Потому как народ будет рвать порося на куски сала!!!
    salat
    1. Кент0001 Сегодня, 11:42
      Рвать? Порося? Да там все живут по принципу: моя хата скраю. Узбагойтесь. Порось и Ко еще долго будт на плаву в этом болоте.
      Кент0001
  4. leonardo_1971 Сегодня, 11:15
    Мне нравится версия что хотели сбить президентский борт,а по ошибке и великому умению сбили гражданский.
    leonardo_1971
  5. Machete Сегодня, 11:16
    Курильщики проглотили смерть 200-т своих граждан и теперь не знают как отмазаться перед гражданами.
    Machete
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Это называется "заговор молчания". Увы, до какой степени цинизма дошла администрация США, когда зная наверняка, кто пустил эту ракету, изливать потоки лжи...
    Горный стрелок
  7. voyaka uh Сегодня, 11:24
    "Перед катастрофой с восточного направления к самолету ничего не приближалось,
    как это хочет упорно представить официальное следствие."///

    А с западной "радар ничего не увидел"?
    Если бы увидели с западной, то показали бы наверняка - важная улика!, но - пусто.
    Получается, что зенитная ракета прилетела из НИОТКУДА : ни с восточной, ни с западной. belay
    voyaka uh
    1. Тралл Сегодня, 11:30
      Слишком глубокая аналитика smile
      Тралл
      1. voyaka uh Сегодня, 11:39
        Как раз - самая примитивная. Росавиация показала самолет на
        радаре:
        Слева (Украина) - ничего не заметили.
        Справа (ополченцы) - ничего не было.
        Значит ракета прилетела из НИОТКУДА и поразила лайнер.
        voyaka uh
        1. Кент0001 Сегодня, 11:43
          А бала-ли ракета вообще. Точнее ракета от "Бука"???????
          Кент0001
          1. voyaka uh Сегодня, 11:58
            Но и военных самолетов радар поблизости не заметил! belay belay
            voyaka uh
            1. Сергей Медведев Сегодня, 12:10
              Цитата: voyaka uh
              Но и военных самолетов радар поблизости не заметил!

              Военные самолёты показывали. 2 штуки. Предположительно Миг-29 и СУ-25.
              Сергей Медведев
              1. voyaka uh Сегодня, 12:12
                Это были отдельные фотошопы и фейки, насколько я помню.
                А Росавиация в своем докладе ничего о них не говорила.
                voyaka uh
                1. Сергей Медведев Сегодня, 12:16
                  Росавиация говорила про ракеты БУК. Вы сами приплели самолёты и сами всех опровергли. Такая вот незатейливая у вас манера. Речь Росавиация ведёт про конкретное заявление голландцев, а не про всю воздушную обстановку в тот момент.
                  Сергей Медведев
                  1. voyaka uh Сегодня, 12:27
                    "Речь Росавиация ведёт про конкретное заявление голландцев,
                    а не про всю воздушную обстановку в тот момент"///

                    Росавиация ПОКАЗАЛА всю картинку радара (и это было по российскому ТВ).
                    И справа от лайнера и слева, и со всех сторон.
                    И заявила, что
                    1) справа - точно! - "ракеты не было", а
                    2) слева - "мы не заметили".
                    Ни справа, ни слева, ни с истребителей, ни с Луны - а зенитная ракета взорвалась около пассажирского самолета! Что "Росавиация" не отрицает.
                    voyaka uh
                    1. Сергей Медведев Сегодня, 12:31
                      Цитата: voyaka uh
                      Росавиация ПОКАЗАЛА

                      В этой статье Росавиация не показала ничего, что вы наплели. У вас есть первоисточник?
                      Сергей Медведев
                      1. voyaka uh Сегодня, 12:38
                        Я смотрел передачу Российского ТВ. С показом в динамике картинки радара. И комментариями официальных лиц. Советую и Вам посмотреть запись. hi
                        Это и есть - первоисточник. good
                        Все остальное - вторично.
                        voyaka uh
                    2. Сергей Медведев Сегодня, 12:34
                      Цитата: voyaka uh
                      1) справа - точно! - "ракеты не было", а

                      Какой вы трудный, однако. Не справа, а СПЕРЕДИ.
                      СТАТЬЮ ЧИТАЙТЕ!
                      Сергей Медведев
                2. Сергей Медведев Сегодня, 12:28
                  Цитата: voyaka uh
                  Это были отдельные фотошопы и фейки, насколько я помню.

                  Это было официальное заявление Конашенкова в пресс-центре МО с предоставлением видео материалов ДЕСЯТКАМ присутствовавших журналистов.
                  Сергей Медведев
                  1. voyaka uh Сегодня, 12:33
                    "Это было официальное заявление Конашенкова "///

                    если вспомнить все официальные заявления Конашенкова
                    по разным инцидентам в Сирии, которые быстро опроверглись самим МО,
                    то ...пальцев на руках не хватит. laughing
                    На настоящий момент Россия признает, что лайнер был сбит из Бука. Точка.
                    Спорят о том, откуда он стрелял.
                    voyaka uh
                    1. Сергей Медведев Сегодня, 12:38
                      Цитата: voyaka uh
                      по разным инцидентам в Сирии, которые быстро опроверглись самим МО,

                      Покажите эти опровержения, которые от нас скрывают. Раскройте нам глаза!

