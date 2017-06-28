Судно обеспечения «Эльбрус» пройдет завершающий этап испытаний на Северном флоте

Точная дата не утверждена. Ориентировочно – в начале июля, а день плюс-минус зависит от погодных условий,

В ближайшие дни судно тылового обеспечения "Эльбрус" отправится на Северный флот для прохождения заключительного этапа госиспытаний, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора «Северной верфи» Игоря Пономарева.сказал Пономарев в ходе выставки МВМС-2017, открывшейся в Петербурге.Сообщается, что «суда проекта 23120 предназначены для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег и различные корабли, а также для буксирного обеспечения, оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие». Они соответствуют ледовому классу ARC4, что дает им возможность выполнять походы в арктических широтах.Проект разработан специалистами «Спецсудопроекта». Среди новшеств – система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 25 и 120 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие.