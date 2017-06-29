Хейли: Предупредив Дамаск, президент США спас жизни многих мирных граждан...

Я могу сказать, что, благодаря действиям президента, этого не случилось,

Поэтому я думаю, что так же, как и президент, который бросил вызов Асаду, мы должны продолжать напоминать Ирану и России, что, если они решили покрывать Асада, мы не намерены с этим мириться. Мне хочется думать, что президент спас многих невинных мужчин, женщин и детей,