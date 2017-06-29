09:58 29 июня

Замглавы МИД о возможных последствиях активного сотрудничества Тбилиси с НАТО

Сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает страну участником натовской политики «сдерживания» России, передает РИА Новости заявление замглавы российского МИД Григория Карасина.

Замглавы МИД о возможных последствиях активного сотрудничества Тбилиси с НАТО


К сожалению, вместо выстраивания добрососедского и равноправного диалога с соседями – Абхазией и Южной Осетией – с маниакальным упорством Тбилиси продолжает твердить об их "оккупации" Россией. Этот абсурдный тезис используется как аргумент в пользу дальнейшего сближения с НАТО. Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили. Более того, в последнее время сотрудничество Грузии с альянсом принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России,
сказал Карасин в интервью «Известиям».


Он напомнил, что только за прошлый год на грузинской территории трижды проводились крупные учения с участием контингентов стран НАТО.

Уже второй год подряд специально отрабатывается оперативная переброска тяжелой военной техники из Европы. Состоявшаяся недавно в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО и принятая там декларация отчетливо продемонстрировала ангажированность альянса на грузинском направлении и желание прочно закрепиться на Южном Кавказе,
добавил дипломат.

Использованы фотографии: https://eadaily.com
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