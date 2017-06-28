13:06 28 июня

Страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявляют наибольший интерес к российскому морскому вооружению

Наибольший интерес со стороны инозаказчиков на Международном салоне в Петербурге ожидается к корвету проекта 20382 «Тигр», ДЭПЛ проекта 636, корабельному ракетному комплексу с противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт», ракетным системам «Калибр-ПЛЭ» (Club-S) и «Калибр-НКЭ», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы «Рособоронэкспорта».



Сегодня наибольший интерес в российских кораблях и вооружении для них проявляют государства Юго-Восточной Азии: Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также наши традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме того, мы ведем активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией,
цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Игоря Севастьянова.


Доля вооружения и техники для Военно-морских сил составляет в среднем 12 процентов от общего объема продаж "Рособоронэкспорта". Мы постоянно работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок,
сказал он.

Компания представляет на выставке МВМС-2017 около 200 образцов вооружения и военной техники. В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и в акватории будут представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России, Пограничной службы ФСБ РФ и предприятий-участников салона.

«Среди них пользующиеся вниманием у представителей ВМС стран-партнеров "Рособоронэкспорта" базовый тральщик проекта 12700, скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", патрульный катер проекта 03160 "Раптор", противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец" и большой гидрографический катер проекта 19920», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, компания «планирует реализовать "на полях" салона обширную деловую программу, ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими Вооруженные силы и бизнес-структуры стран из различных регионов мира».

Использованы фотографии: https://imds2017.defence.ru
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Комментарии 8

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:02
    А все же у США придется и Израиля покупать..! Такова пока обстановка в мире
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:06
      Нет, у нас тоже купят -за наш невозврощаемый кридит am
      Изгоняющий либероидов
    2. 210окв Сегодня, 12:17
      Ну почему,Виталий?Купят и наше,правда начинка электронная будет с того же Израиля..
      Цитата: ОТДЕЛ
      А все же у США придется и Израиля покупать..! Такова пока обстановка в мире
      210окв
  2. wku Сегодня, 12:03
    да прикупят списанные подводные лодки чтобы кокаином башлять!
    wku
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:09
    Себе бы побольше строили, а то уже скоро во флоте на ходу будет по 2-3 боевых еденицы, а все остальное просто или безнадежно устареет, или из за высокого износа станет мертвым грузом.
    Изгоняющий либероидов
  4. Koteg Сегодня, 12:09
    еще бы торговать им наши руководилы научились за деньги а не за дружбу
    Koteg
  5. 3officer Сегодня, 12:10
    Сложный рынок-латиносы не платят,китайцы и индусы технологии тырят. хоть натурой с них бери what
    3officer
  6. Копчёный Сегодня, 12:13
    Это хорошо. Главное чтобы не в кредит, а то цветные революции понимаешь и прочий форс-мажор.
    Копчёный
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