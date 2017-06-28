США заключили с Индией контракт на 366 млн. долларов
США подписали военный контракт с Индией на 366 миллионов долларов, передает "Лента.ru" сообщение Reuters.
Согласно сделке, Вашингтон поставит стране военно-транспортный самолет С-17 и четыре авиационных двигателя. Вооружение включает в себя систему сбрасывания средств радиоэлектронного подавления, систему предупреждения о ракетном нападении, а также радиоответчики.
По данным The Independent, Госдепартамент одобрил сделку на фоне встречи главы США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди.
Boeing C-17 Globemaster III — американский стратегический военно-транспортный самолет. Поставки машин этого типа для ВВС Индии начались в 2013 году.
ХАРАКТЕРИСТИКИ C-17 Globemaster III
Тип средний военно-транспортный самолет
Силовая установка четыре двухконтурных турбореактивных двигателя Pratt Whitney F117-P-100 по 18 914 кгс каждый
Максимальная нагрузка 56 т груза, 144 солдата или 102 парашютиста
Практический потолок 13 700 м
Дальность полета 4 450 км
Максимальная взлетная масса 263 т
Крейсерская скорость 804 км/ч
Размах крыла 50,29 м
Площадь крыла 353 кв. м
Длина 53,04 м
Высота 16,79 м
Согласно сделке, Вашингтон поставит стране военно-транспортный самолет С-17 и четыре авиационных двигателя. Вооружение включает в себя систему сбрасывания средств радиоэлектронного подавления, систему предупреждения о ракетном нападении, а также радиоответчики.
По данным The Independent, Госдепартамент одобрил сделку на фоне встречи главы США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди.
Boeing C-17 Globemaster III — американский стратегический военно-транспортный самолет. Поставки машин этого типа для ВВС Индии начались в 2013 году.
ХАРАКТЕРИСТИКИ C-17 Globemaster III
Тип средний военно-транспортный самолет
Силовая установка четыре двухконтурных турбореактивных двигателя Pratt Whitney F117-P-100 по 18 914 кгс каждый
Максимальная нагрузка 56 т груза, 144 солдата или 102 парашютиста
Практический потолок 13 700 м
Дальность полета 4 450 км
Максимальная взлетная масса 263 т
Крейсерская скорость 804 км/ч
Размах крыла 50,29 м
Площадь крыла 353 кв. м
Длина 53,04 м
Высота 16,79 м
Использованы фотографии: https://www3.info/
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