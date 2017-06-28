13:06 28 июня

УПЦ КП использует правосеков для отбора храмов у украинской церкви Московского патриархата

Раскольническая УПЦ Киевского патриархата получила своеобразное предложение от радикалов «Правого сектора» (*экстремистская организация, запрещённая в России) по поводу «окончательного решения вопроса» церквей УПЦ Московского патриархата. Речь идёт о предложении, которое было, по сути, принято более месяца назад. Де-факто заключено соглашение о том, что правосеки будут всячески содействовать получению УПЦ КП под свою юрисдикцию собственность «оппонентов» из УПЦ МП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд украинских источников.

УПЦ КП использует правосеков для отбора храмов у украинской церкви Московского патриархата


По сути, речь идёт о том, что УПЦ КП для роста своего влияния на Украине и для пополнения "активов" храмами и территориями открыто взаимодействует с нацистскими формированиями, у представителей которых руки по локоть в крови своих собственных соотечественников. Напомним, что под флагами «Правого сектора» (*) убивали людей на майдане, жгли в Доме профсоюзов в Одессе, стреляли в детей и стариков Донбасса. Это многое раскрывает в сущности так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и её идейного вдохновителя Филарета (Денисенко). При этом правосеки не привыкли действовать бесплатно. И, как любые наёмники, требуют части "отжатого".


Если в погоне за собственностью "церковь" не останавливается даже перед вопросом о неприемлемости сотрудничества с экстремистами, то это вполне в духе католической церкви эпохи крестовых походов и инквизиции. А чем ещё можно назвать избиение прихожан церквей УПЦ МП и попытку оказывать давление на верующих "палочными" методами , если не средневековой инквизицией?..

Использованы фотографии: Antimaydan.info
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 12:01
    Крестовый фашистский поход...
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:07
      Вера это главное почему Россия непобедима до сих пор...! Сейчас бесы тут начнут пляски и унижение Русской православной церкви ..Года три идет уже! РПЦ против ЛГБТ , вот в чем причина и души русские хранит и государство объединяет! Ну давайте , начинайте вой и пляски...
      ОТДЕЛ
    2. Pirogov Сегодня, 12:08
      Цитата: Тралл
      Крестовый фашистский поход

      И снова мы услышим как ВВП надеется ,что всё образуется и успокоиться . А ведь бесов пора уже давно раком ставить.
      Pirogov
      1. 210окв Сегодня, 12:13
        При чем тут ВВП надеется?Уже нет!Сейчас другие приоритеты-выборы на носу.
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Тралл
        Крестовый фашистский поход

        И снова мы услышим как ВВП надеется ,что всё образуется и успокоиться . А ведь бесов пора уже давно раком ставить.
        210окв
        1. Александр романов Сегодня, 12:16
          Цитата: 210окв
          !Сейчас другие приоритеты-выборы на носу.

          А год назад что было?
          Александр романов
          1. 210окв Сегодня, 12:20
            Год назад?помнится в Крыму и в Сирии проблемы решали..У нас же как-компания по...потом компания после.Всё сразу и не охватишь.
            Цитата: Александр романов
            Цитата: 210окв
            !Сейчас другие приоритеты-выборы на носу.

            А год назад что было?
            210окв
        2. Pirogov Сегодня, 12:25
          Цитата: 210окв
          При чем тут ВВП надеется?Уже нет!Сейчас другие приоритеты-выборы на носу.

          Да он же буквально три дня назад это сказал . Получается ,что всё это работа на камеру.......ля ля.....
          Pirogov
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:18
        Цитата: Pirogov
        И снова мы услышим как ВВП надеется ,что всё образуется и успокоиться .

        В бога не верю, в чёрта тоже. Верю в три вещи, которые не продадут и не сдадут - я сам, ВДВ и АКС. Ну чо, блин, брать наградной АПС и на восьмом десятке ехать туда порядок наводить? Не вариант... Мне уж о ВЕЧНОМ думать пора, а не про какую-то б..ляд..скую Украину......Когда же они, тв..ари, сами одумаются????
        Модераторы - жальте в полное жало. Перетерплю...
        Zoldat_A
    3. сибиралт Сегодня, 12:35
      После буржуазной Ельцинской революции на всем постсоветском пространстве храмы приватизирует церковь. А уж кто из них проворнее - тому и кусок пожирнее. laughing Бизнес, он и в Африке бизнес.
      сибиралт
  2. katalonec2014 Сегодня, 12:02
    Ну да,зачем свои то строить?просто отнимут чужое.
    katalonec2014
  3. Вас Влад Сегодня, 12:04
    Да бесы,за русский мир перед богом ответят!
    вдохновителя Филарета (Денисенко)
    Всю православную церковь обманул,отступник!
    Вас Влад
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:04
    А мы как всегда стыдливо промолчим, "братскийнарод" ,и " онижедети "!Другого не услышим, или вообще ничего не услышем. ..
    Изгоняющий либероидов
  5. Großer Feldherr Сегодня, 12:08
    Если бы еще кто то в России разогнал всех этих шарлатанов, которые наживаются на доверчивости населения...
    Großer Feldherr
    1. Александр романов Сегодня, 12:17
      Цитата: Großer Feldherr
      Если бы еще кто то в России разогнал всех этих шарлатанов, которые наживаются на доверчивости населения...

      Предлагаю начать с вас
      Александр романов
  6. Evgenijus Сегодня, 12:10
    Божью Церковь не отберут. Ну, а кирпичи ... да пусть ими подавятся!
    Evgenijus
  7. Koteg Сегодня, 12:18
    киевским патриархатом руководит ряженный дедок а не патриарх это и так понятно_но могли бы давно выхлопотать у вселенского титул патриарха главе украинской церкви московского патриархата и выбить опору из под ног укронацистов и ряженых деятелей киевского патриархата
    Koteg
    1. bober1982 Сегодня, 12:49
      Цитата: Koteg
      киевским патриархатом руководит ряженный дедок

      Да,гражданин Денисенко - сектант.
      Цитата: Koteg
      но могли бы давно выхлопотать у вселенского титул патриарха главе украинской церкви московского патриархата

      А вот со вселенским всё сложнее, здесь и Госдеп USA, и господин турецкий президент,и много чего другого.Короче - наше вам почтение (вселенскому),но надо держаться подальше.
      bober1982
  8. максим1987 Сегодня, 13:03
    и потом тут будут говорить что в отнятых храмах молиться только элита, а простой украинский народ нам братья
    максим1987
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