09:59 29 июня

Хейли: Предупредив Дамаск, президент США спас жизни многих мирных граждан

Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп, предупредив Асада о последствиях готовящейся в Сирии химической атаки, спас «многих невинных мужчин, женщин и детей», передает канал RT .



Я могу сказать, что, благодаря действиям президента, этого не случилось,
– сказала Хейли, выступая в Конгрессе США.


На вопрос главы комитета по международным делам Эда Ройса, предпринял ли Асад какие-то действия в ответ на предупреждение, Хейли ответила: «То, что мы видели до этого, было той же самой активностью, которую мы наблюдали в преддверии химической атаки, устроенной 4 апреля».

Поэтому я думаю, что так же, как и президент, который бросил вызов Асаду, мы должны продолжать напоминать Ирану и России, что, если они решили покрывать Асада, мы не намерены с этим мириться. Мне хочется думать, что президент спас многих невинных мужчин, женщин и детей,
подчеркнула постпред.

Днем ранее Хейли написала в своем «Твиттере»: «Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут на совести Асада, а также России и Ирана, которые поддерживают его в убийствах своих людей».

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 45

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:13
    Все таки Задорнов был прав, на счет американцев...
    ОТДЕЛ
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:16
      Днем ранее Хейли написала в своем «Твиттере»: «Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут на совести Асада, а также России и Ирана, которые поддерживают его в убийствах своих людей».

      Вполне по американски: США мирных жителей в Сирии бомбят, а отвечать за это будет Асад! fool
      СРЦ П-15
      1. bulvas Сегодня, 08:31
        Цитата: ОТДЕЛ
        Все таки Задорнов был прав, на счет американцев...


        Американцы получили от Саудовцев контракт на сотни миллиардов в качестве оплаты за свержение Асада, чтобы США зачистили Сирию,
        а по сути
        - чтобы США выдавили Россию из Сирии и расчистили путь для саудовских наемников, которые без нас быстро доведут дело до логического конца - уменьшат зону влияния Ирана

        Трамп зарабатывает деньги для того, чтобы снова "сделать Америку великой", но это, конечно не единственная цель его действий в Сирии ...
        bulvas
      2. vovanpain Сегодня, 08:34
        мы должны продолжать напоминать Ирану и России, что, если они решили покрывать Асада, мы не намерены с этим мириться.

        Что же ты страшная такая,да fool такая,напоминалка отвалится.
        vovanpain
      3. Мой адрес Сегодня, 09:18
        СРЦ-15 - привет, тёзка! hi
        А вообще, могу прокомментировать эту Х(?)йли стареньким анекдотом:
        Стоит некто на Красной площади и машет руками. Подходит ещё человек и спрашивает:
        - Зачем вы машете руками? - Крокодилов отпугиваю! - Но их здесь нет! - Потому и нет, что отпугиваю! lol
        Мой адрес
        1. SteelRatTV Сегодня, 09:37
          hi Когда прочел заголовок, сразу же вспомнил именно этот анекдот. lol
          SteelRatTV
    2. Познающий Сегодня, 08:24

      Все таки Задорнов был прав, на счет американцев....................................................
      .................... Старо. Мир старше однако просто как МИХАН будь., не прикидывайся.
      Познающий
      1. Mystery12345 Сегодня, 08:34
        Хейли: Предупредив Дамаск, президент США спас жизни многих мирных граждан
        - "нобелевскую" Трампу...срочно! а то как же,у негра есть,а у него нет... recourse
        Mystery12345
        1. Rumata-Estorskii Сегодня, 08:52
          Снял с языка.
          Rumata-Estorskii
    3. Маз Сегодня, 09:17
      Та мы в курсе и про доброту и про Хиросиму, Гренаду, Панаму, и прочие спасения людей, спасибо тебе америка за "заботу". Низкий поклон госпоже хейли за прямоту и честность и гарантии мира на авианосцах в средиземке
      Маз
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:14
    ... глянешь на эту мерикатоску - вроде нормальная, а присмотришься поближе - такая же, как и все пациенты 6-ой палаты... laughing
    a.s.zzz888
    1. Александр романов Сегодня, 08:32
      Цитата: a.s.zzz888
      .. глянешь на эту мерикатоску - вроде нормальная,

      А я вижу дуру.
      Александр романов
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:45
        Александр романов Сегодня, 08:32 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        .. глянешь на эту мерикатоску - вроде нормальная,
        А я вижу дуру.

        ... на примере этой тёТки видно, что одно другому не мешает...
        a.s.zzz888
        1. bulvas Сегодня, 08:49
          Цитата: Александр романов
          Цитата: a.s.zzz888
          .. глянешь на эту мерикатоску - вроде нормальная,

          А я вижу дуру.


          Хорошо бы ...

          Только они не дураки и знают что делают, а чиновники исполняют любую роль, которую им прикажут
          bulvas
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:17
    американцы от скромности не умрут ! Это же скоко людей спасли !
    Uncle Lee
    1. Azim77 Сегодня, 08:38
      Если бы родители этих американских политиков постоянно использовали противозачаточные, то реально спасли бы много невинных мужчин, женщин и детей..
      Azim77
  4. Приговор Сегодня, 08:17
    Интересно, она сама верит в тот бред, который метёт?... lol
    Приговор
    1. Ихрек Сегодня, 08:19
      "Империя лжи" однако.
      Ихрек
  5. Б.Т.В. Сегодня, 08:18
    " Мы пахали!", сказала муха, улетая от лошади."
    Б.Т.В.
  6. viktor. Сегодня, 08:18
    am Ангелы хранители вы нашие wassat
    viktor.
  7. fzr1000 Сегодня, 08:20
    Слава, слава Великому Миротворцу Трампу! Шоб он сдох.
    fzr1000
  8. Spartanez300 Сегодня, 08:21
    Такие как она уже рождаются идиотами или их этому долго учат .

    Spartanez300
  9. wasjasibirjac Сегодня, 08:21
    анекдот: мужик стоит, руками машет. его спрашивают - ты что делаешь?
    ответ: крокодилов летающих отгоняю.
    так ведь крокодилы не летают.
    ответ: ВОТ ПОТОМУ И НЕ ЛЕТАЮТ.
    американцы точно пердали смысл этого анекдота в своем заявлении.
    wasjasibirjac
  10. fn111 Сегодня, 08:23
    Феерические мрази
    fn111
  11. viktor. Сегодня, 08:23
    Цитата: Spartanez300
    Такие как она уже рождаются идиотами или их этому долго учат .

    Скорее идиота долго учат laughing
    viktor.
  12. Masya Masya Сегодня, 08:26
    Сама придумала,сама обиделась, сама одумалась, сама себя похвалила какая умная! lol
    Masya Masya
  13. iliitchitch Сегодня, 08:26
    Да чё ж у них все бабы такие страшные , а ? Поневоле у них недомужики заголубеют ...Ужасы ихнего городка . Псака , дженни , где ты ? wassat Ну не дал Бог внешность , так наша девочка себя Поставит , просто порадуешься , общаясь , а эти не девочки , это гёрлы какие-то .
    iliitchitch
  14. Alexandr2637 Сегодня, 08:29
    Да когда-же америка прекратит своё существование?
    Alexandr2637
    1. iliitchitch Сегодня, 08:41
      Цитата: Alexandr2637
      Да когда-же америка прекратит своё существование?


      Этот микроб , что б им , ещё много мешков крови отсосёт со всех сторон , пока его на ноль не помножат .
      iliitchitch
  15. OlfRed Сегодня, 08:29
    если они решили покрывать Асада, мы не намерены с этим мириться.
    И чо !? Пойдете памперсы закупать? Вроде как давно всем все известно - Асад союзник, и поступать так, как поступали(ют) пинд..сы в отношении своих "союзников" Россия не намерена hi
    OlfRed
    1. кг пв Сегодня, 09:56
      У России нет союзников,одни партнёры.
      кг пв
  16. talgat kaumbaev Сегодня, 08:37
    CNN: корабли и самолеты США заняли атакующие позиции для нападения на Сирию

    США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но наносить удар пока не планируют, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники.

    По его данным, США наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии круглосуточно. В Вашингтоне считают, что оттуда может быть проведена химатака, на которую в Белом доме обещали ответить.
    Однако никакой подозрительной активности на аэродроме в последнее время не замечено, уточняет CNN. По информации телеканала, к угрожающим заявлениям Белый дом побудили разведданные о якобы перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.
    https://ria.ru/syria/20170628/1497480178.html
    talgat kaumbaev
    1. истопник Сегодня, 09:03
      Цитата: talgat kaumbaev
      ...CNN: корабли и самолеты США заняли атакующие позиции для нападения на Сирию...

