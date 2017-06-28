16:50 28 июня

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Евросоюз в среду официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что решение принято.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.


ЕС продлил на полгода экономические санкции против России


Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.


Использованы фотографии: http://media-objektiv.in.ua/
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Комментарии 35

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:46
    СПАСИБО! ...Я понимаю это было сложно сделать , но вы это смогли! Низкий вам поклон от большинства россиян! soldier
    ОТДЕЛ
    1. vch Сегодня, 13:54
      Флаг им в руки и перышко в одно место....Пущай продолжают......
      vch
      1. Владимир16 Сегодня, 13:57
        Цитата: ОТДЕЛ
        Низкий вам поклон от большинства "россиян"! soldier

        Не нравиться мне это ельцинское "россияне". Унизительно и оскорбительно. Я русский. А россиянин это кто? Что за народ, какой национальности? Русскому человеку такая обзывалка на ум прийти не могла. Даже по-пьяни, с учетом пристрастий ЕБН.
        Ранее 1917 года так на Руси никого не обзывали. Во время СССР тоже. Народы те же жили. И вот дожили...
        Владимир16
        1. Владимир16 Сегодня, 14:07
          Если санкции продлили, значит у запада есть уверенность в нашей зависимости от них.
          Санкции снимут (или забудут по тихой грусти) лишь после осознания на западе нашей экономической независимости. С правительством Димы нам это не светит. hi
          Да и сплотили санкции народ. Так, что и нашему руководству они в радость.
          В итоге консенсус. laughing
          Владимир16
          1. Татьяна Сегодня, 14:10
            Ха! Они на Западе со своими санкциями, как заведённые игрушечные паровозики, кружатся и кружатся по кругу на полу по одним и тем же политэкономическим "рельсам".
            Кто из США и Бильдербергского клуба им в ЕС разрешит отменить санкции?! Никто!!!
            Татьяна
          2. art030765 Сегодня, 14:27
            уверенность у запада 100% длинные деньги по низким ставкам есть только у них если собираемся выращивать огурцы нам санкции только на пользу если собираемся модернизировать промышленность внедрять передовые технологии то с санкциями это невозможно так что мы выбор сделали
            art030765
            1. НасРать Сегодня, 14:34
              Цитата: art030765
              Уверенность у запада 100% ! длинные деньги по низким ставкам есть только у них. Если собираемся выращивать огурцы - нам санкции только на пользу. Если собираемся модернизировать промышленность, внедрять передовые технологии, то с санкциями это невозможно. Так что, мы выбор сделали!


              Жаль запятых не проставили, а так всё по делу написали, кроме - "мы выбор сделали" - тут от нас не зависит практически ни чего .
              Не понимаю эту выдавливаемую комрадами, радость на показ.

              Понятно, что санкции не снимут, но радоваться тут особо не чему.
              НасРать
            2. sir_obs Сегодня, 15:43
              Глупость...никакие кредиты, взытые с началадевяностых, ни на какое развите не пошли, промышленность в основном шробилась, флот у и армия на эти деньгм уничтожались, а долги росли и росли.кредиты в основном брали наши же банки, которые они , в свою очередь ссуживали более мелким банкам и бизнесу, наживая нехилые проценты.
              Деньги то есть, а вот почему они не в стране работают, а в штатовские бумаги вкладываются, вот это не совсем прнятно.
              И вообще жить в кредит постоянно это неправильный подход. И заниматься накоплениями, которыми потом дыры затыкают, тоже.
              Деньги должны работать и работать должнв свои деньги, а не чужие.

              А всякие там инвестиции и кредиты приведут к тому, что мы вообще останемся с голой задницей. Германия вроде как развитая страна. Только вот промышленность ее более чем на 80 процентов принадлежит американцам и об этом сами немцы говорят. А ве тоже начиналось с кредитов и ивесторов.
              sir_obs
              1. art030765 Сегодня, 16:41
                вы сударь глупости пишите не надо вы не в теме видимо экономика не ваш конек
                art030765
        2. Комментарий был удален.
        3. Арон Заави Сегодня, 14:11
          Цитата: Владимир16
          Цитата: ОТДЕЛ
          Низкий вам поклон от большинства "россиян"! soldier

          Не нравиться мне это ельцинское "россияне". Унизительно и оскорбительно. Я русский. А россиянин это кто? Что за народ, какой национальности? Русскому человеку такая обзывалка на ум прийти не могла. Даже по-пьяни, с учетом пристрастий ЕБН.
          Ранее 1917 года так на Руси никого не обзывали. Во время СССР тоже. Народы те же жили. И вот дожили...

