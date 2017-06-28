13:06 28 июня

Белый дом: США не хотят выходить из договора о РСМД

США не хотят выходить из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и надеются на его сохранение, заявил в интервью РИА Новости спецпомощник американского президента, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация Трампа оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что это может привести к гонке вооружений.

Белый дом: США не хотят выходить из договора о РСМД



Безусловно, мы надеемся, что этого (выхода из договора) не произойдет. Статья в Politico действительно беспокоит меня, потому что это звучит так, будто люди из сообщества по контролю за вооружением считают, что лучше мы будем сохранять ограничения, взятые на себя, и позволим русским делать все что они хотят. Это создает у меня впечатление, что это на самом деле желаемая ситуация и нет причин сохранять договор на первом месте, поскольку мы можем просто отказаться что-то делать, и они (русские) могут делать дальше все что они хотят. Мы не хотим этого. Мы хотим оставаться в мире, где существуют ограничения, предусматриваемые договором РСМД
— сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он подчеркнул, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр также сообщал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Соединенным Штатам по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.



Использованы фотографии: http://newslocator.info/
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Комментарии 14

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  1. Горный стрелок Сегодня, 11:23
    У них там вообще крыша отъехала. Окончательно и бесповоротно. Лебедь, рак и щука...
    Горный стрелок
    1. Zibelew Сегодня, 11:25
      - Пить хочешь
      - Нет
      - А будешь
      - Да
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 11:27
        Хочет-не хочет, так не бывает smile
        Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 11:27
      Американцам нужно, чтобы этот договор выполняла только Россия. Кстати, у них еще должок на 1000 штук не уничтоженных ранее.
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 11:30
        Цитата: сибиралт
        Кстати, у них еще должок на 1000 штук не уничтоженных ранее.

        Вот именно о котором они благополучно для себя забыли.
        Pirogov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:41
          За что этот чувак меченный "медаль за развал СССР" получил!

          Все подписывал , что поднесут, как и его "друг Борька!"...
          А мы разорвем этот договор предательский и уже это почти сделали господа ..
          ОТДЕЛ
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:59
            Виталий! !!!Еще раз фото нежети выстовишь -изгоню как беса, или либера! ! am Хватит народ пугать!
            Изгоняющий либероидов
          2. Александр романов Сегодня, 12:19
            Цитата: ОТДЕЛ
            За что этот чувак меченный "медаль за развал СССР" получил!

            А я думал это Ельцин развалил СССР,а Горбачев был за его сохранение. А Михан?
            Александр романов
    3. Zoldat_A Сегодня, 11:44
      Договор об РСМД ИЗНАЧАЛЬНО был выгоден только Америке. Она ИЗНАЧАЛЬНО была в профите, благодаря РМСД морского базирования. А почему они вспомнили об этой отжившей своё бумажке сейчас? Обезопасить своих солдат в Европе от наших "Калибров" - всё, что Америке нужно. Надеюсь, наш Генштаб примет ПРАВИЛЬНОЕ решение по вопрсу безопасности американских солдатиков.....
      Zoldat_A
  2. Masya Masya Сегодня, 11:32
    Вот так, нехотя и выйдут... не хотели, не хотели, но так получилось...
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 11:42
      Конечно , их заставляют , а они сопротивляются и потом сдадутся.
      cniza
      1. g1washntwn Сегодня, 12:19
        Так и будет. Сейчас подобные заявление не более чем подготовка общественного мнения к уже принятому решению.
        g1washntwn
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:57
    Фото пятнистого черта увидал, чуть на смартфон не плюнул angry Когда же эта нежеть наш мир от себя освободит то??? am
    Изгоняющий либероидов
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:34
    Правая рука не знает, что делает левая. А голова в этом процессе вообще не участвует. Так и живут на горе всему миру.
    rotmistr60
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