УПЦ КП использует правосеков для отбора храмов у украинской церкви Московского патриархата
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата получила своеобразное предложение от радикалов «Правого сектора» (*экстремистская организация, запрещённая в России) по поводу «окончательного решения вопроса» церквей УПЦ Московского патриархата. Речь идёт о предложении, которое было, по сути, принято более месяца назад. Де-факто заключено соглашение о том, что правосеки будут всячески содействовать получению УПЦ КП под свою юрисдикцию собственность «оппонентов» из УПЦ МП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд украинских источников.
По сути, речь идёт о том, что УПЦ КП для роста своего влияния на Украине и для пополнения "активов" храмами и территориями открыто взаимодействует с нацистскими формированиями, у представителей которых руки по локоть в крови своих собственных соотечественников. Напомним, что под флагами «Правого сектора» (*) убивали людей на майдане, жгли в Доме профсоюзов в Одессе, стреляли в детей и стариков Донбасса. Это многое раскрывает в сущности так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и её идейного вдохновителя Филарета (Денисенко). При этом правосеки не привыкли действовать бесплатно. И, как любые наёмники, требуют части "отжатого".
Если в погоне за собственностью "церковь" не останавливается даже перед вопросом о неприемлемости сотрудничества с экстремистами, то это вполне в духе католической церкви эпохи крестовых походов и инквизиции. А чем ещё можно назвать избиение прихожан церквей УПЦ МП и попытку оказывать давление на верующих "палочными" методами , если не средневековой инквизицией?..
По сути, речь идёт о том, что УПЦ КП для роста своего влияния на Украине и для пополнения "активов" храмами и территориями открыто взаимодействует с нацистскими формированиями, у представителей которых руки по локоть в крови своих собственных соотечественников. Напомним, что под флагами «Правого сектора» (*) убивали людей на майдане, жгли в Доме профсоюзов в Одессе, стреляли в детей и стариков Донбасса. Это многое раскрывает в сущности так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и её идейного вдохновителя Филарета (Денисенко). При этом правосеки не привыкли действовать бесплатно. И, как любые наёмники, требуют части "отжатого".
Если в погоне за собственностью "церковь" не останавливается даже перед вопросом о неприемлемости сотрудничества с экстремистами, то это вполне в духе католической церкви эпохи крестовых походов и инквизиции. А чем ещё можно назвать избиение прихожан церквей УПЦ МП и попытку оказывать давление на верующих "палочными" методами , если не средневековой инквизицией?..
Использованы фотографии: Antimaydan.info
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