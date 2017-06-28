Страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявляют наибольший интерес к российскому морскому вооружению

Сегодня наибольший интерес в российских кораблях и вооружении для них проявляют государства Юго-Восточной Азии: Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также наши традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме того, мы ведем активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией,

Доля вооружения и техники для Военно-морских сил составляет в среднем 12 процентов от общего объема продаж "Рособоронэкспорта". Мы постоянно работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок,