Замглавы МИД о возможных последствиях активного сотрудничества Тбилиси с НАТО
Сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает страну участником натовской политики «сдерживания» России, передает РИА Новости заявление замглавы российского МИД Григория Карасина.
Он напомнил, что только за прошлый год на грузинской территории трижды проводились крупные учения с участием контингентов стран НАТО.
К сожалению, вместо выстраивания добрососедского и равноправного диалога с соседями – Абхазией и Южной Осетией – с маниакальным упорством Тбилиси продолжает твердить об их "оккупации" Россией. Этот абсурдный тезис используется как аргумент в пользу дальнейшего сближения с НАТО. Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили. Более того, в последнее время сотрудничество Грузии с альянсом принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России,сказал Карасин в интервью «Известиям».
Он напомнил, что только за прошлый год на грузинской территории трижды проводились крупные учения с участием контингентов стран НАТО.
Уже второй год подряд специально отрабатывается оперативная переброска тяжелой военной техники из Европы. Состоявшаяся недавно в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО и принятая там декларация отчетливо продемонстрировала ангажированность альянса на грузинском направлении и желание прочно закрепиться на Южном Кавказе,добавил дипломат.
Использованы фотографии: https://eadaily.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти