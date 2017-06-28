Белый дом: США не хотят выходить из договора о РСМД

Безусловно, мы надеемся, что этого (выхода из договора) не произойдет. Статья в Politico действительно беспокоит меня, потому что это звучит так, будто люди из сообщества по контролю за вооружением считают, что лучше мы будем сохранять ограничения, взятые на себя, и позволим русским делать все что они хотят. Это создает у меня впечатление, что это на самом деле желаемая ситуация и нет причин сохранять договор на первом месте, поскольку мы можем просто отказаться что-то делать, и они (русские) могут делать дальше все что они хотят. Мы не хотим этого. Мы хотим оставаться в мире, где существуют ограничения, предусматриваемые договором РСМД

США не хотят выходить из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и надеются на его сохранение, заявил в интервью РИА Новости спецпомощник американского президента, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация Трампа оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что это может привести к гонке вооружений.— сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он подчеркнул, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр также сообщал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Соединенным Штатам по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.