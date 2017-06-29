Франция организует выпуск оборудования для тральщиков в РФ

Inspector Mk2

Seascan Mk2

И хотя наша продукция не попала под санкции, российская сторона отказалась от четвертого катера, приняв решение производить их самостоятельно. Мы намерены в ближайшие два года организовать производство катеров Inspector и подводных противоминных аппаратов для них в России.

Inspektor Mk 2 у кормы головного морского тральщика проекта 12700 «Александр Обухов»