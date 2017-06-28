В Константиновке на мине подорвался автомобиль СБУ

По характеру повреждений, под автомобиль было заложено взрывное устройство, все днище машины разнесено. В СБУ подтвердили факт происшествии и отметили, что дело ведет военная прокуратура.

Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщают о том, что сегодня в районе населённого пункта Константиновка на мине подорвался автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины. По данным издания «Украинская правда», в момент взрыва в автомобиле находились пятеро сотрудников СБУ. Известно о том, что один из них от полученных ранений скончался на месте. Четверо других получили ранения и травмы и доставлены в ближайший госпиталь.Отмечается, что среди находившихся в автомобиле были сотрудники департамента контрразведки.Из материала:Напомним, что накануне был взорван автомобиль, за рулём которого находился командир одного из подразделений ГУР МО Украины - полковник Шаповал. Украинский военнослужащий погиб на месте. Взрыв прогремел в украинской столице.После этих случаев на Украине стали обсуждать тему «необходимости противодействия диверсионным группам». Таким образом, в СБУ и ВСУ хотят сказать, что диверсионные группы добрались и до Киева?