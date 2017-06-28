13:06 28 июня

США заключили с Индией контракт на 366 млн. долларов

США подписали военный контракт с Индией на 366 миллионов долларов, передает "Лента.ru" сообщение Reuters.

Согласно сделке, Вашингтон поставит стране военно-транспортный самолет С-17 и четыре авиационных двигателя. Вооружение включает в себя систему сбрасывания средств радиоэлектронного подавления, систему предупреждения о ракетном нападении, а также радиоответчики.

США заключили с Индией контракт на 366 млн. долларов



По данным The Independent, Госдепартамент одобрил сделку на фоне встречи главы США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Boeing C-17 Globemaster III — американский стратегический военно-транспортный самолет. Поставки машин этого типа для ВВС Индии начались в 2013 году.


ХАРАКТЕРИСТИКИ C-17 Globemaster III

Тип средний военно-транспортный самолет
Силовая установка четыре двухконтурных турбореактивных двигателя Pratt Whitney F117-P-100 по 18 914 кгс каждый
Максимальная нагрузка 56 т груза, 144 солдата или 102 парашютиста
Практический потолок 13 700 м
Дальность полета 4 450 км
Максимальная взлетная масса 263 т
Крейсерская скорость 804 км/ч
Размах крыла 50,29 м
Площадь крыла 353 кв. м
Длина 53,04 м
Высота 16,79 м

Использованы фотографии: https://www3.info/
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Комментарии 14

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:53
    Индусы из вооруженных сил сделали сборную солянку -в ремонте всей своей технике они сами себе шею свернут, со всего мира по чайной ложке fool
    Изгоняющий либероидов
    1. katalonec2014 Сегодня, 11:59
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Индусы из вооруженных сил сделали сборную солянку

      Возможно...нет наверняка,они это делают чтоб приобрести технологии,которых у них попросту нет,а потому и денег не жалеют,что свидетельствует о планах Индии стать в будущем одним из титанов Мира.
      katalonec2014
    2. xetai9977 Сегодня, 11:59
      Вот это я понимаю! Трамп не занимается болтовнёй, как Обама, а реально делает дело! С саудитами контракт на 110 миллиардов, теперь индусы..Правда, этот кантракт небольшой, но как говорил приснопамятный- "процесс пошёл"
      xetai9977
      1. katalonec2014 Сегодня, 12:09
        Он как был бизнесменом,так им и останется ( а раз стал миллиардером,то значит очень хорошим бизнесменом ) а стало быть есть у него жилка,впарить не продаваемое,а тут товар проверенный,вот и растёт портфель заказов ВПК,а с ними и прибыль богатеям.
        katalonec2014
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:59
      Цена совместных учений с Индией..Нормально так! Там Японию еще кнутом к учениям подгоняют , с этих думаю по крупному снимут! Трамп Красавчег..
      ОТДЕЛ
    4. Zoldat_A Сегодня, 12:00
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Индусы из вооруженных сил сделали сборную солянку

      Удивляет - как Америка им ещё свои F-35 не впендюрила..... Самый экспортный, самый дорогой и самый бестолковый товар. Вон, даже Австралия купилась (им-то кого бояться???), а уж индусам обороняться от МиГов (ха-ха 3 раза) сам Кришна велел F-35 купить..... lol
      Zoldat_A
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:12
        Zoldat A-это еще впереди -и ф35, и "зумвалты " ,и "арли берки " ,все навяжут.
        Изгоняющий либероидов
        1. Zoldat_A Сегодня, 12:28
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Zoldat A

          Меня Алексеем, на всякий случай, зовут......
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          это еще впереди -и ф35, и "зумвалты " ,и "арли берки " ,все навяжут.

          Обязательно. В это болото, называемое"американским оружием", один раз вступи, как в комсомол - всю жизнь не отмоешься......
          Zoldat_A
    5. сибиралт Сегодня, 12:01
      У США богатейший опыт в натягивании на ... бывших колоний. И куда денется страна с кастово и иерархиальным общественным строем, прикрывшаяся чалмой демократии.?
      сибиралт
      1. Zoldat_A Сегодня, 12:31
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        У США богатейший опыт в натягивании на ... бывших колоний.

        У Америки-то колониальный опыт небольшой, но у их УЧИТЕЛЕЙ - мелкобритов - ОГРОМНЫЙ. Есть у кого учиться и, как сказал Карл Перкинс, дитя выросло непослушное, наглое и первое, что при рождении сделало - спёрло у акушера часы......
        Zoldat_A
        1. сибиралт Сегодня, 12:38
          А кто же колонизировал саму Америку? Не смешите мои тапочки, я сщас умру laughing 300 лет геноцида, сигрегации, апартеида, работорговли и откровенного международного бандитизма называется демократией по- американски? belay Да там вся демократия сводится - кто будет новым шерифом награбленные бабки делить, пока прежнего не застрелили? laughing
          сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    контракт на 366 млн. долларов

    Значит вчерашние обнимашки (статья на ВО) были не зря. Уламал Трамп индуса, интересно сколько торговались?
    rotmistr60
  3. Koteg Сегодня, 12:37
    индия все равно любит россию больше сша_надо еще пару фрегатов подарить индии и она поймет что россия это ее судьба
    Koteg
    1. семург Сегодня, 12:57
      Хороший втс , цена правда дороговата . Тяжёлый истребитель 5 поколения разрабатывают совместно с РФ а вот лёгкий возможно и купят ф35 , Арли берки тоже хороши тем более авианосец уже есть.
      семург
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