16:51 28 июня

Столтенберг: НАТО не будет возобновлять операцию в Афганистане

НАТО не рассматривает возможность возобновления боевой операции в Афганистане, но намерена активизировать обучение афганских силовиков и изучает перспективы увеличения небоевого контингента в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости .

Столтенберг: НАТО не будет возобновлять операцию в Афганистане


Нет запроса, нет планов возвращаться к боевым операциям. НАТО проводила крупную боевую операцию в Афганистане, и в 2015 году мы смогли передать ответственность за безопасность в Афганистане самим афганцам. Есть много проблем, вызовов, неуверенности и насилия в Афганистане. Но важное достижение – НАТО смогла обучить, создать афганские силы безопасности, которые сами несут ответственность за обеспечение безопасности в стране
— сказал генсек НАТО журналистам.


Он отметил, что альянс при этом рассматривает возможность увеличить небоевой контингент в стране – об этом было объявлено еще в мае. По его словам, речь идет, в том числе, об активизации усилий по обучению сил по проведению спецопераций.

Вопрос в том, как нам обучить большее число (силовиков), задействованных в проведении спецопераций в Афганистане
— сказал Столтенберг.

Использованы фотографии: http://rtr.md/
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 13:32
    Куда вы блин денетесь,когда приказ из США придет. Не надо из себя строить независимую организацию. Путин в недавно вышедшем фильме по моему все сказал про НАТО.
    RASKAT
    1. nik-karata Сегодня, 13:35
      Военных операций может будет и поменьше, но вот плантаций мака должно стать больше hi
      nik-karata
      1. maxim947 Сегодня, 14:24
        Йенса Столтенберга последнего спросят об этом, если вообще спрашивать будут...
        maxim947
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:36
      Нет. Они сейчас все силы в районе Ближнего Востока консолидируют. Планируется крупный "кипиш" в отношении Басара, уже и "химию" для данной темы подготовили....
      Соломон Кейн
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:40
      изучает перспективы увеличения небоевого контингента в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

      Дилеров марихуаны и героина..Очень умно! России вообще то нужно нанести удар по плантациям (как Израиль это делает..))) Но мы не евреи и удар будет в осином гнезде!
      ОТДЕЛ
    4. Zoldat_A Сегодня, 13:42
      Цитата: RASKAT
      Куда вы блин денетесь,когда приказ из США придет.

      НАТО смогла обучить, создать афганские силы безопасности
      Как же, как же... Помним-помним... Уже как-то пытались царандой создать. Чо вышло? В горах, которые с автоматом из мамки вылезли - то воины. А в царандой лезли все отбросы, которые нигде больше не нужны - ну и милиция получилась соответственная.....
      Прежде чем что-то делать - не грех бы американцам хотя бы учебник новейшей истории почитать. Так нет, ни фига, "мы исключительные, у нас получится"... Ню-ню... Глянем, посмеёмся....
      Zoldat_A
    5. seregatara1969 Сегодня, 14:56
      сил не хватит против афганистана воевать
      seregatara1969
  2. Dormidosha Сегодня, 13:36
    насадили своих марионеток талибам и местным силовика м, пора бы и передать ответственность,,.
    Dormidosha
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:38
    НАТО смогла обучить, создать афганские силы безопасности, которые сами несут ответственность за обеспечение безопасности в стране
    — сказал генсек НАТО журналистам.

    ... этот "сек" ничего не напутал?.. bully
    a.s.zzz888
  4. AlexeyAlexey Сегодня, 13:48
    Есть опасения,что там инициативу перехватят недобитые бармалеи,а Афганистан граничит с Таджикистаном,где в недавнее время неспокойно,а там уже Средняя Азия и плацдарм для удара и выходы к нашим южным рубежам.Пока их то НАТО сдерживало(после того как сами их и натаскивали в 80х годах прошедшего века),а так они разойдутся по полной программе.Как бы не пришлось нашим ВКС в ближайшем будущем и там их метелить,наравне со спецоперацией в Сирии.
    AlexeyAlexey
  5. Воронок Сегодня, 16:21
    Неурожай мака судя по всему, делать там нечего. Да и что можно уже развалили.
    Воронок
Картина дня