Франция организует выпуск оборудования для тральщиков в РФ
Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , коммерческий директор французской компании ECA Group Доминик Малле сообщил о том, что в течение ближайших двух лет данное предприятие намерено организовать в России выпуск безэкипажных катеров Inspector Mk2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk2.
Как поясняет Д. Малле, ECA Group первоначально намеревалась отгрузить по четыре безэкипажных катера и подводных аппарата для тральщиков типа "Александрит". Но впоследствии было условлено поставить только три катера. Два из них уже получены, третий ожидается до конца года. Общая стоимость составила примерно 10 млн. евро.
ECA Group с 1936 года занимается разработками в области робототехники, автоматизированных систем, моделирования и промышленных процессов. Катер её разработки используется на головном корабле противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов".
Базовый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Корабли противоминной обороны этого типа созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Предполагается, что тральщики данного проекта станут основой обновленных корабельных сил противоминной обороны ВМФ России.
Inspector Mk2
Как поясняет Д. Малле, ECA Group первоначально намеревалась отгрузить по четыре безэкипажных катера и подводных аппарата для тральщиков типа "Александрит". Но впоследствии было условлено поставить только три катера. Два из них уже получены, третий ожидается до конца года. Общая стоимость составила примерно 10 млн. евро.
Seascan Mk2
И хотя наша продукция не попала под санкции, российская сторона отказалась от четвертого катера, приняв решение производить их самостоятельно. Мы намерены в ближайшие два года организовать производство катеров Inspector и подводных противоминных аппаратов для них в России.
ECA Group с 1936 года занимается разработками в области робототехники, автоматизированных систем, моделирования и промышленных процессов. Катер её разработки используется на головном корабле противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов".
Базовый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Корабли противоминной обороны этого типа созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Предполагается, что тральщики данного проекта станут основой обновленных корабельных сил противоминной обороны ВМФ России.
Inspektor Mk 2 у кормы головного морского тральщика проекта 12700 «Александр Обухов»
Использованы фотографии: http://www.ecagroup.com/en/solutions/usv-rea-operations ; http://www.ecagroup.com/en/solutions/Seascan-MK2 ; https://topwar.ru/118202-bezekipazhnyy-kater-inspector-mk-2-v-baltiyske.html
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