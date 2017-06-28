Страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявляют наибольший интерес к российскому морскому вооружению
Наибольший интерес со стороны инозаказчиков на Международном салоне в Петербурге ожидается к корвету проекта 20382 «Тигр», ДЭПЛ проекта 636, корабельному ракетному комплексу с противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт», ракетным системам «Калибр-ПЛЭ» (Club-S) и «Калибр-НКЭ», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы «Рособоронэкспорта».
Компания представляет на выставке МВМС-2017 около 200 образцов вооружения и военной техники. В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и в акватории будут представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России, Пограничной службы ФСБ РФ и предприятий-участников салона.
«Среди них пользующиеся вниманием у представителей ВМС стран-партнеров "Рособоронэкспорта" базовый тральщик проекта 12700, скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", патрульный катер проекта 03160 "Раптор", противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец" и большой гидрографический катер проекта 19920», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, компания «планирует реализовать "на полях" салона обширную деловую программу, ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими Вооруженные силы и бизнес-структуры стран из различных регионов мира».
Сегодня наибольший интерес в российских кораблях и вооружении для них проявляют государства Юго-Восточной Азии: Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также наши традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме того, мы ведем активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией,цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Игоря Севастьянова.
Доля вооружения и техники для Военно-морских сил составляет в среднем 12 процентов от общего объема продаж "Рособоронэкспорта". Мы постоянно работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок,сказал он.
Компания представляет на выставке МВМС-2017 около 200 образцов вооружения и военной техники. В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и в акватории будут представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России, Пограничной службы ФСБ РФ и предприятий-участников салона.
«Среди них пользующиеся вниманием у представителей ВМС стран-партнеров "Рособоронэкспорта" базовый тральщик проекта 12700, скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", патрульный катер проекта 03160 "Раптор", противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец" и большой гидрографический катер проекта 19920», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, компания «планирует реализовать "на полях" салона обширную деловую программу, ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими Вооруженные силы и бизнес-структуры стран из различных регионов мира».
Использованы фотографии: https://imds2017.defence.ru
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