                      Цитата: voyaka uh
                      На настоящий момент Россия признает, что лайнер был сбит из Бука. Точка.Спорят о том, откуда он стрелял.

                      Не Россия признает, а НПО "Алмаз-Антей", производитель БУКов. И там не о чем спорить. Натурный эксперимент всё показал.
                      Сергей Медведев
            2. Тень тьмы Сегодня, 12:13
              то есть менее чем за полторы секунды до трагедии, произошел контакт локатора «Утес-Т» с MH-17.

              Читаем мы плохо и не внимательно.
              Тень тьмы
          2. KelWin Сегодня, 12:12
            Похоже небыло там ни ракеты ни самолета. А была закладка, что все странности объясняет. Куда первый делся то же.
            KelWin
            1. jonhr Сегодня, 12:53
              ага и эта закладка сделала решето из кабины пилота.
              если я не ошибаюсь на ракетах от бука стоит радиовзрыватель. и чтобы определить с какой стороны ракета прилетела много ума не требуется. если-бы вдогонку то разорвалась в хвостовой части. если навстречу то в носовой. осталось определить кем контролировалась территория и не более
              jonhr
        2. Сергей Медведев Сегодня, 12:12
          Цитата: voyaka uh
          Значит ракета прилетела из НИОТКУДА и поразила лайнер.

          Украинская ракета прилетела с левого боку, с севера. Расстояние там было совсем небольшое, могла и проскочить незамеченной.
          Сергей Медведев
          1. voyaka uh Сегодня, 12:15
            Для радара гражданской авиации 3-5 км вправо-влево - не расстояние.
            Должен был заметить, по идее.
            voyaka uh
            1. Сергей Медведев Сегодня, 12:20
              Цитата: voyaka uh
              Для радара гражданской авиации 3-5 км

              Читайте статью. Там речь про ВРЕМЯ, а не про расстояние. 10 секунд время обновления.
              Сергей Медведев
    2. Deadушка Сегодня, 12:21
      Цитата: voyaka uh
      А с западной "радар ничего не увидел"?

      От длинны волны, разрешающей способности зависит. Может и не заметить.
      Не зря же еще при "царе горохе" придумали на близком расстоянии друг от друга идти, радар определит как одиночную цель, а не групповую.
      Deadушка
      1. voyaka uh Сегодня, 12:42
        "Может и не заметить."///

        А была б такая замечательная - ультимативная! - улика
        в пользу России... fellow
        voyaka uh
        1. Тень тьмы Сегодня, 12:58
          Может и не заметить если в зону фиксации ракета зашла вместе с самолётом или через 1,5 секунды после первой фиксации. Ракета же вылетевшая со стороны ополчения была бы в зоне видимости в течении двух-трёх циклов работы радара. Ваши недалёкие комментарии сейчас, это профессиональная необходимость или следствие некачественной пропаганды?
          Тень тьмы
          1. Околоточный Сегодня, 13:05
            Нет, попытаться накинуть дерметцо, но как обычно кидают на вентилятор.
            Околоточный
        2. FoMaS Сегодня, 13:01
          Вы про это видео разговор ведёте?

          -
          если да, то основной вопрос - могла-ли ракета Бук успеть менее чем за 10сек.
          достичь высоты 10600м и остаться незамеченной при очередном обзоре радара?
          FoMaS
  8. 16112014nk Сегодня, 11:29
    Цитата: Горный стрелок
    до какой степени цинизма дошла администрация США,

    Ну так стыд, как говорится , не дым - глаза не выест! А если ещё и в противогазе...
    16112014nk
  9. viktor. Сегодня, 11:41
    Всё просто можно нидерландам проверить данный локатор, отправить свой истребитель или штурмовик на Российские средства ПВО а после просмотреть снимки wassat
    viktor.
  10. hiroyashy Сегодня, 12:45
    http://www.buran.ru/htm/mh17.htm
    С уважением, лейтенант запаса ПВО сухопутных войск. Профильный комплекс "Бук -М1"
    hiroyashy
  11. Сергей Медведев Сегодня, 12:49
    Цитата: voyaka uh
    Я смотрел передачу Российского ТВ. С показом в динамике картинки радара. И комментариями официальных лиц. Советую и Вам посмотреть запись.

    Я передач Российского ТВ на эту тему пересмотрел множество, и не только Российских. И не только ТВ. Вы о чём конкретно? Там могли обсуждать какой-то конкретный аспект этого события, показать ЧАСТЬ воздушной обстановки по теме. А вы нам тут всеобъемлющие выводы навязываете. Ничем не обоснованные.
    Сергей Медведев
  12. ПолканОВ Сегодня, 12:49
    Цитата: voyaka uh
    "Это было официальное заявление Конашенкова "///
    если вспомнить все официальные заявления Конашенкова
    по разным инцидентам в Сирии, которые быстро опроверглись самим МО,
    то ...пальцев на руках не хватит. laughing
    На настоящий момент Россия признает, что лайнер был сбит из Бука. Точка.
    Спорят о том, откуда он стрелял.

    ...губошлепство гадское ...
    ПолканОВ
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