Хейли: Предупредив Дамаск, президент США спас жизни многих мирных граждан
Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп, предупредив Асада о последствиях готовящейся в Сирии химической атаки, спас «многих невинных мужчин, женщин и детей», передает канал RT .
На вопрос главы комитета по международным делам Эда Ройса, предпринял ли Асад какие-то действия в ответ на предупреждение, Хейли ответила: «То, что мы видели до этого, было той же самой активностью, которую мы наблюдали в преддверии химической атаки, устроенной 4 апреля».
Днем ранее Хейли написала в своем «Твиттере»: «Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут на совести Асада, а также России и Ирана, которые поддерживают его в убийствах своих людей».
Я могу сказать, что, благодаря действиям президента, этого не случилось,– сказала Хейли, выступая в Конгрессе США.
На вопрос главы комитета по международным делам Эда Ройса, предпринял ли Асад какие-то действия в ответ на предупреждение, Хейли ответила: «То, что мы видели до этого, было той же самой активностью, которую мы наблюдали в преддверии химической атаки, устроенной 4 апреля».
Поэтому я думаю, что так же, как и президент, который бросил вызов Асаду, мы должны продолжать напоминать Ирану и России, что, если они решили покрывать Асада, мы не намерены с этим мириться. Мне хочется думать, что президент спас многих невинных мужчин, женщин и детей,подчеркнула постпред.
Днем ранее Хейли написала в своем «Твиттере»: «Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут на совести Асада, а также России и Ирана, которые поддерживают его в убийствах своих людей».
Использованы фотографии: Reuters
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