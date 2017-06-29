Замглавы МИД о возможных последствиях активного сотрудничества Тбилиси с НАТО

К сожалению, вместо выстраивания добрососедского и равноправного диалога с соседями – Абхазией и Южной Осетией – с маниакальным упорством Тбилиси продолжает твердить об их "оккупации" Россией. Этот абсурдный тезис используется как аргумент в пользу дальнейшего сближения с НАТО. Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили. Более того, в последнее время сотрудничество Грузии с альянсом принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России,

Уже второй год подряд специально отрабатывается оперативная переброска тяжелой военной техники из Европы. Состоявшаяся недавно в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО и принятая там декларация отчетливо продемонстрировала ангажированность альянса на грузинском направлении и желание прочно закрепиться на Южном Кавказе,