          Во время СССР говорили "советский народ". А россияне это наверное русские, татары, чечннцы и т/д.
          Арон Заави
          1. Владимир16 Сегодня, 15:22
            Да ты чЁ!!! В самом деле? laughing love
            Владимир16
          2. wku Сегодня, 15:31
            Цитата: Арон Заави
            А россияне это наверное русские, татары, чечннцы и т/д.

            татары это татары Граждане России, чеченцы это чеченцы граждане России и.т.д.
            а как Вы назовёте турок в Германии - германчане? или немчане? , а арабов во Франции конечно францужане!
            не надо путать гражданство и национальность, да и графу в Паспорт России необходимо вернуть! в многонациональном СССР она была и не кого в основном не смущала.
            да была часть евреев записывавших себя белорусами, украинцами, реже русскими потому что выбор национальности был добровольным , но разве такие евреи засуживают уважения хоть самих евреев? сомневаюсь!
            wku
        4. Александр романов Сегодня, 14:16
          Цитата: Владимир16
          Во время СССР тоже

          назвали советские ,а не русские.
          Александр романов
          1. Владимир16 Сегодня, 15:29
            Цитата: Александр романов
            назвали советские ,а не русские.

            Это Ваше "а не русские" откуда взялось? Ветром надуло?
            Я писал, что во время СССР словом "россияне" ни кто ни кого не обзывал. Ежели учили географию, то возможно вспомните, что народы населяющие в настоящий момент территорию России жили и в РСФСР. И никто жителей РСФСР не называл "россияне". В тоже время жителей Украинской ССР называли украинцами, Белорусской ССР - белорусами и т.д.
            Но Вам, россиянин, а не русский, зачет, за незамедлительный отклик! love
            Владимир16
      2. Комментарий был удален.
      3. 210окв Сегодня, 14:10
        Неужели тут есть люди надеющиеся на то,что санкции снимут?
        Цитата: vch
        Флаг им в руки и перышко в одно место....Пущай продолжают......
        210окв
    2. Самогонщик Сегодня, 15:36
      абсолютно точно-из опыта послевоенной Сербии.санкции 1995 - 1999 годов. резкое возрождение экономики,дышать стало легче.домашняя продукция Полностью завладела полками магазинов. а теперь без санкций худо.вон всё иноцам продато. теперь ужас-в подсолнечном масле,мясе вода на 10%. домашний производитель давится под давление корпораций европы. санкции хороший шанс Российскому производителю нарастить мускулы. а тем кто не понимает о чём речь-посмотрите состав своих продуктов и того де..ма из европы-не высшего а среднего ценовного ранга-пробовать не советую. в молочных продуктах к примеру 25% массы с давно прошедшим сроком давности. сосиски.колбаса с 15 % молотых костей. дорогие россияне вы не понимаете как вам повезло. ВСЕ иностранцы(нормальные,не чинуши) вам в этом плане завидуют и не понимают вас.как не цените. за еду РОССИЙСКОГО качества в европе надо выложить 2/3 зарплаты. зато биг макаки и подобное 6 евро -5 штук. и не гниёт.не портится.ешь до отвала laughing
      Самогонщик
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:46
    Ура! А я уж было испугался, сейчас отменят, и опять пойдет экспансия европейских станков и прочего оборудования...
    Горный стрелок
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:51
      Цитата: Горный стрелок
      Ура! А я уж было испугался, сейчас отменят, и опять пойдет экспансия европейских станков и прочего оборудования...

      ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
      Ещё полгода назло бабушке уши морозить будут....
      Zoldat_A
    2. wku Сегодня, 14:04
      Цитата: Горный стрелок
      Ура! А я уж было испугался, сейчас отменят, и опять пойдет экспансия европейских станков и прочего оборудования...

