09:59 29 июня

Франция организует выпуск оборудования для тральщиков в РФ

Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , коммерческий директор французской компании ECA Group Доминик Малле сообщил о том, что в течение ближайших двух лет данное предприятие намерено организовать в России выпуск безэкипажных катеров Inspector Mk2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk2.


Inspector Mk2


Как поясняет Д. Малле, ECA Group первоначально намеревалась отгрузить по четыре безэкипажных катера и подводных аппарата для тральщиков типа "Александрит". Но впоследствии было условлено поставить только три катера. Два из них уже получены, третий ожидается до конца года. Общая стоимость составила примерно 10 млн. евро.



Seascan Mk2


И хотя наша продукция не попала под санкции, российская сторона отказалась от четвертого катера, приняв решение производить их самостоятельно. Мы намерены в ближайшие два года организовать производство катеров Inspector и подводных противоминных аппаратов для них в России.


ECA Group с 1936 года занимается разработками в области робототехники, автоматизированных систем, моделирования и промышленных процессов. Катер её разработки используется на головном корабле противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов".

Базовый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Корабли противоминной обороны этого типа созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Предполагается, что тральщики данного проекта станут основой обновленных корабельных сил противоминной обороны ВМФ России.

Франция организует выпуск оборудования для тральщиков в РФ

Inspektor Mk 2 у кормы головного морского тральщика проекта 12700 «Александр Обухов»

Использованы фотографии: http://www.ecagroup.com/en/solutions/usv-rea-operations ; http://www.ecagroup.com/en/solutions/Seascan-MK2 ; https://topwar.ru/118202-bezekipazhnyy-kater-inspector-mk-2-v-baltiyske.html
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Комментарии 9

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:19
    Я что то не понял мужики, а как же санкции животворящие ..? Я против категорически ..
    ОТДЕЛ
    1. Santa Bear Сегодня, 09:26
      Так из за санкций как раз и приняли решение не покупать готовые катера у французов, а организовать производство у нас. Сегодня санкций нет, завтра есть, а французы задом крутят как институтка в кружевах, так что спасибо, но пусть лучше на нашей территории производят.
      Santa Bear
      1. 210окв Сегодня, 09:28
        А чего так?Начали искать метод как укусить собственный локоть?
        210окв
    2. vovanpain Сегодня, 09:41
      Ну да,Мистраль ничего не напоминает?
      vovanpain
  2. Комментарий был удален.
  3. Saling Сегодня, 09:22
    Да, да. Французы Мистрали для России уже строили. wink
    Saling
  4. МПК105 Сегодня, 09:25
    Что бы в самый ответственный момент они всю электронику вырубили..?Браво, МО РФ...Бис...
    МПК105
  5. rudolff Сегодня, 09:36
    Нам не грех кое-чему у индийцев с китайцами поучиться. Мы покупаем у вас технику, будьте любезны локализовать производство на нашей территории и передать техдокументацию. Если бы так поступали с самого начала, многих проблем удалось бы избежать.
    rudolff
    1. Santa Bear Сегодня, 09:40
      Вот так на детские грабли наступили пару раз и начало доходить вроде.
      Santa Bear
  6. afrikanez Сегодня, 09:50
    Интересно кого из МО, укусила муха, что бы опять связаться с французами? Получается, что наших "решальщиков" ни что не учит. fool
    afrikanez
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