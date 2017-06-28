Патрульный корабль «Иван Папанин» спустят на воду в 2019 году
Патрульный корабль арктической зоны «Иван Папанин» будет спущен на воду в середине 2019 года, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова.
По его словам, «строительство корабля идет хорошими темпами, в соответствии с графиком».
Агентство напоминает, что головной патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 «Иван Папанин» был заложен 19 апреля.
Контракт на строительство серии из двух кораблей этого проекта для ВМФ РФ заключен в апреле 2016 года.
Справка издания: «Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тыс. тонн, длину – около 110 м, ширину – около 20 м, осадку – около 6 м и скорость – около 16 узлов. Корабль сможет преодолевать льды толщиной до 1,5 м».
Спуск заказа запланирован на июль 2019 года и его передача ВМФ – в 2020-ом,уточнил Бузаков.
По его словам, «строительство корабля идет хорошими темпами, в соответствии с графиком».
На сегодня на стапеле полностью сформирована средняя часть наружного корпуса, идет изготовление секций кормовой и носовой оконечностей корабля. Уже в конце года на верфи начнет поступать первое оборудование для заказа,добавил глава предприятия.
В июле мы начинаем подготовку производства к строительству второго корабля, в сентябре начнется обработка металла. Закладка "Николая Зубова" запланирована на апрель 2018 года, а передача ВМФ на 2021 год,сообщил он.
Агентство напоминает, что головной патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 «Иван Папанин» был заложен 19 апреля.
Контракт на строительство серии из двух кораблей этого проекта для ВМФ РФ заключен в апреле 2016 года.
Справка издания: «Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тыс. тонн, длину – около 110 м, ширину – около 20 м, осадку – около 6 м и скорость – около 16 узлов. Корабль сможет преодолевать льды толщиной до 1,5 м».
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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