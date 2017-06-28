16:51 28 июня

В Константиновке на мине подорвался автомобиль СБУ

Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщают о том, что сегодня в районе населённого пункта Константиновка на мине подорвался автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины. По данным издания «Украинская правда», в момент взрыва в автомобиле находились пятеро сотрудников СБУ. Известно о том, что один из них от полученных ранений скончался на месте. Четверо других получили ранения и травмы и доставлены в ближайший госпиталь.

Отмечается, что среди находившихся в автомобиле были сотрудники департамента контрразведки.




Из материала:
По характеру повреждений, под автомобиль было заложено взрывное устройство, все днище машины разнесено. В СБУ подтвердили факт происшествии и отметили, что дело ведет военная прокуратура.


Напомним, что накануне был взорван автомобиль, за рулём которого находился командир одного из подразделений ГУР МО Украины - полковник Шаповал. Украинский военнослужащий погиб на месте. Взрыв прогремел в украинской столице.

После этих случаев на Украине стали обсуждать тему «необходимости противодействия диверсионным группам». Таким образом, в СБУ и ВСУ хотят сказать, что диверсионные группы добрались и до Киева?


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Комментарии 24

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  1. Александр романов Сегодня, 14:57
    27 июня в Константиновском районе Донецкой области была взорвана машина с сотрудниками СБУ, в результате чего 1 пассажир погиб. Об этом сообщает Украинская правда.

    По информации издания, в результате происшествия 4 человека были ранены. Трое пострадавших работали в Департаменте контрразведки, погибший был начальником отдела.

    Подушка безопасности на кочках сработала-бывает.
    Александр романов
    1. Тралл Сегодня, 14:58
      среди находившихся в автомобиле были сотрудники департамента контрразведки

      Контр-контрразведчики поработали...
      Тралл
    2. Толстоевский Сегодня, 15:19
      нельзя также отвергать версию про свидомыепуканы
      Толстоевский
    3. плоХОЙ Сегодня, 15:38
      кондиционер бахнул..или пукан.. fellow laughing
      плоХОЙ
  2. Ванёк Сегодня, 14:58
    «Украинская правда»

    Есть газета "Правда", но в ней нет известий. Есть газета "Известия", но в ней нет правды.

    Парадокс.
    Ванёк
  3. RUSOIVAN Сегодня, 14:58
    Однако, тенденция!
    RUSOIVAN
    1. vch Сегодня, 15:30
      Да, похоже ответка за Гиви и Моторолу только начинается.... Выбивают СБУ и разведчиков.
      vch
      1. Кот Всапогах Сегодня, 15:59
        давно пора!!! перещёлкать эту нечисть laughing
        Кот Всапогах
  4. К-50 Сегодня, 14:59
    Чем больше похоронят и раньше этих, тем больше и здоровее останется жителей Донбасса. yes
    К-50
  5. faterdom Сегодня, 15:00
    Подушка "Таката" сработала не вовремя. Наверное, автомобиль попадал под отзывную кампанию, но не успели доехать до оф. дилера.
    faterdom
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:01
    Ну что, похоже, за Мотороллу и Гиви "ответка" полетела. Вангую, на этом не кончится.
    Горный стрелок
  7. mayday Сегодня, 15:01
    Реставрировали автопарк СБУ видать по старинке - гудроном дырки мазали, вот и липнет всякая дрянь..
    mayday
  8. Flinky Сегодня, 15:10
    Кондиционеры наносят ответный удар.
    Flinky
  9. Ирек Сегодня, 15:13
    Сбылись все мечты... Ф
    Ирек
    1. Ванёк Сегодня, 15:23
      Их ещё и хоронят? Фашистов?
      Ванёк
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:57
        так это не ради покоя их, а для того чтоб не воняли на улицах.
        с-т Petrov
        1. Ванёк Сегодня, 16:12
          Цитата: с-т Petrov
          не ради покоя их


          Детоубийцам ни где покоя не будет. Ни здесь, ни там... А для того, чтобы не воняли - сжигать! И желательно живьём!
          Ванёк
  10. Толстоевский Сегодня, 15:17
    мелочь, а приятно. скорее бы всех их к бандере на ПМЖ отправить
    Толстоевский
  11. Карась Сегодня, 15:38
    Надо еще запустить инфу все взорванные бывали на Донбассе. тогда у ныне находящихся там имена бедет мама не горюй! Больше побежит домой.
    Карась
    1. Лужский Сегодня, 16:12
      Цитата: Карась
      Надо еще запустить инфу все взорванные бывали на Донбассе.

      Не "бывали", а "были". Константиновка - самый, что ни на есть Донбасс.
      Лужский
  12. роман66 Сегодня, 15:46
    " Таким образом, в СБУ и ВСУ хотят сказать, что диверсионные группы добрались и до Киева?" так. давно. в 2014 году, никак не выгнать
    роман66
  13. anjey Сегодня, 16:01
    это дрг торгашей оружием,наркотиками,органами,бабло и зоны влияния делят
    anjey
  14. рус-5819 Сегодня, 16:14
    После этих случаев на Украине стали обсуждать тему «необходимости противодействия диверсионным группам». Таким образом, в СБУ и ВСУ хотят сказать, что диверсионные группы добрались и до Киева?

    Очередной повод развязать террор против несогласных и опасных для фашиков!!
    рус-5819
  15. СКАД Сегодня, 16:18
    Необходимо уточнить. Термин -сотрудники департамента СБУ неверный. Это головорезы бандформирования.
    Главный правозащитник укропии,будучи сторонником майдауна вынужден публично признать,что СБУ -гланый нарушитель практически всех законов.
    А в целом любой,кто занимает даже небольшой пост во власти либо нацист либо мздоимец.
    СКАД
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