      да это верно подметили! со станкостроением у нас и в СССР не ахти было, а в "свободной" РФ станкостроение вообще ликвидировано!
      wku
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:48
    ... что то долго тянули гейропейцы, запереживал уже... laughing
    a.s.zzz888
  4. Machete Сегодня, 13:50
    Как неожиданно!
    Machete
  5. mayday Сегодня, 13:56
    Наши либералы усваивают тяжелый урок - "на Запад смотри, а сам не плошай")
    mayday
  6. Ванёк Сегодня, 14:04
    Кому только хуже от этого?
    Ванёк
  7. Silver Fox_2 Сегодня, 14:07
    Ну ладно ! Я переживал что отменят ! до 2020 года они нужны нам !!!
    Silver Fox_2
  8. wku Сегодня, 14:10
    Вот что-то сомневаюсь что на этот раз Россия введёт ответные!, как то не внятно ВВП на прямой линии про это ответил, мол санкции это не выход в условиях открытой экономки.
    с колен мы встали и сразу поучили пика, и на какую точку приземлимся? или сядем? ещё не известно -в полёте пока!
    wku
    1. wku Сегодня, 14:23
      получили ПИНКА не успел исправить.
      wku
  9. Диванный эксперт Сегодня, 14:13
    Нужно больше санкций!!!=)
    Диванный эксперт
    1. wku Сегодня, 15:13
      Цитата: Диванный эксперт
      Нужно больше санкций!!!=)

      да ! особенно секторальных чтоб экономика в конец загнулась!
      Россия благодаря тупым своим юристам так подписала договор "Силовых Машин" с "Сименс", что газовые турбины для ПГУ 470 лицензия на которые выкуплена и их производство локализовано в СПб Россия не может использовать для постройки на своей территории в Крыму Севастопольской и Симферопольской ТЭЦ. Сейчас ведут переговоры с Ираном,(они их тоже по лицензии "Сименс" производят) но там не всё так радужно, а ведь персы помнят как Дмитрий Анатольевич их с с 300 обломал! Дай Бог чтоб сделка состоялась!
      wku
  10. mkop Сегодня, 14:14
    Им надо программку какую-нибудь для компа написать, чтобы она раз в пол года печатала документ о продлении санкций и все тупо бы подписывали и все. А нашим СМИ на серверах скрипт сделать, чтобы раз в пол года постил статью одну и ту же об этом ЭПОХАЛЬНОМ событии. И настанет гармония :)
    mkop
  11. Altona Сегодня, 14:28
    Цитата: Александр романов
    назвали советские ,а не русские.

    ----------------------------
    Я был советский, сейчас непонятно кто, типа подданный Российской Федерации. А санкции-это оружие обоюдоострое. Значит они чувствуют свою слабость. А нашим с китайцами и прочими надо альтернативный мир развивать, потому что ЛГБТ уже и в спорт проникло. Мужик с отрезанными причиндалами с биологическими женщинами соревнуется. Ну куда это? А мы всё унижаемся, прогибаемся. Всё равно через 10 лет Запад всё в абсурд превратит, в цирк с конями.
    Altona
  12. NUR Сегодня, 14:34
    Продлевается автоматически по истечении срока.
    NUR
  13. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 14:54
    Пора бы ввести жесточайшие санкции против Франции и Германии, попутно отозвав послов оттуда. С немцами разговор должен быть короткий - их надо бить сразу в рыло, если начинают борзеть. Эти твари забыли 45-й, поэтому надо им напомнить вновь. Видимо, мы недостаточно их наколотили 70 лет назад...
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  14. Alexandr2637 Сегодня, 15:01
    Может действительно пора энергоресурсы западу перекрыть?
    Да, конечно нам будет экономически не выгодно, зато им зимой - 3.14....!
    Alexandr2637
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 15:31
      Лучше это сделать осенью, чтобы к зиме были израсходованы запасы в ПХГ, которых хватит на 2-3 месяца. Конечно, этот шаг уничтожит репутацию Газпрома как надежного поставщика энергоресурсов, но приведет и к коллапсу экономики ЕС. Они будут вынуждены покупать СПГ у американцев, который вдвое дороже нашего газа. Прекращение поставок приведет к остановке части производств, иначе газа не хватит населению, которое будет мерзнуть холодной зимой. Да, мы тоже сильно пострадаем, но ИХ прямые потери будут измеряться сотнями миллиардов евро, а косвенные (необходимость срочной закупки СПГ) - триллионами.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  15. pshek Сегодня, 16:40
    И правильно сделал ЕС. Нельзя финанмсировать и сотрудничать со страной постоянно провоцырующей военные инциденты и угрожаюией соседям ЯО
    pshek
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