Росавиация опровергла заявление о «незамеченной» ЗУР рядом со сбитым «Боингом»
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », замглавы Росавиации Олег Сторчевой оспорил заявление нидерландских следователей, согласно которому локаторы российских радаров могли «не заметить» ракету, приближающуюся к малазийскому самолету Boeing рейса MH-17, сбитому в небе над Донбассом в июле 2014 года.
С его слов, согласно данным с черных ящиков самолета, инцидент произошел в 13.20.03 UTC (всемирное координированное время, 16.20.03 мск), а перед этим в 13.20.01,87 UTC, то есть менее чем за полторы секунды до трагедии, произошел радиолокационный контакт локатора «Утес-Т» с MH-17.
Цикл обзора комплекса составляет примерно 10 секунд. Если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией «пуск на встречном курсе», как утверждают нидерландские специалисты, то время его полета составляло порядка 35 секунд – и тогда локатор зафиксировал бы не менее двух-трех устойчивых отметок от объекта, якобы двигавшегося навстречу самолету.
Как утверждает О. Сторчевой, РЛК «Утес-Т» имеет возможность обнаруживать значительно менее заметные и крупные объекты в сравнении с ЗУР «Бук».
До этого министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что снимки с российских радаров не отражают присутствие ракеты. Её отсутствие, как он считает, говорит о том, что ЗУР осталась незамеченной радарами и вовсе «не означает, что ее там не было».
При этом в мае СМИ придали огласке копии секретных документов Службы безопасности Украины о проведении спецоперации по уничтожению материалов, уличающих причастность украинских военных к катастрофе малайзийского Boeing.
Говорить о том, что локатор в данном случае мог не заметить ракету, неправомерно.
С его слов, согласно данным с черных ящиков самолета, инцидент произошел в 13.20.03 UTC (всемирное координированное время, 16.20.03 мск), а перед этим в 13.20.01,87 UTC, то есть менее чем за полторы секунды до трагедии, произошел радиолокационный контакт локатора «Утес-Т» с MH-17.
Цикл обзора комплекса составляет примерно 10 секунд. Если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией «пуск на встречном курсе», как утверждают нидерландские специалисты, то время его полета составляло порядка 35 секунд – и тогда локатор зафиксировал бы не менее двух-трех устойчивых отметок от объекта, якобы двигавшегося навстречу самолету.
Как утверждает О. Сторчевой, РЛК «Утес-Т» имеет возможность обнаруживать значительно менее заметные и крупные объекты в сравнении с ЗУР «Бук».
Перед катастрофой с восточного направления к самолету ничего не приближалось, как это хочет упорно представить официальное следствие.
До этого министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что снимки с российских радаров не отражают присутствие ракеты. Её отсутствие, как он считает, говорит о том, что ЗУР осталась незамеченной радарами и вовсе «не означает, что ее там не было».
При этом в мае СМИ придали огласке копии секретных документов Службы безопасности Украины о проведении спецоперации по уничтожению материалов, уличающих причастность украинских военных к катастрофе малайзийского Boeing.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти