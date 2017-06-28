Столтенберг: НАТО не будет возобновлять операцию в Афганистане
НАТО не рассматривает возможность возобновления боевой операции в Афганистане, но намерена активизировать обучение афганских силовиков и изучает перспективы увеличения небоевого контингента в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости .
Он отметил, что альянс при этом рассматривает возможность увеличить небоевой контингент в стране – об этом было объявлено еще в мае. По его словам, речь идет, в том числе, об активизации усилий по обучению сил по проведению спецопераций.
Нет запроса, нет планов возвращаться к боевым операциям. НАТО проводила крупную боевую операцию в Афганистане, и в 2015 году мы смогли передать ответственность за безопасность в Афганистане самим афганцам. Есть много проблем, вызовов, неуверенности и насилия в Афганистане. Но важное достижение – НАТО смогла обучить, создать афганские силы безопасности, которые сами несут ответственность за обеспечение безопасности в стране— сказал генсек НАТО журналистам.
Он отметил, что альянс при этом рассматривает возможность увеличить небоевой контингент в стране – об этом было объявлено еще в мае. По его словам, речь идет, в том числе, об активизации усилий по обучению сил по проведению спецопераций.
Вопрос в том, как нам обучить большее число (силовиков), задействованных в проведении спецопераций в Афганистане— сказал Столтенберг.
Использованы фотографии: http://rtr.md/
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