      Это те, что от стального Кима сбежали, или другие? А те до сих пор штаны стирают?
      истопник
      1. talgat kaumbaev Сегодня, 09:12
        Нет другие.У Кима яйца есть,он может и вдарить в ответ.И не только на словах.
        Впервые с 2000 года: в Хайфу идет гигантский авианосец "Джордж Буш"(авиационная группа 90 самолётов и вертолётов + корабли охранения хватит что бы Сирию стереть в порошок!)
        http://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/67310
        talgat kaumbaev
  17. demo Сегодня, 08:40
    Я Донику Трампику аплодирую стоя!
    Ну мужик! Ну голова!

    Это надо так уметь овации сорвать!
    Предупредил и спас!

    Ты бы, чел моржовый, еще бы и список спасенных опубликовал.
    demo
    1. Azim77 Сегодня, 09:27
      Цитата: demo
      Ты бы, чел моржовый, еще бы и список спасенных опубликовал.

      Так он скромничает. Он весь мир ведь спас, вот только что. Химатака -> США бомбит Сирию -> ВКС сбивает пару самолетов ВВС США -> полетели ракеты -> ядерная война. В западных СМИ такой вариант вполне проканал бы.
      Azim77
  18. Wedmak Сегодня, 08:51
    Да ты упоротая.
    Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут на совести Асада, а также России и Ирана, которые поддерживают его в убийствах своих людей

    Бомбежки мирных жителей вашими ВВС тоже на Асада будем списывать?
    Wedmak
    1. iliitchitch Сегодня, 09:10
      Цитата: Wedmak
      Бомбежки мирных жителей вашими ВВС тоже на Асада будем списывать?


      Да плЯвать им на мирных жителей . Асада НАДО замочить . Вот сидим и думаем - борзанут-не борзанут? Ставочку делаю , что уписаются борзеть эти кросавчеги . На яйцах там всё подвисло .
      iliitchitch
      1. Wedmak Сегодня, 09:26
        Вот сидим и думаем - борзанут-не борзанут?

        Пустить из-за угла десяток томагавков - вполне. Атаковать сирийскую технику - тоже могут. Ответки-то ждать не приходится - не тот уровень техники у САР.
        Ну очередные санкции наложат на Россию и Иран.
        Я надеюсь, что наши все же мониторят обстановку и предупредят провокацию.
        Wedmak
  19. Deadушка Сегодня, 09:07
    Я могу сказать, что, благодаря действиям президента, этого не случилось,
    – сказала Хейли, выступая в Конгрессе США

    Железная логика.. и не поспоришь laughing
    Напомнило старый анекдот:
    "Едет в автобусе мужик. Отрывает от газеты маленькие кусочки, и бросает их в окно. Соседу стало интересно, он спрашивает:
    — Зачем вы рвете газету и бросаете обрывки в окно?
    — Это отпугивает слонов.
    — Но там нет слонов!
    — Эффективное средство, не правда ли?"
    Deadушка
  20. Новый пользователь Сегодня, 09:21
    Наверное так и есть.
    Новый пользователь
  21. Altona Сегодня, 09:23
    Сами готовили атаку и сами "предупредили". Сейчас CNN провела "новость", что все ударные средства армии США готовы нанести удар по Сирии крылатыми ракетами и прочими средствами. Вот вам и "боротьба с ИГИЛ".
    Altona
  22. Govorun Сегодня, 09:35
    Хейли: Предупредив Дамаск, президент США спас жизни многих мирных граждан...
    Даю ей заслуженных 23одну Псаки....
    Govorun
  23. ОТДЕЛ Сегодня, 09:37
    Давайте вспомним Путина , очень емко и коротко об этом высказался..!

    И добавить нечего, сейчас опять начинают по старым шаблонам...
    ОТДЕЛ
  24. kapitan281271 Сегодня, 09:43
    Передать в аренду Асаду 5-6 ДПЛ Варшавянки и я думаю у бравых ковбоев булки сожмуться
    kapitan281271
Картина дня