Столтенберг: НАТО не будет возобновлять операцию в Афганистане

Нет запроса, нет планов возвращаться к боевым операциям. НАТО проводила крупную боевую операцию в Афганистане, и в 2015 году мы смогли передать ответственность за безопасность в Афганистане самим афганцам. Есть много проблем, вызовов, неуверенности и насилия в Афганистане. Но важное достижение – НАТО смогла обучить, создать афганские силы безопасности, которые сами несут ответственность за обеспечение безопасности в стране

Вопрос в том, как нам обучить большее число (силовиков), задействованных в проведении спецопераций в Афганистане