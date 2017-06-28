Патрульный корабль «Иван Папанин» спустят на воду в 2019 году

Спуск заказа запланирован на июль 2019 года и его передача ВМФ – в 2020-ом,

На сегодня на стапеле полностью сформирована средняя часть наружного корпуса, идет изготовление секций кормовой и носовой оконечностей корабля. Уже в конце года на верфи начнет поступать первое оборудование для заказа,

В июле мы начинаем подготовку производства к строительству второго корабля, в сентябре начнется обработка металла. Закладка "Николая Зубова" запланирована на апрель 2018 года, а передача ВМФ на 2021 год,